Aajche Rashi Bhavishya 11 October: शनिवारी सूर्य-बुध-मंगल ग्रहामुळे वेशी योग, 'या' राशीच्या लोकांवार होणार सकारात्मक परिणाम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 October 2025 in Marathi: 11 ऑक्टोबर 2025 हा दिवस सर्व बारा राशींसाठी मिश्रित परिणाम घेऊन येईल. काहींसाठी हा शनिवार नवीन आशा, कौटुंबिक आनंद आणि यशाच्या संधी घेऊन येईल, तर काहींना त्यांच्या वर्तनात आणि निर्णयांमध्ये संयम ठेवावा लागेल.
मेष
कौटुंबिक बाबींमध्ये मेष राशीच्या लोकांसाठी शनिवार चांगला राहू शकतो. आज तुमच्या कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असू शकते. तुम्ही तुमचे दैनंदिन जीवन अधिक मनोरंजक बनवू शकता. समाजात तुमचा आदर वाढू शकतो.
वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांना आज, शनिवारी त्यांच्या राग आणि मत्सरावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. घाईघाईने केलेल्या कृतींमुळे नुकसान होऊ शकते. म्हणून सावधगिरी बाळगा. तथापि, आजचा दिवस तुमच्या मुलांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांनी आज असे कोणतेही काम टाळावे जे तुम्हाला ओझे वाटेल. तुम्हाला अनावश्यक वाद टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. सावधगिरी बाळगा. जवळच्या सहकाऱ्यामुळे तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी वेळ सामान्य असू शकतो. आज तुम्हाला काही अंतर प्रवास करावा लागू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या आरोग्यात थोडीशी घट होऊ शकते. या राशीचे काही लोक आज धार्मिक चर्चेत वेळ घालवतील.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या व्यवहारात सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, तुमचे संबंध नंतर बिघडू शकतात. आज पैसे खर्च होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही घर किंवा वाहन खरेदी करण्यासाठी काही पैसे खर्च करू शकता.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात व्यवहार करताना अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला कामावर तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळू शकतो, ज्यामुळे तुमचे प्रलंबित काम सोडवण्यास मदत होईल.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांसाठी दिवस चांगला असेल. आज तुमचे मूल शैक्षणिक स्पर्धेत समाधानकारक निकाल मिळवेल. तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्यावर अवास्तव राग येऊ शकतो.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस थोडा तणावपूर्ण असेल. दैनंदिन कामात अनावश्यक वादविवादांमुळे सहकाऱ्यांसोबत वाद आणि संघर्ष होऊ शकतात. तुम्हाला फक्त काळाच्या बरोबरीने राहण्याची काळजी घ्यावी लागेल.
धनु
धनु राशीच्या लोकांना त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा ताब्यात येत आहेत असे वाटेल, ज्यामुळे ते त्यांच्या कामावर योग्यरित्या लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. तुम्हाला स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला जातो.
मकर
मकर राशीच्या लोकांना आज अनेक समस्या किंवा मतभेदांना सामोरे जावे लागेल, ज्यामुळे त्यांना अस्वस्थ वाटेल. अनावश्यक वाद टाळा.
कुंभ
आजचा दिवस कुंभ राशीसाठी खूप आनंदाचा असू शकतो. तुमच्यासाठी एकामागून एक अनेक नवीन संधी उघडतील. आजच्या तुमच्या प्रवासातून इच्छित परिणाम मिळतील. तुम्हाला अनपेक्षित नफा देखील मिळू शकतो.
मीन
मीन राशीच्या राशीला आज कामाच्या ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट कामाची चिंता असेल. तुम्हाला अनावश्यक स्पर्धा टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. अनोळखी लोकांपासून सावध रहा. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )