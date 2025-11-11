Aajche Rashi Bhavishya 12 November: बुधवारी शशियोगामुळे वृ्श्चिक आणि कुंभसह 5 राशींच्या लोकांसाठी ठरणार लकी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 November 2025 in Marathi: आज, 12 नोव्हेंबर 2025, हा शुभ बुधवार आहे, मार्गशीर्ष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील (काळा पंधरवडा) अष्टमी तिथी. हा महत्त्वाचा दिवस कालभैरव जयंती आणि कलष्टमीचा उत्सव देखील साजरा करतो. ग्रहांच्या स्थितीबद्दल, सूर्य तूळ राशीत संक्रमण करेल आणि चंद्र कर्क राशीतून सिंह राशीत संक्रमण करेल.
मेष
प्रेम संबंधांच्या बाबतीत मेष राशीसाठी दिवस प्रतिकूल राहील. म्हणून, आज तुम्ही या बाबी निर्णायक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू नये. आत्मविश्वास कमी असू शकतो.
वृषभ
वृषभ राशीचे लोक आज त्यांच्या भाऊ, बहिणी आणि नातेवाईकांशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. सहकाऱ्यांसोबतचे संबंधही बिघडू शकतात. आज तुमचे व्यक्तिमत्व सर्वोत्तम स्थितीत राहणार नाही; ते कमकुवत असू शकते.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी काही समस्या उद्भवू शकतात. मिथुन राशीतील चंद्राची कमकुवत स्थिती समस्या सोडवणे कठीण बनवू शकते. म्हणून, कोणत्याही शॉर्टकटचा अवलंब करणे टाळा आणि सुरक्षित मार्गाने जा.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी सध्या आर्थिक परिस्थिती चांगली राहणार नाही. तुम्ही ती कितीही सुधारण्याचा प्रयत्न केला तरी आज फारसा फरक पडणार नाही. तुमच्या आईच्या कुटुंबाशी संबंधित कोणत्याही नियोजनात काही अडथळे येऊ शकतात.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज अनेक फायदेशीर संधी मिळू शकतात. जर तुम्ही इच्छित असाल तर तुम्ही थोडी जोखीम घेऊ शकता; शक्यता तुमच्या बाजूने असेल. एकमेव समस्या अशी आहे की तुम्ही आज तुमच्या कामावर कमी लक्ष केंद्रित कराल.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस पैशाच्या बाबतीत खूप चांगला असेल. तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे खर्च कराल, अगदी खरेदीलाही जाल, ज्यामुळे तुम्हाला चांगले वाटेल. तुम्हाला बाहेरील व्यक्ती किंवा ठिकाणाचा फायदा देखील होऊ शकतो.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांनी शक्य तितका वेळ त्यांचे काम पूर्ण करण्यावर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करावा. इतरांच्या कामात अडकल्याने स्वतःसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. इतरांच्या समस्यांमध्ये अडकल्याने नुकसान होऊ शकते.
वृश्चिक
आजचा दिवस वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल दिसत नाही. कामावर तुम्हाला कठीण परिस्थितींचा सामना करावा लागू शकतो. दुपारी तुमची परिस्थिती सुधारेल आणि तुम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडाल.
धनु
धनु राशीच्या लोकांना सुरुवातीला कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद आणि वाद वाढू शकतात. आज वाढत्या खर्चामुळे आणि नफ्यात घट झाल्यामुळे तुम्हाला मानसिक त्रास होऊ शकतो.
मकर
मकर राशीच्या लोकांचे त्यांच्या जीवनसाथीशी एखाद्या गोष्टीवरून मतभेद होऊ शकतात. गाडी चालवताना विशेषतः काळजी घेण्याचा प्रयत्न करा. आज धार्मिक कार्यात रस ठेवा.
कुंभ
लोकांना दिवसभर काही अडचणी येऊ शकतात. आज तुमच्याकडून काही निष्काळजीपणा किंवा चुकीमुळे कुटुंबात अशांतता वाढू शकते. घरातील ज्येष्ठांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या.
मीन
लोकांनी आज त्यांच्या आरोग्याबद्दल सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तुम्हाला थकवा जाणवू शकतो किंवा काही शारीरिक अस्वस्थता जाणवू शकते. स्थलांतर देखील शक्य आहे. खर्च वाढेल आणि तुमचे मन थोडे अस्वस्थ असू शकते. स्वतःला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
