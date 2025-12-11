English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 12 December: शुक्रवारी 'या' राशीच्या लोकांना मिळणार सर्वाधिक फायदा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 December 2025 in Marathi: कसा असेल शुक्रवारचा दिवस? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 11, 2025, 11:50 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 12 December: शुक्रवारी 'या' राशीच्या लोकांना मिळणार सर्वाधिक फायदा

12 डिसेंबर 2025 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशांनी भरलेला असेल. कोणत्या राशी करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल? उद्याची राशिफल वाचूया.

मेष
आजचा दिवस चढ-उतारांनी भरलेला असेल. आरोग्याशी संबंधित समस्या येण्याची शक्यता आहे. कोणतेही नवीन उपक्रम सुरू करणे टाळा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागू शकते. नोकरी आणि व्यवसायात समस्या येण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक मतभेद वाढू शकतात.

वृषभ
आजचा दिवस कठीण आहे. जास्त कामाचा तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. व्यावसायिक भागीदारांशी सावधगिरी बाळगा, कारण फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवा आणि सौहार्दपूर्ण कौटुंबिक संबंध राखण्याचा प्रयत्न करा.

मिथुन
आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबातील सदस्याबद्दल चिंता कायम राहू शकते. जास्त कामामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे, म्हणून कोणतेही नवीन उपक्रम सुरू करणे टाळा. विवाहित जीवनात मतभेद वाढू शकतात.

कर्क
आजचा दिवस खूप चांगला जाईल. एखाद्या खास कामासाठी प्रवास करणे यशस्वी होईल. तुम्ही कोर्ट केस जिंकू शकता. व्यवसायात उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. कुटुंबात आदर वाढेल.

सिंह
आज तुम्हाला काही समस्या येऊ शकतात. तुम्हाला मानसिक ताण आणि थकवा जाणवेल. व्यवसायात प्रियजनांकडून तुमचा विश्वासघात होऊ शकतो. अनोळखी लोकांना पैसे उधार देऊ नका. कुटुंबात वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत वाद होण्याची शक्यता आहे; गाडी चालवताना काळजी घ्या.

कन्या
आज तुमचा दिवस यशस्वी होईल. तुमचे काम यशस्वी होईल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील, परंतु तुमच्या पालकांचे आरोग्य बिघडू शकते. व्यवसायातील महत्त्वाच्या व्यक्तीकडून तुम्हाला मदत मिळेल. जुना कौटुंबिक वाद संपेल.

तुळ
आज महत्त्वाची कामे रखडू शकतात, ज्यामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. आर्थिक अडचणींमुळे तुम्हाला एखाद्याची मदत घ्यावी लागू शकते. व्यवसायात घट होईल.

वृश्चिक
खूप धावपळ होईल, ज्यामुळे थकवा येईल. हवामानामुळे आरोग्य बिघडू शकते. एखाद्या खास व्यक्तीला भेटल्याने आर्थिक फायदा होऊ शकतो. मोठी गुंतवणूक करणे टाळा. कुटुंबात संघर्ष वाढू शकतो.

धनु
आज तुमचे आरोग्य बिघडू शकते आणि तुम्ही एखाद्या कटाचे बळी पडू शकता. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. नवीन काम सुरू करू नका. कुटुंबात मालमत्तेचे वाद होऊ शकतात. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

मकर
दिवस सामान्य राहील. आरोग्य सुधारेल. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आज नवीन वाहन किंवा नवीन काम सुरू करू नका. कुटुंबात वाद टाळा.

कुंभ
आजचा दिवस चांगला असेल, परंतु आरोग्याच्या किरकोळ समस्येमुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. धोकादायक उपक्रम आणि मोठी गुंतवणूक टाळा. कोणालाही पैसे उधार देऊ नका. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

मीन
काळजीपूर्वक वाहन चालवा; अपघाताचा धोका आहे. आरोग्य बिघडू शकते. शत्रू व्यवसायात नुकसान करू शकतात. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होऊ शकते. नोकरी बदलू नका. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

