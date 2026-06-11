/12 जून रोजी सूर्याप्रमाणे चमकणार 6 राशीच्या लोकांचं भाग्य, घडणारी कामं देखील बिघडतील

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 June 2026 in Marathi: हिंदू पंचांगानुसार, उद्या ज्येष्ठ कृष्ण पक्षातील द्वादशी आणि त्रयोदशी या तारखांचा विशेष संयोग होत आहे. अश्विनी नक्षत्र उद्या सकाळी ६:२९ वाजेपर्यंत राहील आणि त्यानंतर भरणी नक्षत्र सुरू होईल.
मेष (Aries)आजचा दिवस तुमच्यासाठी प्रगतीचा आणि आर्थिक लाभ मिळवून देणारा ठरेल.रागावर नियंत्रण ठेवा आणि आरोग्याची काळजी घ्या.
वृषभ (Taurus)अचानक धनलाभाचे योग असून रखडलेली कामे मार्गी लागतील.काही अनावश्यक खर्च वाढू शकतात, त्यामुळे बजेट सांभाळा.
मिथुन (Gemini)नव्या योजना आखण्यासाठी आणि प्रवासासाठी आजचा दिवस उत्तम आहे.कौटुंबिक जीवनात आणि जोडीदारासोबत आनंदाचे वातावरण राहील.
कर्क (Cancer)कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व वाढेल आणि हितशत्रूंवर मात कराल.नवीन गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घेणे फायद्याचे ठरेल.
सिंह (Leo)तुमचे निर्णय आणि अंदाज अचूक ठरल्याने मोठे यश मिळेल.मुलाबाळांच्या प्रगतीची चांगली बातमी समजेल आणि मन प्रसन्न राहील.
कन्या (Virgo)प्रॉपर्टी आणि नवीन गुंतवणुकीचे उत्तम प्रस्ताव समोर येतील.कामाच्या ठिकाणी घाईगडबड टाळा आणि वरिष्ठांशी वाद घालू नका.
तूळ (Libra)नातेवाईक आणि मित्रांचे उत्तम सहकार्य लाभल्याने कामे सोपी होतील.तुमच्यातील जिद्द, आत्मविश्वास आणि चिकाटी आज नक्कीच वाढेल.
वृश्चिक (Scorpio)आर्थिक प्राप्तीचे प्रमाण चांगले राहील आणि जुनी येणी वसूल होतील.व्यापाऱ्यांसाठी नवीन भागिदारी आणि मोठे व्यवहार फायदेशीर ठरतील.
धनु (Sagittarius)तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतील.कामाच्या ठिकाणी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मकर (Capricorn)इतरांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या कष्टावर विश्वास ठेवा.आज खर्चाचे प्रमाण वाढू शकते, त्यामुळे पैशांचे नियोजन करा.
कुंभ (Aquarius)मित्र-मैत्रिणींच्या सहवासामुळे आजचा दिवस अत्यंत आनंदात जाईल.उद्योग-व्यवसायात नवीन ओळखी होऊन चांगल्या सुसंधी मिळतील.
मीन (Pisces)तुमचे कार्यक्षेत्र वाढेल आणि नवीन कामात मोठी प्रसिद्धी लाभेल.धार्मिक कार्यात रस वाढेल आणि नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)