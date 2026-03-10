English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 11 March 2026: 11 मार्चला बुधादित्य योगामुळे शुभसंयोग, वृषभ आणि मिथुन राशीला विशेष लाभ

Aajche Rashi Bhavishya 11 March 2026: 11 मार्चला बुधादित्य योगामुळे शुभसंयोग, वृषभ आणि मिथुन राशीला विशेष लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 March 2026 in Marathi: उद्या, बुधवार, 11 मार्च रोजी, सूर्य आणि बुध यांच्या युतीमुळे बुधादित्य योग निर्माण झाला आहे. याव्यतिरिक्त, उद्या गुरु देखील मिथुन राशीत थेट प्रवेश करत आहे, ज्यामुळे गुरुचा शुभ प्रभाव वाढेल. उद्या, चंद्र दिवसभर वृश्चिक राशीतून जाईल आणि रात्री तो धनु राशीतून जाईल. या संक्रमणादरम्यान, चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्रातून संक्रमण करेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 10, 2026, 10:47 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 11 March 2026: 11 मार्चला बुधादित्य योगामुळे शुभसंयोग, वृषभ आणि मिथुन राशीला विशेष लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 March 2026 in Marathi: तर उद्या, ११ मार्च रोजी चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्रातून वृश्चिक राशीत संक्रमण करेल. आणि चंद्रापासून चौथ्या घरात मंगळ आणि सूर्याच्या युतीमुळे आदित्य मंगल योग तयार होईल. या परिस्थितीत, उद्याचा दिवस वृषभ, मिथुन, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीत जन्मलेल्यांसाठी विशेषतः शुभ आणि फायदेशीर राहील. चला तर मग, ११ मार्चच्या उद्याच्या भाग्यशाली राशीबद्दल जाणून घेऊया, तसेच बुधवारच्या उपायांबद्दल जाणून घेऊया ज्यामुळे या राशींना उद्या गणेशाच्या आशीर्वादाने विशेष फायदा होऊ शकतो.

मेष 
गेल्या काही दिवसांपासून तुम्ही तुमचे कुटुंब आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्याबद्दल खूप विचार करत आहात. आज तुमच्यासाठी मानसिक स्पष्टता अत्यंत महत्त्वाची आहे, म्हणून भावनांना बळी पडण्याऐवजी प्रामाणिकपणे आणि सत्यतेने बोला.

वृषभ 
वृषभ राशी, तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात अलीकडेच आशा आणि आनंदाची नवी भावना जाणवली आहे. आज तुमच्या जीवनाचा वेग अचानक वाढणार आहे, नवीन संधी किंवा महत्त्वाच्या संभाषणांची शक्यता आहे, म्हणून कोणत्याही चिन्हांकडे लक्ष ठेवा.

भविष्यात तुम्हाला थोडे थकवा जाणवू शकतो आणि तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रमांपासून थोडे सावधगिरी बाळगू शकता. लक्षात ठेवा की तुम्ही यशाच्या खूप जवळ आहात, फक्त हार मानू नका. तुमची ऊर्जा वापरा आणि लक्ष केंद्रित करू नका.

मिथुन
तुम्हाला काही काळापासून थोडे आळशी किंवा विचलित वाटत आहे. आजचा दिवस संतुलन शोधण्याचा आहे, जिथे तुम्हाला तुमची बुद्धी आणि भावना संतुलित करण्याची आवश्यकता आहे. धीर धरा, कारण गोष्टी हळूहळू रुळावर येत आहेत. नजीकच्या भविष्यात तुमच्या जीवनात एक मोठा बदल घडणार आहे. ज्या गोष्टी आता तुमच्यासाठी उपयुक्त नाहीत त्या सोडून देणे चांगले, कारण हा 'समाप्ती' एक अद्भुत नवीन सुरुवात आणेल. मित्र म्हणून बदल स्वीकारा; घाबरू नका.

कर्क
 तुम्ही आता भूतकाळातील दुःख आणि निराशेतून पूर्णपणे बरे होत आहात. आजचा दिवस एखाद्या मोठ्या कामगिरीचा किंवा जुन्या कामाच्या पूर्णतेचा आनंद साजरा करण्याचा आहे. तुम्ही आतापर्यंत आलेल्या लांब प्रवासाला अभिमानाने स्वीकारा. भविष्यात तुमच्यासाठी प्रेमाची किंवा सर्जनशीलतेची एक नवीन सुरुवात आहे. हे एक नवीन नाते किंवा एक मोठा आध्यात्मिक अनुभव असू शकतो. तुमचे हृदय उघडे ठेवा, कारण तुमच्या आयुष्यात खरोखर सुंदर काहीतरी येणार आहे.

सिंह
काही काळापासून तुझ्या भविष्याची योजना आखत आहेस आणि तुझ्या मेहनतीच्या फळाची वाट पाहत आहेस. आजचा दिवस आनंद आणि स्थिरता घेऊन येईल. तुझ्या प्रियजनांसोबत तू एक छोटेसे यश साजरे करशील अशी शक्यता आहे. येणाऱ्या काळात तुझा आत्मविश्वास आणि आकर्षण लक्षणीयरीत्या वाढेल. तू आत्मविश्वासू आणि निर्भय वाटशील, जे इतरांना प्रेरणा देईल. तुझ्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा आणि संकोच न करता नेतृत्व स्वीकारा; यश तुझेच आहे.

कन्या
अलिकडेच तुम्ही एका कठीण परिस्थितीतून जात आहात आणि निर्णय घेण्यास संघर्ष करत आहात असे तुम्हाला वाटले आहे. आज कार्डे प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन देत आहेत, म्हणून आता पुढे जाण्यासाठी जुन्या, निरुपयोगी गोष्टी सोडून देण्याची वेळ आली आहे. स्वतःवर विश्वास ठेवा की जेव्हा तुम्ही जुना मार्ग बंद कराल तेव्हा एक चांगला मार्ग उघडेल. तुम्ही या आवश्यक बदलांना स्वीकारता तेव्हा तुमच्या आयुष्यात स्थिरता आणि शांती परत येईल. आजचे धैर्य उद्याचा पाया बनेल.

तूळ
काही काळापासून तुम्ही अनुभवत असलेली प्रतीक्षा आणि विराम आता संपत आहे. आज, तुम्हाला तुमच्या बोलण्याबद्दल आणि स्वरांबद्दल विशेषतः काळजी घ्यावी लागेल, कारण लोक तुमचे मौन गैरसमज करू शकतात. स्पष्ट आणि सभ्य रहा. येणाऱ्या काळात तुम्हाला संतुलन राखणे कठीण वाटू शकते, म्हणून तुमच्या मूल्यांशी तडजोड करू नका. तुमच्या मनाला जे योग्य वाटते ते निवडा. स्वतःशी प्रामाणिक राहणे हा आज तुमचा सर्वात मोठा विजय ठरेल.

वृश्चिक
अलीकडेच तुम्ही परिस्थितीची जबाबदारी घेतली आणि उत्तम शिस्त दाखवली. पण आज कार्डे तुम्हाला इशारा देत आहेत की तुम्ही स्वतःला जास्त काम करत आहात. विश्रांतीसाठी वेळ काढा, अन्यथा बर्नआउट होऊ शकते. भविष्यात तुम्हाला तुमच्या योजनांवर पुनर्विचार करावा लागू शकतो. बाहेरील जगाची मान्यता घेण्याऐवजी, तुमचा अंतर्गत उद्देश ओळखा. विचार करण्यासाठी थोडा वेळ काढल्याने तुम्हाला योग्य मार्ग दिसेल आणि तुमचा मार्ग बदलेल.

धनु
तुम्ही अलीकडेच काही तणाव किंवा वादांनी वेढलेले आहात, ज्यामुळे तुम्ही खूप थकून गेला आहात. चांगली बातमी अशी आहे की आजचा दिवस त्या जुन्या संघर्षाचा अंत करेल. हा शेवट थोडा भावनिक असला तरी, नवीन सुरुवातीसाठी तो आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात, तुमचे नातेसंबंध सुधारतील आणि जुनी कटुता नाहीशी होईल. प्रेम आणि मैत्री जुन्या जखमा भरून काढतील. विश्वास ठेवा, जुने अध्याय बंद करून नवीन सुरुवात करण्याची हीच वेळ आहे.

मकर
चिंता आणि अतिविचार गेल्या काही काळापासून तुमची शांती हिरावून घेत आहेत. तुम्हाला घरी किंवा कामावर थोडे अस्थिर वाटत असेल. तुमचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न करा आणि आज स्वतःला शांत ठेवा. येणाऱ्या काळात, तुम्हाला इतरांची काळजी घेण्यापेक्षा स्वतःच्या भावनांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. न मागता इतरांना तुम्ही दिलेला वेळ आणि काळजी स्वतःला द्या. आज तुमच्या मानसिक शांतीला तुमची पहिली प्राथमिकता बनवणे खूप महत्वाचे आहे.

कुंभ 
तुम्ही बऱ्याच काळापासून तुमच्या भविष्यासाठी मोठी स्वप्ने पाहत आहात आणि नवीन मार्गांचा विचार करत आहात. आज संयमाची आवश्यकता आहे. तुमच्या मेहनतीचे फळ दिसण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, परंतु त्याचे परिणाम सकारात्मक असतील. भविष्यात, तुम्हाला एकटे राहण्याची आणि स्वतःला समजून घेण्याची गरज भासेल.  धावपळीपासून दूर स्वतःला प्रश्न विचारा; तुम्ही शोधत असलेली उत्तरे तुम्हाला सापडतील.

मीन
गेल्या काही दिवसांपासून तुमच्यासाठी विश्रांती आणि आत्म-उपचाराचा काळ आहे. त्या शांत वेळेमुळे तुम्हाला पुढील आव्हानांसाठी मानसिकदृष्ट्या मजबूत बनवले आहे. आज, तुमच्या मनातील सर्व गोंधळ दूर होतील आणि तुम्हाला सत्य स्पष्टपणे दिसेल. भविष्यात, तुम्हाला आर्थिक प्रगती किंवा तुमच्या कारकिर्दीत मोठी जबाबदारी मिळू शकते. तुमचे कठोर परिश्रम आता व्यावहारिक दृष्टीने प्रतिबिंबित होतील आणि लोक तुमच्याकडे सल्ल्यासाठी पाहतील. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात पूर्वीपेक्षा अधिक स्थिर वाटेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

