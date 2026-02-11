Horoscope : कसं असेल गुरुवारचं 12 राशींचं भविष्य?

मेष (Aries): करिअरमध्ये यश मिळू शकते. कामाचे कौतुक होईल आणि पैसे परत मिळतील.
वृषभ (Taurus): कामात प्रगती आणि संयमाचे फळ मिळू शकते.
मिथुन (Gemini): आर्थिक लाभ संभवतो. नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात.
कर्क (Cancer): कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. भावनिक स्थिरता आणि कामे पूर्ण होतील.
सिंह (Leo): रचनात्मक कार्यामुळे प्रेरणा मिळेल. हा दिवस महत्त्वाचा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी सावध राहावे.
कन्या (Virgo): घरातील सदस्यांशी बोलणी फायदेशीर ठरतील. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला आहे.
तूळ (Libra): जुन्या संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी चांगला दिवस. नात्यात विचार कराल.
वृश्चिक (Scorpio): आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. विद्यार्थ्यांना परीक्षांमध्ये यश मिळू शकते.
धनु (Sagittarius): गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवासाची संधी मिळू शकते.
मकर (Capricorn): कामातील बदलांशी जुळवून घेणे सुरुवातीला कठीण जाईल, पण लवचिक राहिल्यास फायदा होईल.
कुंभ (Aquarius): भविष्यात गुंतवणूक करण्यासाठी चांगला काळ. नवीन ध्येये ठरवाल.
मीन (Pisces): प्रवासातून लाभ होतील. जुन्या ओळखीच्या लोकांमुळे आनंद मिळेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.