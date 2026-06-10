/Aajche Rashi Bhavishya 11 June 2026: परमा एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करु नका मोठ्या चुका, 4 राशीच्या लोकांनी चुकूनही करु नका चुका

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 June 2026 in Marathi: हिंदू पंचांगानुसार, उद्या ज्येष्ठ कृष्ण पक्षाची एकादशी तिथी आहे, जी अत्यंत पवित्र मानली जाते. उद्या सकाळी 8.16 पर्यंत रेवती नक्षत्र असेल आणि त्यानंतर अश्विनी नक्षत्र सुरू होईल. उद्या सकाळी 8.16 नंतर चंद्र मीन राशी सोडून मेष राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडतील.
मेष (Aries):
गाठीभेटी आणि नव्या ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरतील. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा आणि आरोग्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका.
वृषभ (Taurus):
कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर सोपवलेली जबाबदारी तुम्ही उत्तम प्रकारे पार पाडाल. कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदाचे क्षण घालवण्याची संधी मिळेल.
मिथुन (Gemini):
आज कोणताही महत्त्वाचा व्यावसायिक निर्णय घेताना घाईघाई करू नका. नातेसंबंधांमध्ये गोडवा टिकवून ठेवण्यासाठी संयम बाळगणे गरजेचे आहे.
कर्क (Cancer):
नवीन काम सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस अतिशय उत्साहाचा आणि शुभ राहील. जुने रखडलेले आर्थिक व्यवहार आज मार्गी लागण्याची दाट शक्यता आहे.
सिंह (Leo):
तुमच्या नेतृत्वगुणांमुळे कामाच्या ठिकाणी तुमची मोठी प्रशंसा होईल आणि नवीन संधी मिळतील. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी आजचा वेळ उत्तम आहे.
कन्या (Virgo):
आत्मविश्वास मजबूत राहील, ज्यामुळे कठीण आव्हानांवरही तुम्ही सहज मात करू शकाल. कुटुंबातील मोठ्या व्यक्तींचा सल्ला आणि मार्गदर्शन आज मोलाचे ठरेल.
तुला (Libra):
खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आज अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा बजेट बिघडू शकते. जोडीदारासोबतचे मतभेद सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करा.
वृश्चिक (Scorpio):
नोकरी किंवा व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा जास्त धनलाभ होण्याचे योग आहेत. मनातील जुनी चिंता दूर झाल्यामुळे आज मानसिक शांतता लाभेल.
धनु (Sagittarius):
करिअरमध्ये सकारात्मक बदल घडतील आणि नवीन प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी मिळेल. मित्रांच्या मदतीने महत्त्वाचे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकेल.
मकर (Capricorn):
प्रवासाचे बेत आखताना आरोग्याची आणि सामानाची विशेष काळजी घ्या. कामाचा ताण वाढू शकतो, त्यामुळे विश्रांतीसाठीही थोडा वेळ नक्की काढा.
कुंभ (Aquarius):
अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे आज सहजरीत्या पूर्ण होताना दिसतील. सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे तुमचा मानसन्मान वाढेल.
मीन (Pisces):
विद्यार्थ्यांना अभ्यासात आणि बौद्धिक कामात आज उत्तम यश मिळण्याची चिन्हे आहेत. घरातील वातावरण आनंदी आणि उत्साही राहील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)