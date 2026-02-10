English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 11 February 2026: 11 फेब्रुवारी रोजी कुणाला बसणार नशिबाचा फटका, कुणाला मिळणार साथ

Aajche Rashi Bhavishya 11 February 2026: 11 फेब्रुवारी रोजी कुणाला बसणार नशिबाचा फटका, कुणाला मिळणार साथ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 February 2026 in Marathi: कसा असेल बुधवारचा 12 राशींचा दिवस? 4 राशीच्या लोकांनी स्वतःला कसं सावराल? बुधवारचा दिवस का आहे महत्त्वाचा? मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी. सर्व राशींच्या सद्यस्थितीबद्दल जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 10, 2026, 10:18 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 11 February 2026: 11 फेब्रुवारी रोजी कुणाला बसणार नशिबाचा फटका, कुणाला मिळणार साथ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 February 2026 in Marathi: ११ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस सर्व १२ राशींसाठी महत्त्वाचा असेल. ग्रहांच्या स्थितीनुसार, काही राशींना आज आर्थिक लाभ होईल, तर काहींना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. उद्याचे भाकिते जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष (Aries):
कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्याची काळजी घ्या, विशेषतः खाण्यापिण्यावर नियंत्रण ठेवा. 

 वृषभ (Taurus):
आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद वाढवा. जोडीदारासोबतचे संबंध मधुर राहतील. 

 मिथुन (Gemini):
नवीन प्रकल्पांची सुरुवात करण्यासाठी उत्तम दिवस. प्रवासाचे योग आहेत. वाणीवर संयम ठेवा, अन्यथा वाद होऊ शकतात. 

कर्क (Cancer):
आजचा दिवस धावपळीचा राहील. मानसिक ताण जाणवू शकतो, त्यामुळे योगासने करा. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला आहे. 

सिंह (Leo):
तुमच्या कष्टाचे फळ मिळेल. समाजात मानसन्मान वाढेल. मित्र-मैत्रिणींच्या भेटीमुळे मन प्रसन्न राहील.

कन्या (Virgo):
व्यापाऱ्यांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर ठरेल. घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. जुने वाद मिटण्याची चिन्हे आहेत. 

तूळ (Libra):
नोकरीत पदोन्नतीचे संकेत आहेत. जोडीदाराकडून चांगली भेटवस्तू मिळू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा दिवस. 

 वृश्चिक (Scorpio):
गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. अनावश्यक खर्च टाळा. जोडीदाराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे, संयम ठेवा. 

 धनु (Sagittarius):
आत्मविश्वास वाढेल. रखडलेली सरकारी कामे पूर्ण होतील. लांबच्या प्रवासाचे नियोजन आखाल. 

 मकर (Capricorn):
कौटुंबिक सुख मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर आजचा मुहूर्त चांगला आहे. धनलाभाचे योग आहेत.

कुंभ (Aquarius):
अतिविचाराने मानसिक त्रास होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांची मदत मिळेल. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. 

 मीन (Pisces):
आज आनंदी वातावरण राहील. प्रिय व्यक्तीसोबत वेळ घालवाल. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

Central Railway Special Train : मुंबईतून धावणार 24 विशेष गा...

नागपूर