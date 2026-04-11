Marathi News
  • Aajche Rashi Bhavishya 11 April 2026 : आज कोणावर असणार शनिदेवाची कृपा तर कोणावर असणार व्रकदृष्टी? पाहा राशीभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 11 April 2026 : आज कोणावर असणार शनिदेवाची कृपा तर कोणावर असणार व्रकदृष्टी? पाहा राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 April 2026 in Marathi : आज चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी तिथी असून सम योग असणार आहे.  पाहा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे आज शनिवार ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 11, 2026, 07:07 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 April 2026 in Marathi : 11 एप्रिलच्या राशिभविष्यानुसार, आज चंद्र दिवस-रात्र मकर राशीतून भ्रमण करणार आहे. आज दिवसाचा शनी, मंगळ, बुध यांच्या युतीतून चतुर्गही योग निर्माण होणार आहे.  त्यामुळे आजचा दिवस मेष, मिथुन, तूळ, मकर आणि मीन राशींसाठी विशेषतः चांगला सिद्ध होणार आहे. असा हा शनिदेव आणि हनुमानजीचा आराधना करण्याचा दिवस शनिवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, याबद्दल सांगितलं आहे, ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

मेष (Aries Zodiac)   

आज तुमच्या सभोवताली थोडा तणाव किंवा स्पर्धा राहणार आहे. यामुळे तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करण्याचा किंवा तुमचे स्थान टिकवून ठेवण्याचा दबाव जाणवणार आहे. ही ऊर्जा थोडी आव्हानात्मक वाटणार आहे. पण ती तुम्हाला सतर्क राहण्यासाठी आणि तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रेरित करणार आहे. चांगली बातमी ही आहे की तुमची भावनिक बुद्धिमत्ता तुम्हाला या कठीण परिस्थितींना शांतपणे सामोरे जाण्यास मदत करणार आहे. आज तुम्हाला जीवनात स्पष्टता मिळणार आहे. ज्यामुळे तुमच्यासाठी खरोखर काय महत्त्वाचे आहे हे समजण्यास मदत होणार आहे. लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही तर्क आणि भावनिक संतुलन यांचा मेळ घालणार आहात. तेव्हा तुमचे निर्णय अधिक मजबूत आणि प्रभावी बनणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

या लोकांना आज तुमचे संपूर्ण लक्ष तुमच्या कामावर आणि जबाबदाऱ्यांवर राहणार आहे. तुम्ही तुमची ध्येये साध्य करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करताना दिसणार आहात. हे सातत्य तुमची शिस्त आणि कामाप्रती असलेली निष्ठा दाखवणार आहे. आज तुमच्या दृष्टिकोनात एक महत्त्वपूर्ण बदल पाहिला मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही पूर्वी दुर्लक्षित केलेल्या संधी ओळखणार आहात. तुम्ही तुमच्या जीवनाची सूत्रे हाती घेतल्यावर, स्थिरता आणि आत्मविश्वास वाढणार आहे. ही व्यावहारिक मानसिकता तुम्हाला भविष्यासाठी काहीतरी विश्वसनीय आणि शाश्वत उभारण्यास मदत करणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

ही लोक आज खूप भावनिक आणि सर्जनशील मनःस्थितीत राहणार आहे. नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आणि नवीन लोकांना भेटण्यासाठी तुम्ही खूप उत्सुक राहणार आहात. किंबहुना, तुमच्या मनात नवीन कल्पना येतील, ज्यामुळे तुम्हाला प्रचंड आनंद मिळणार आहे. मात्र, आज तुम्हाला थोडे सावधगिरी बाळगण्याची गरज राहणार आहे. प्रत्येकावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका, कारण काही गोष्टी जशा दिसतात तशा नसतात. तुम्ही सावधगिरीने वागल्यास, कोणीही तुम्हाला फसवू शकणार नाही. तुम्ही शहाणपणाने वागल्यास, तुम्ही तुमच्या कुटुंबात शांतता आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होणार आहात.

कर्क (Cancer Zodiac)  

या लोकांना आज तुमच्या मनातील भावना इतरांसमोर मोकळेपणाने व्यक्त करणे अगदी सहज शक्य होणार आहे. तुमचे मन शांत राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांसोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहात. किंबहुना, गेल्या काही दिवसांपासून तुम्हाला त्रास देणारा तणाव किंवा डोकेदुखी हळूहळू नाहीशी होणार आहे. आता तुम्ही तुमचे जीवन अधिक चांगल्या प्रकारे सांभाळणार आहात. अनावश्यक चिंता सोडून द्या. आज तुम्ही तुमच्या भविष्याबद्दल मोठे विचारही करणार आहात. ही केवळ घरी बसून राहण्याची वेळ नाही, तर बाहेर पडून नवीन योजना आखण्याची वेळ आज असणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज तुम्ही एका अशा परिस्थितीतून बाहेर पडत आहात जी मानसिक किंवा भावनिकदृष्ट्या खूप त्रासदायक वाटत होती. या बदलामुळे तुम्हाला मोठा दिलासा आणि स्पष्टता मिळणार आहे. ओझे उतरल्यामुळे तुम्हाला खूप हलके वाटणार आहे. आज तुमचा गमावलेला आत्मविश्वास परत येणार आहे. तुम्ही गोष्टींवर नियंत्रण मिळवणार आहात. मित्रांना भेटल्याने किंवा प्रियजनांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे तुमच्यात प्रचंड सकारात्मकता असणार आहे. यामुळे तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि प्रेरणेने तुमच्या ध्येयांच्या दिशेने पुढे जाण्यास मदत मिळणार आहे. 

 

कन्या (Virgo Zodiac)    

तुम्ही आज कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तुम्ही थांबून विचार करणे महत्त्वाचे राहणार आहात. स्वतःसोबत वेळ घालवण्यासाठी घेतलेली ही छोटी विश्रांती तुम्हाला तुमची परिस्थिती समजून घेण्यास खूप मदत करणार आहात. लक्षात ठेवा, शांत राहणे आणि आपल्या परिस्थितीचा आढावा घेणे हीच आज तुमची सर्वात मोठी शक्ती आहे. मात्र, दिवसाच्या उत्तरार्धात कामाचा वेग अचानक वाढणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला त्वरीत प्रतिसाद देण्याची आणि निर्णय घेण्याची आवश्यकता भासणार आहे. तुमच्या मनात तुमच्या आर्थिक क्षमतेबद्दल किंवा स्थिरतेबद्दल काही प्रश्न निर्माण होणार आहे. घाबरू नका; फक्त तुमचे विचार आणि काम यांच्यात योग्य संतुलन राखा, म्हणजे सर्व काही ठीक होण्यास मदत मिळेल. 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज तुमच्यासाठी नातेसंबंध आणि संपर्क अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांकडून भरपूर पाठिंबा मिळणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला शांत आणि संतुलित वाटणार आहे. तुमचे वैयक्तिक आयुष्य आनंदाने भरलेले राहणार आहे. तुम्ही स्वतःच्या सहवासाचा आनंद घेणार आहात. फक्त काळजी घ्या, आज संभाषणात काही गैरसमज किंवा विलंब होण्याची शक्यता आहे. कोणतेही अंदाज बांधू नका आणि गोष्टी पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ घ्या. तुमचा आत्मविश्वास आणि तुमची निष्ठा हीच आज तुमची सर्वात मोठी ताकद असणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आज तुम्हाला जबाबदाऱ्या किंवा कामाच्या दबावामुळे थोडा थकवा जाणवणार आहे. संपूर्ण भार तुमच्या खांद्यावर असल्यासारख वाटणार आहे. ज्यामुळे दिवस थोडा कठीण जाणार आहे. पण काळजी करण्याची गरज नाही, कारण ही मेहनत वाया जाणार नाही. लवकरच एक नवीन आणि रोमांचक संधी उपलब्ध होणार आहे. जी तुमच्या वाढीसाठी आणि स्थिरतेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. आव्हाने असूनही, जर तुम्ही पूर्ण स्पष्टतेने आणि धैर्याने पुढे गेलात, तर तुम्ही प्रत्येक अडथळ्यावर मात करण्यात यशस्वी होणार आहे. तुमचा वेग कमी होऊ देऊ नका; मोठे यश तुमची वाट पाहणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज तुमच्यासमोर इतके पर्याय येऊ शकतात की तुम्ही थोडे गोंधळून जाणार आहात. जेव्हा एकाच वेळी अनेक गोष्टी समोर येणार आहेत. तेव्हा कोणता मार्ग निवडावा हे ठरवणे अनेकदा कठीण राहणार आहे. ही द्विधावस्था आज तुमच्यासाठी थोडी चिंतेची बाब असणार आहे. अशा परिस्थितीत, शांत राहून व्यावहारिक बाबींवर लक्ष केंद्रित केल्यास तुम्हाला मदत होणार आहे. जर तुमचे मन खूप गोंधळलेले राहणार आहे. तर थोडा वेळ थांबा आणि आराम करा. जेव्हा तुम्ही शांतपणे विचार कराल, तेव्हाच तुम्हाला योग्य दिशा सापडणार आहे. अनावश्यक ताण दूर होणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज तुम्ही भूतकाळातील दुःख आणि भावनिक वेदना मागे सोडून पुढे वाटचाल करणार आहात. खरे तर, तुमच्या जखमा भरू लागल्या आहेत, ज्यामुळे तुमचा जुना आत्मविश्वास परत येणार आहे. स्वतःला दोष देण्याची ही वेळ नाही, तर तुमच्या विजयांचा आनंद साजरा करणार आहात. तुम्ही तुमच्या भावनांवर उत्तम नियंत्रण ठेवणार आहात. ज्यामुळे तुम्ही प्रत्येक परिस्थिती परिपक्वतेने हाताळणार आहात. जर तुम्ही संतुलित आणि एकाग्र राहिलात, तर तुम्हाला आज मोठे यश किंवा मान्यता मिळणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज तुम्हाला अडकल्यासारखे किंवा हात बांधल्यासारखे वाटणार आहे. अनेकदा, जास्त विचार करण्यामुळे आपण स्वतःला अशा मर्यादांमध्ये अडकवून घेतो, ज्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसतात. तुम्हाला तुमच्या विचारांना थोडे मोकळे करण्याची गरज राहणार आहे. लवकरच तुमच्या आयुष्यात आशेचा आणि स्पष्टतेचा एक नवीन किरण दिसणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला नवीन मार्ग दिसून येणार आहे. तुमच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन साधा आणि थोडे लवचिक रहा. एकदा का तुम्ही गोष्टी सांभाळायला शिकलात की, तुम्ही पूर्ण आत्मविश्वासाने पुढे वाटचाल करणार आहे.

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज तुम्ही तुमच्या आर्थिक किंवा भावनिक स्थिरतेबद्दल थोडे अधिक जागरूक राहणार आहात. तुमच्याकडे जे आहे ते जपण्याची तुमची इच्छा असणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला सुरक्षिततेची भावना मिळणार आहे. किंबहुना, सुरक्षित वाटण्याचा हा एक चांगला मार्ग असणार आहे.  जरी आज तुम्ही तुमच्या भावना उघडपणे व्यक्त करू शकणार नाही किंवा कदाचित त्या मनातच दाबून ठेवाल, तरीही तुम्हाला आतून खूप समाधानी आणि आनंदी वाटणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या हृदयाच्या भावना योग्यरित्या समजून घेतल्या, तर तुम्हाला त्याहूनही मोठा मानसिक आनंद दुसरा नसणार आहे.
 
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

