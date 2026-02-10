Aajche Rashi Bhavishya 11 February 2026: 11 फेब्रुवारी रोजी कुणाला बसणार नशिबाचा फटका, कुणाला मिळणार साथ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 February 2026 in Marathi: ११ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस सर्व १२ राशींसाठी महत्त्वाचा असेल. ग्रहांच्या स्थितीनुसार, काही राशींना आज आर्थिक लाभ होईल, तर काहींना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. उद्याचे भाकिते जाणून घेऊया.
मेष (Aries):
कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्याची काळजी घ्या, विशेषतः खाण्यापिण्यावर नियंत्रण ठेवा.
वृषभ (Taurus):
आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद वाढवा. जोडीदारासोबतचे संबंध मधुर राहतील.
मिथुन (Gemini):
नवीन प्रकल्पांची सुरुवात करण्यासाठी उत्तम दिवस. प्रवासाचे योग आहेत. वाणीवर संयम ठेवा, अन्यथा वाद होऊ शकतात.
कर्क (Cancer):
आजचा दिवस धावपळीचा राहील. मानसिक ताण जाणवू शकतो, त्यामुळे योगासने करा. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला आहे.
सिंह (Leo):
तुमच्या कष्टाचे फळ मिळेल. समाजात मानसन्मान वाढेल. मित्र-मैत्रिणींच्या भेटीमुळे मन प्रसन्न राहील.
कन्या (Virgo):
व्यापाऱ्यांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर ठरेल. घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. जुने वाद मिटण्याची चिन्हे आहेत.
तूळ (Libra):
नोकरीत पदोन्नतीचे संकेत आहेत. जोडीदाराकडून चांगली भेटवस्तू मिळू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा दिवस.
वृश्चिक (Scorpio):
गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. अनावश्यक खर्च टाळा. जोडीदाराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे, संयम ठेवा.
धनु (Sagittarius):
आत्मविश्वास वाढेल. रखडलेली सरकारी कामे पूर्ण होतील. लांबच्या प्रवासाचे नियोजन आखाल.
मकर (Capricorn):
कौटुंबिक सुख मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर आजचा मुहूर्त चांगला आहे. धनलाभाचे योग आहेत.
कुंभ (Aquarius):
अतिविचाराने मानसिक त्रास होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांची मदत मिळेल. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
मीन (Pisces):
आज आनंदी वातावरण राहील. प्रिय व्यक्तीसोबत वेळ घालवाल. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील.