  भविष्य
Aajche Rashi Bhavishya 11 January : मेष ते मीनपर्यंत 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल रविवारचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 January 2026 in Marathi: रविवारचा दिवस सर्व 12 राशींसाठी महत्त्वाची आहे. मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 10, 2026, 09:20 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 January 2026 in Marathi: ११ जानेवारी २०२६ हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. चला जाणून घेऊया कोणत्या राशी करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. उद्याची राशी जाणून घेऊया.

मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप शुभ असेल. तुमचे आरोग्य उत्तम असेल आणि तुम्ही जे काही ठरवले आहे ते पूर्ण होईल. तुमचे मन आनंदी असेल आणि तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. नफा वाढेल आणि तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करू शकता. कुटुंबात शुभ प्रसंग येतील आणि शुभ घटना घडू शकतात. इच्छा असेल तर नवीन घर, वाहन इत्यादी खरेदी करण्याचे संकेत देखील आहेत. आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुम्ही एखाद्या प्रिय व्यक्तीला भेटू शकता.

वृषभ
हा काळ आरोग्याबाबत थोडासा चिंताग्रस्त असेल आणि मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आज तुम्हाला जवळच्या कुटुंबातील सदस्याबद्दल दुःखद बातमी मिळू शकते. तुम्ही नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता, परंतु तुमच्या सहकाऱ्यांशी सावधगिरी बाळगा. कौटुंबिक वातावरणात, विशेषतः जोडप्यांमध्ये तणाव आणि मतभेद वाढू शकतात.

मिथुन
आज तुम्ही लांब प्रवासाला किंवा कामाला निघू शकता, परंतु गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटत असेल, तर तुमचा ओळखीच्या लोकांशी वाद होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल, परंतु व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कोणतेही मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा.

कर्क
आज तुमच्यासाठी शुभ संकेत घेऊन येत आहे. तुम्ही धार्मिक तीर्थयात्रेला जाऊ शकता किंवा एखाद्या खास व्यक्तीला भेटू शकता, ज्यामुळे भविष्यात नफा मिळण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. तुम्ही व्यवसायात नवीन पाऊल उचलण्याचा विचार करू शकता आणि आज तुम्हाला मोठा करार किंवा भागीदारी मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल.

सिंह
आज तुमच्यासाठी आनंदाची लाट येऊ शकते. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल तर तुम्हाला यश मिळेल. तुमचे आरोग्य सामान्य राहील. कुटुंबात शुभ घटना घडतील आणि मतभेद दूर होतील. फायदेशीर व्यवसाय संधी उद्भवू शकतात; मोठे करार किंवा करार तुमच्या बाजूने असतील. तुम्हाला नवीन उपक्रम सुरू करण्याचे धाडस मिळेल आणि तुम्ही नवीन वाहन खरेदी करू शकाल.

कन्या
तुमचे आरोग्य चांगले राहील, परंतु तुम्हाला कधीकधी अस्वस्थ वाटू शकते. कायदेशीर किंवा न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये तुम्हाला गैरसोय किंवा नुकसान होऊ शकते. व्यवसायात मोठे जोखीम घेणे टाळा. कौटुंबिक वातावरणात वाद निर्माण होऊ शकतात, म्हणून शांत रहा आणि संवादात संयम ठेवा. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

तूळ
आज तुम्ही एखाद्या विशिष्ट कामावर बाहेर असू शकता आणि जवळच्या कुटुंबातील सदस्याशी नुकसान होऊ शकते. गाडी चालवताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. व्यवसायातील बाबींमध्ये नुकसान होऊ शकते आणि तुमचा जोडीदार तुम्हाला साथ देऊ शकत नाही. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल.

वृश्चिक
आज तुमच्यासाठी खूप शुभ दिवस असेल. नियोजित कामे पूर्ण होतील. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत बाहेर जाऊ शकता. तुम्हाला नवीन कामाची जबाबदारी सोपवली जाईल. व्यवसाय फायदेशीर ठरेल. कुटुंबात शुभ प्रसंग येतील आणि तुमचा आदर वाढेल.

धनु
आज तुमच्यासाठी खूप खास आणि शुभ दिवस असेल. नवीन वाहन, घर किंवा व्यवसाय संधी मिळविण्यात यश मिळेल. मित्र आणि नातेवाईक पाठिंबा देतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल; उत्पन्नाचे नवीन संधी आणि स्रोत उदयास येतील. तुमच्या कुटुंबात प्रेम आणि विश्वास वाढेल आणि जुने मतभेद दूर होतील.

मकर
आज तुमच्या आरोग्याबाबत आणि परिस्थितीबाबत काही चिंताजनक चिन्हे येऊ शकतात. आरोग्याच्या समस्या तुमच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करू शकतात आणि कुटुंबात तणाव निर्माण करू शकतात. तुमच्या व्यवसायात मोठा धोका निर्माण होत आहे. घाई टाळा.

कुंभ
आज तुम्हाला अंतर्गत त्रास जाणवेल. कौटुंबिक व्यवसायाबाबत तुम्हाला मानसिक ताण येईल. जुने काम विस्कळीत होऊ शकते. स्पर्धक सक्रिय होऊ शकतात. वाद टाळा आणि तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

मीन
आज तुमचा दिवस चांगला जाईल. एखादा मोठा करार, करार किंवा महत्त्वाचे काम शक्य आहे. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. तुमच्या कुटुंबासाठी शुभ संधी निर्माण होतील. शुभ घटना घडतील. कुटुंबासोबत प्रवास करण्याच्या योजना यशस्वी होऊ शकतात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

