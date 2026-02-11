English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : कसं असेल गुरुवारचं 12 राशींचं भविष्य?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 February 2026 in Marathi: गुरुवारी 12 फेब्रुवारी 2026 साठी राशिफल. फाल्गुन कृष्ण अष्टमी आणि ध्रुव योगाच्या प्रभावाखाली मेष, वृषभ आणि सिंह यासह सर्व 12 राशींसाठी करिअर, संपत्ती आणि आरोग्याचे अंदाज येथे वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 11, 2026, 11:12 PM IST
मेष (Aries): करिअरमध्ये यश मिळू शकते. कामाचे कौतुक होईल आणि पैसे परत मिळतील.

वृषभ (Taurus): कामात प्रगती आणि संयमाचे फळ मिळू शकते.

मिथुन (Gemini): आर्थिक लाभ संभवतो. नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात.

कर्क (Cancer): कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. भावनिक स्थिरता आणि कामे पूर्ण होतील.

सिंह (Leo): रचनात्मक कार्यामुळे प्रेरणा मिळेल. हा दिवस महत्त्वाचा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी सावध राहावे.

कन्या (Virgo): घरातील सदस्यांशी बोलणी फायदेशीर ठरतील. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला आहे.

तूळ (Libra): जुन्या संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी चांगला दिवस. नात्यात विचार कराल.

वृश्चिक (Scorpio): आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. विद्यार्थ्यांना परीक्षांमध्ये यश मिळू शकते.

धनु (Sagittarius): गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवासाची संधी मिळू शकते.

मकर (Capricorn): कामातील बदलांशी जुळवून घेणे सुरुवातीला कठीण जाईल, पण लवचिक राहिल्यास फायदा होईल.

कुंभ (Aquarius): भविष्यात गुंतवणूक करण्यासाठी चांगला काळ. नवीन ध्येये ठरवाल.

मीन (Pisces): प्रवासातून लाभ होतील. जुन्या ओळखीच्या लोकांमुळे आनंद मिळेल. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.

 

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

