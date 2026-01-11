Aajche Rashi Bhavishya 12 January 2026 : सोमवारी कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी खुलणार यशाचं दार, पाहा 12 राशीच्या लोकांचं भविष्य?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 January 2026 in Marathi: सोमवारी या राशी सर्व १२ राशींसाठी महत्त्वाची आहे. मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशींनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सर्व राशींची स्थिती जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 11, 2026, 11:07 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 January 2026 in Marathi: १२ जानेवारी २०२६ हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशी करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल? उद्याची राशी जाणून घेऊया.

मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी धर्मादाय कार्यात सक्रियपणे सहभागी होण्याचा असेल. तुम्ही सहलीची योजना आखू शकता. तुम्ही इतरांसाठी मनापासून शुभेच्छा द्याल, परंतु इतर लोक ते स्वार्थ समजू शकतात. कुटुंबातील सदस्यांसमोर भूतकाळातील चूक उघडकीस येऊ शकते. जर तुम्ही तुमचा आहार बदलला तर पोटाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देतील. जर तुम्हाला एखाद्या गरजू व्यक्तीला मदत करण्याची संधी मिळाली तर तसे करा.

वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी महत्त्वाचा असेल. तुमची कामे वेळेवर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला वाहनांचा वापर काळजीपूर्वक करावा लागेल. तुमच्या विरोधकांच्या डावपेचांना समजून घ्यावे लागेल. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. जुना व्यवहार तुमच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. तुम्ही तुमच्या मुलांना काही कामात सहभागी करून घेऊ शकता. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांनी त्यांचे कठोर परिश्रम सुरू ठेवावेत.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. कामावर अपेक्षित लाभ मिळाल्याने तुम्ही खूप आनंदी असाल. तुम्ही तुमच्या शत्रूंशीही मैत्री करू शकता, परंतु तरीही, त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका. कुटुंबात एखाद्या शुभ घटनेमुळे आनंदी वातावरण निर्माण होईल. तुम्ही तुमच्या मुलांना बाहेर अभ्यासासाठी पाठवू शकता. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला खरेदीसाठी घेऊन जाऊ शकता.

कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. जर तुमच्या मुलाला आरोग्याच्या काही समस्या असतील तर ते ठीक राहतील. तथापि, तुमच्या घाईघाईच्या स्वभावामुळे तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुमच्या कामाबद्दल निष्काळजी राहू नका. तुम्ही दिखाव्याच्या जाळ्यात अडकणे टाळावे. कोणतेही काम घाईघाईने करू नका, कारण त्यामुळे ते पूर्ण करण्यात अडचणी येतील. तुम्ही नवीन व्यवसायासाठी भागीदारी देखील करू शकता.

सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात कठोर परिश्रम करण्याची आवश्यकता आहे; तरच त्यांना चांगले निकाल मिळतील. तुम्ही कोणत्याही गोष्टीवर अनावश्यक रागावणे टाळावे, कारण यामुळे कुटुंबातील सदस्य अस्वस्थ होऊ शकतात. तुम्ही नोकरी बदलण्याची योजना आखू शकता आणि दुसऱ्या पदासाठी अर्ज करू शकता. तुमचे राहणीमान सुधारेल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अधिक सुखसोयी घेऊन येईल. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या लग्नाची पुष्टी झाल्याने तुम्ही खूप आनंदी असाल. तुमचा मजेदार मूड असेल. अनोळखी लोकांच्या बोलण्याला बळी पडू नका. तुम्ही तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यांपासूनही सावध राहिले पाहिजे. तुमची मुले तुमच्याशी नवीन वाहन खरेदी करण्याबद्दल बोलू शकतात. तुम्ही तुमच्या सासरच्या व्यक्तीला भेटू शकता.

तुळ
व्यवसायाच्या दृष्टीने आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल आणि तुमचे उत्पन्न वाढेल. नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. कोणत्याही कौटुंबिक बाबींमध्ये बाहेरून सल्ला घेणे टाळा. व्यवसायात चांगला नफा मिळेल. तुमच्या आरोग्यातील चढउतार देखील लक्षणीयरीत्या कमी होतील. तुमचे तुमच्या पालकांशी चांगले संबंध असतील आणि तुम्ही त्यांची सेवा कराल.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या चांगला असेल. तुम्ही जे काही हाती घ्याल ते यशस्वी होईल. शेअर बाजारात सहभागी असलेले लोक मोठी गुंतवणूक करू शकतात. तुम्ही तुमच्या घराचे नूतनीकरण करण्याची योजना आखाल. तुम्हाला खूप दिवसांनी जुना मित्र भेटून आनंद होईल. वाहने काळजीपूर्वक वापरा. ​​तुमच्या दीर्घकालीन व्यवसाय योजनांना गती मिळेल.

धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्साही असेल. तुमच्या कामातून तुम्हाला चांगले यश मिळेल. तुमचा वेळ हुशारीने वापरा. ​​एखादा मोठा व्यवसाय करार होऊ शकतो. हरवलेला प्रिय व्यक्ती सापडण्याची शक्यता आहे. तुम्ही सुखसोयींवर खर्च कराल, परंतु तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील.

मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी तणावपूर्ण असू शकतो, कारण जुन्या समस्या पुन्हा उद्भवू शकतात. तुमच्या डोळ्यांची विशेष काळजी घ्या. तुमच्या मुलाच्या अभ्यासावर लक्ष ठेवा. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे. धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात. अनोळखी लोकांशी व्यवहार टाळा.

कुंभ
व्यवसायात असलेल्यांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. प्रेम जीवन आनंदाने भरलेले असेल. हरवलेली, प्रिय वस्तू सापडण्याची शक्यता आहे. प्रवासादरम्यान महत्त्वाची माहिती मिळेल. दूर राहणाऱ्या कुटुंबातील सदस्याकडून चांगली बातमी येऊ शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील.

मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या विचारसरणीचे कौतुक केले जाईल. तुमचे आरोग्य सुधारेल. सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

