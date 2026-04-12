Aajche Rashi Bhavishya 12 April 2026 : रविवारी नीचभंग राजयोग!, या लोकांसाठी आजचा दिवस संकटांचा, तर यांना मिळणार सुट्टीचा आनंद; पाहा राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 April 2026 in Marathi : आज रविवार सुट्टीचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 12, 2026, 07:52 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 April 2026 in Marathi : आज, ग्रहांचे संक्रमण 12 राशीच्या लोकांसाठी चढ उतार घेऊन आला आहे. मीन राशीतील सूर्य, बुध, मंगळ आणि शनी यांचं मिलन हे प्रत्येकाच्या आयुष्यावर परिणाम करणार आहे. आज सुट्टीचा रविवारचा दिवस हा काहींसाठी संकटाचा तर काहींसाठी आनंदाचा ठरणार आहे. चला तर मग आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, याबद्दल सांगितलं आहे, ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

मेष (Aries Zodiac)   

आज, तुम्ही करिअर आणि दीर्घकालीन ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करणार आहात. आजचा दिवस तुम्हाला आत्मपरीक्षण आणि आध्यात्मिक विकासाकडे घेऊन जाणारा ठरणार आहे. आज तुम्हाला महत्त्वाकांक्षा आणि भावना यांचे मिश्रण अनुभवायला मिळणार आहे. शिवाय आज तुम्हाला मानसिक थकवा जाणवणार आहे. संभाषणात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक खर्च वाढणार असून त्यामुळे अनावश्यक गोष्टींवर पैसे वाया घालवू नका. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आज तुमचे लक्ष उच्च शिक्षण आणि भाग्याशी संबंधित बाबींकडे राहणार आहे. तुम्हाला व्यावहारिक जबाबदाऱ्या आणि आध्यात्मिक समज यांच्यात संतुलन साधण्याची गरज असणार आहे. आज वडीलधाऱ्यांचे किंवा मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. सकारात्मक बाब म्हणजे, आर्थिक स्थैर्य मिळविण्यात आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास तुम्हाला आज फायदा होणार आहे. नकारात्मक बाब म्हणजे, सामाजिक वर्तुळात गैरसमज निर्माण होणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज तुम्ही जीवनातील छुपे पैलू समजून घेणार आहात. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला जबाबदाऱ्यांमध्ये ताण जाणवणार आहे. आज शांत राहणे उत्तम असणार आहे. घाईचे निर्णय घेणे टाळा आणि मनात दडलेल्या भीतीला तुमच्यावर हावी होऊ देऊ नका. तुमच्या प्रेम जीवनात भावनिक तीव्रता असेल, पण संवादाच्या अभावामुळे दुरावा निर्माण होणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज, तुम्ही वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संबंधांकडे विशेष लक्ष देणार आहात. काही परिस्थिती तुमच्या संयमाची परीक्षा आज असणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, प्रवास किंवा वैयक्तिक गरजांशी संबंधित खर्च अचानक वाढणार आहे. त्यामुळे अनावश्यक खर्च आज करु नका. तुमच्या करिअरमध्ये कठोर परिश्रमाचे फळ तुम्हाला मिळणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज, कार्य, जबाबदारी आणि आरोग्यावर याकडे लक्ष देणार आहात. आज तुम्हाला दबाव आणि आत्मपरीक्षण जाणवणार असून आव्हानांना संयमाने सामोरे जाणार आहात. अनावश्यक ताण टाळा. नातेसंबंधांमध्ये, अवास्तव अपेक्षा निर्माण होणार आहे. अनपेक्षित आर्थिक खर्च उद्भवणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आज, प्रेम आणि वैयक्तिक आवडीनिवडींवर लक्ष असणार आहे. तुमच्या इच्छा आणि इतरांच्या अपेक्षा यांच्यात संतुलन राखण्यात आज तुम्ही यशस्वी होणार आहात. करिअरमध्ये प्रगती आणि ओळख मिळणार आहे. नातेसंबंधात गोंधळ आणि तुमच्या जोडीदारासोबत गैरसमज होण्याचे चिन्ह आहेत. कामाच्या ठिकाणी तणाव वाटणार आहे त्यामुळे अनावश्यक वाद टाळा. 

 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज, तुम्हाला स्थिरता आणि आरामाची गरज वाटणार आहे. तुम्हाला वैयक्तिक शांती आणि व्यावसायिक कर्तव्ये यांच्यात ओढाताण जाणवणार आहे. भावनिक परिपक्वता तुम्हाला परिस्थिती हाताळण्यास मदत करणार आहे. दैनंदिन कामांमध्ये किंवा संभाषणांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, अनावश्यक खर्च टाळा आणि आपल्या आर्थिक बाबींचे काळजीपूर्वक नियोजन करा. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आज, तुम्हाला पुढाकार घेण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. सर्जनशीलता आणि वैयक्तिक आवडीनिवडींवर लक्ष द्या. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला व्यावहारिक दृष्टिकोन आणि भावनिक खोली यांचा मिलाफ अनुभवायला मिळणार आहे. यशासाठी संयम आणि स्पष्टता राखणे आवश्यक राहणार आहे. अचानक काही चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होणार आहे, त्यामुळे घाई करणे टाळा. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज तुम्ही सुरक्षितता आणि व्यावहारिक बाबींबद्दल अधिक चिंतित राहणार आहात. तुम्हाला आर्थिक सामर्थ्य आणि मनःशांती यांच्यात संतुलन साधावे लागणार आहे. आज संयम आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज असणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबत गैरसमज आणि कौटुंबिक संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज तुमच्या भावना आणि निर्णयक्षमतेवर प्रभाव पडणार आहे. तुम्हाला तुमच्या जबाबदाऱ्या आणि दिशेची अधिक जाणीव होणार आहे. तुम्हाला आत्मविश्वास आणि मानसिक दबाव जाणवणार आहे. कौटुंबिक सुख आणि शांती येणार आहे. भावंडांमध्ये किंवा सहकाऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या, अनपेक्षित मोठे खर्च होणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज, तुम्हाला तुमच्या अंतर्मनातील भावना समजून घेण्याची गरज असणार आहे. तुमचे धन, कुटुंब आणि वाणी यांवर लक्ष असणार आहे. तुम्हाला भावनिक संवेदनशीलता आणि व्यावहारिक चिंता यांचे मिश्रण अनुभवायला मिळणार आहे. तुम्हाला आज थोडं अस्वस्थ वाटणार आहे. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज, तुमचे लक्ष नफा, नेटवर्किंग आणि भविष्यातील ध्येयांवर असणार आहे. तुम्हाला आत्मविश्वास आणि भावनिक खोली यांचा मिलाफ अनुभवायला मिळणार आहे. तुम्हाला मित्रांकडून लाभ आणि पाठिंबा मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. अज्ञात चिंता निर्माण होणार आहे.  आपल्या आर्थिक बाबींचे हुशारीने नियोजन करा. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

