Aajche Rashi Bhavishya 11 November: 11/11 मंगळवारचा दिवस कसा असेल? कुणाला मिळणार गोड बातमी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi:
मेष
मेष राशीसाठी आज ग्रहांची स्थिती विशेषतः अनुकूल नाही, म्हणून कोणतेही मोठे काम करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. आज तुमचे खर्च लक्षणीयरीत्या वाढतील, ज्यामुळे ताण वाढू शकतो. तुमचे आरोग्य चढ-उतार होईल आणि काही विरोध निर्माण होऊ शकतात. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केल्याने यश मिळेल. राजकारण आणि कायद्याशी संबंधित लोकांचा दिवस चांगला जाईल. आर्थिक बाबींमध्ये कोणावरही विश्वास ठेवू नका.
वृषभ
आजचा दिवस खूप अनुकूल असेल. उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कामावर पदोन्नती किंवा पदोन्नती शक्य आहे, म्हणून तुमच्या वरिष्ठांशी नम्र राहा. प्रेमींना आनंदी दिवस असेल. तुमच्या जोडीदाराशी तुमचे नाते दृढ होईल. तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात यश आणि नफा मिळेल.
मिथुन
आजचा दिवस शुभ राहील. तुमचे मन धार्मिक कार्यात गुंतलेले असेल आणि तुम्ही इतरांच्या कल्याणासाठी काम कराल. कामावर तुमचे स्वागत होईल आणि तुमचे वरिष्ठ मदत करतील. तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असूनही, तुम्ही चांगले संतुलन राखाल आणि तुमचे प्रेम जीवन आनंददायी असेल.
कर्क
आज नशीब कृपाळू असेल आणि तुमचे सर्व प्रयत्न यशस्वी होतील. एखाद्या सुंदर ठिकाणी सहल केल्याने तुमच्या मनात आनंद येईल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. तुमचा आदर वाढेल. तुम्हाला आर्थिक बाबींबाबत चांगली बातमी मिळेल. तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पाठिंबा मिळेल आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतील.
सिंह
आजचा दिवस फायदेशीर राहील. मानसिक ताण आणि आर्थिक चिंता असूनही, तुमचा आत्मविश्वास उंच राहील. घरी काही आव्हाने असू शकतात, परंतु तुम्ही प्रत्येक परिस्थिती हाताळू शकाल. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना फायदा होईल.
कन्या
तुमच्या व्यवसायात तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. नवीन लोकांसोबत फायदेशीर व्यवहार शक्य आहेत. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम वाढेल. तुमच्या जोडीदाराच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करणे फायदेशीर ठरेल. थोडा राग येईल, परंतु परिस्थिती तुमच्या बाजूने असेल.
तूळ
ग्रहांची स्थिती फारशी अनुकूल नाही, म्हणून गुंतवणूक करणे टाळा. मागील गुंतवणूक आज नफा मिळवू शकते. खर्च वाढू शकतो, परंतु हार मानू नका. नोकरी करणाऱ्यांसाठी दिवस चांगला असेल. तुमच्या आहाराची काळजी घ्या.
वृश्चिक
आज प्रेम आणि आपुलकीचे वातावरण असेल. प्रेमात असलेल्या जोडप्यांसाठी हा चांगला काळ आहे. तुम्हाला मुले होण्याचा आनंद मिळेल. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित बाबी यशस्वी होतील. जुनी इच्छा पूर्ण होऊ शकते. लांब प्रवास होण्याची शक्यता आहे. नशीब बलवान असेल.
धनु
आजचा दिवस शुभ असेल. तुमचे मन आनंदी असेल आणि तुम्हाला कुटुंबाचे प्रेम मिळेल. तुम्हाला तुमच्या आईबद्दल प्रेम आणि सेवा वाटेल. नवीन वाहन किंवा घर खरेदी करण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला कामात यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी दिवस फायदेशीर राहील.
मकर
आजचा दिवस आनंददायी असेल. तुम्ही मित्र आणि कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. तुमच्या भावंडांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. तुम्हाला व्यवसायात फायदा आणि तुमच्या विरोधकांवर विजय मिळेल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.
कुंभ
आर्थिक आव्हाने कमी होतील आणि तुम्हाला संपत्ती मिळेल. कर्ज कमी होईल. तुम्ही मोठ्या मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकता. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवाल. आनंददायी स्वर ठेवा. व्यवसायात नफा मिळण्याची शक्यता आहे.
मीन
आजचा दिवस यशाने भरलेला असेल. आत्मविश्वास आणि आरोग्य दोन्ही चांगले राहील. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम वाढेल. व्यवसायात मोठा नफा संभवतो. सरकारी कामातून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन संधी तुम्हाला पुढे नेतील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)