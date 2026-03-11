Aajche Rashi Bhavishya 12 March 2026: गजकेसरी राजयोगामुळे मेष, वृषभसह 5 राशीच्या लोकांची चमकेल नशिब

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 March 2026 in Marathi: ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरुवार, 12 मार्च 2026 रोजी विशेष ग्रहांच्या युतींचा प्रभाव असेल. या दिवसाचा स्वामी ग्रह गुरु आहे आणि चंद्र धनु राशीत मूल नक्षत्रात भ्रमण करेल. चंद्र आणि गुरु यांच्यातील दृष्टीमुळे गजकेसरी राजयोग निर्माण होईल, जो अनेक राशींसाठी शुभ संकेत देतो.
मेष
तुम्हाला स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या संधी मिळतील. योजना पूर्ण झाल्यावर आर्थिक लाभ वाढण्याची शक्यता आहे. नशिबाच्या पाठिंब्याने रखडलेले प्रकल्प गती घेतील. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी तुम्हाला मिळेल.
वृषभ
आरोग्यसेवेशी संबंधितांना लाभाच्या संधी मिळतील. व्यावसायिक सहली फायदेशीर ठरतील. संगीताशी संबंधितांसाठी नवीन संपर्कांमुळे नफा वाढण्याची शक्यता आहे.
मिथुन
तुमच्या हक्कांची जाणीव ठेवल्याने तुम्हाला विभाजनासाठी चांगले पर्याय शोधण्यास मदत होईल. सतत बदलणाऱ्या व्यवसाय परिस्थितीमुळे ताण येऊ शकतो. तुमच्या जोडीदाराकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.
कर्क
मत्सर आणि द्वेषामुळे विरोधक चालू असलेल्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्हाला शहाणपणाने उपाय शोधावे लागतील. प्रेमसंबंधांमध्ये वाटाघाटी सौहार्दपूर्ण असतील. नवीन कल्पना पूर्ण करण्यासाठी संधी निर्माण होऊ शकतात. खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल.
सिंह
लेखन आणि माहिती क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या विशिष्ट शब्दसंग्रहामुळे आदर आणि नवीन संधी मिळू शकतात. त्यांच्या मुलांसाठी नवीन योजना आखण्याची आवश्यकता असेल. त्यांच्यावरील ताण कमी करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील.
कन्या
कामाचा ताण असेल. फुरसतीचा वेळ शोधणे कठीण होईल. जास्त मेहनत केल्याने तुमच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल. जर तुमच्या पालकांनी तुमच्याकडे दुर्लक्ष केले तर तुम्हाला त्रास होऊ शकतो.
तुळ
कामाची गती सुरळीत राहील. तुम्ही सहकार्याच्या भावनेने काम कराल, हलके मनोरंजन कराल. मित्रांसोबत सहलीला जाण्याचे नियोजन केले जाऊ शकते. आर्थिक अनिश्चिततेमुळे जोखीम घेणे टाळा.
वृश्चिक
कामात सातत्य राखणे कठीण होईल, कारण अडथळे येऊ शकतात. अनपेक्षित प्रवास होण्याची शक्यता आहे. जुने वाद कायदेशीर बाबींमध्ये वाढवू नका. कुटुंबातील सदस्यांकडून निराशाजनक वर्तन ताण निर्माण करू शकते.
धनु
तुम्ही तुमच्या कौशल्याने आणि खऱ्या समर्पणाने तुमच्या वरिष्ठांना प्रभावित करण्यात यशस्वी व्हाल. तुमच्या करिअरसाठी किंवा महत्त्वाच्या बाबींसाठी तुमच्या भावंडांशी सकारात्मक संभाषणे महत्त्वाची ठरतील. प्रवास पुढे ढकला.
मकर
जुने वाद पुन्हा उद्भवू शकतात. काळजी घ्या. नकारात्मक लोक आणि विचारांपासून दूर रहा. आर्थिक समस्या वाढण्यापूर्वी खर्चात कपात करणे आवश्यक असेल. प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला असभ्य वर्तनाचा सामना करावा लागू शकतो.
कुंभ
तुम्हाला मित्रांना आर्थिक मदत करावी लागू शकते. यामुळे मोठ्या आर्थिक समस्या उद्भवू शकतात. महत्त्वाच्या कौटुंबिक बाबींवर दीर्घकाळ चर्चा केल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात. सकारात्मक विचारसरणी तुम्हाला समस्या सोडवण्यास मदत करेल.
मीन
तुम्हाला लढाऊ वृत्ती दाखवावी लागेल. अन्यथा, कोणताही फायदा न होता संधी निसटून जाऊ शकतात. प्रेमसंबंधांमध्ये समन्वयाचा अभाव कायमचे अंतर निर्माण करू शकतो. काळजी घ्या. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)