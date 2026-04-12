  • Aajche Rashi Bhavishya 13 April 2026 : वरुथिनी एकादशीच्या दिवशी सिंह, तूळ राशीच्या लोकांची होणार वृद्धी, 3 राशींच्या लोकांना ग्रहण दोष

Aajche Rashi Bhavishya 13 April 2026 : वरुथिनी एकादशीच्या दिवशी सिंह, तूळ राशीच्या लोकांची होणार वृद्धी, 3 राशींच्या लोकांना 'ग्रहण दोष'

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 April 2026 in Marathi: सोमवार, 13 एप्रिल 2026 रोजी, वरुथिनी एकादशीला सिंह आणि तूळ राशीच्या शक्तीत वाढ होईल. मिथुन राशीला आर्थिक लाभ होईल, तर कर्क आणि वृषभ राशीच्या लोकांनी गुंतवणुकीत सावधगिरी बाळगावी.   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 12, 2026, 09:16 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 13 April 2026 : वरुथिनी एकादशीच्या दिवशी सिंह, तूळ राशीच्या लोकांची होणार वृद्धी, 3 राशींच्या लोकांना 'ग्रहण दोष'

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 April 2026 in Marathi: सोमवार, 13 एप्रिल, 2026 रोजी वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशीचा शुभ प्रसंग आहे. ज्योतिषीय गणनेनुसार, उद्या दुपारी ४:०४ वाजेपर्यंत धनिष्ठा नक्षत्र असेल, त्यानंतर शतभिषा नक्षत्र असेल. ग्रहस्थितीमुळे वाशी, सुनाफा आणि पराक्रमासारखे शुभ योग तयार होतील. तथापि, चंद्र कुंभ राशीत प्रवेश करत असल्याने चंद्र-राहू ग्रहणाचा प्रभावही राहील.

मेष
आजचा दिवस सामान्य राहील. जुन्या व्यावसायिक प्रकल्पांमधून चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमचा दैनंदिन खर्च सहज भागेल. तुमच्या क्षमतेनुसार काम मिळाल्याने तुम्हाला आनंद होईल. भागीदारीतील काम यशस्वी होईल.

वृषभ
आज तुमच्या आरोग्याबाबत काळजी घ्या; लहानसहान समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. धोकादायक कामे करताना आणि वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, कारण दुखापत होण्याचा धोका आहे. तुमच्या वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळ मंदिरांना भेट देण्यात जाईल.

मिथुन
कुटुंबामध्ये शुभ घटनांमुळे आनंद मिळेल. आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करून काम केल्यास यश निश्चित आहे. नोकरदार व्यक्तींच्या नेतृत्व कौशल्यात वाढ होईल आणि वरिष्ठांशी असलेले संबंध सुधारतील. परदेशी व्यवहारांमुळे आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

कर्क
आज आर्थिक व्यवहार आणि गुंतवणूक टाळा, कारण त्यामुळे नुकसान होऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांशी संघर्ष टाळावा. नवीन लोकांना भेटणे फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल.

सिंह
आजचा दिवस सकारात्मक परिणाम देईल. नवीन योजनांमुळे तुमच्या बँक खात्यात लक्षणीय वाढ होईल. कामाच्या ठिकाणी कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा आणि साथ मिळेल.

कन्या
आजचा दिवस सुखसोयी आणि ऐषारामाचा आहे. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. कौटुंबिक समस्या गोपनीय ठेवा. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणातील अडथळ्यांपासून दिलासा मिळेल. नोकरदार व्यावसायिक आणि उद्योजक आपापल्या क्षेत्रात प्रगती करतील.

तूळ
वाढलेले धैर्य आणि शौर्य अपूर्ण कामे पूर्ण करेल. सामाजिक कार्यक्रमांमधील उच्च स्थानामुळे तुमचा आदर वाढेल. सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन तुम्ही चांगला नफा मिळवू शकता. तुम्हाला व्यवसायात अपेक्षित नफा मिळेल आणि तुम्ही तुमच्या प्रतिस्पर्धकांवर मात कराल.

वृश्चिक
आजचा दिवस मिश्र फलदायी ठरेल. विवाह प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने कुटुंबात आनंद पसरेल. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याबद्दल काही चिंता असू शकते. मतभेदांमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. पूर्ण आत्मविश्वासाने आपले काम करा.

धनु
नोकरी करणाऱ्यांसाठी आपली सर्जनशीलता दाखवण्याचा हा दिवस आहे. जुनी आश्वासने पूर्ण होतील. पूर्वीच्या व्यावसायिक योजनांमधून चांगला नफा मिळेल. घरात धार्मिक वातावरण राहील आणि तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. गुंतवणुकीच्या सल्ल्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घ्या.

मकर
दानधर्माच्या कार्यात रस वाढेल आणि तुम्ही दान कराल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. घाईचे निर्णय घेणे टाळा. आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला व्यवसायासाठी लांबचा प्रवास करावा लागू शकतो.

कुंभ
उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. जुन्या कौटुंबिक समस्या सुटतील. सरकारी प्रभावामुळे तुम्हाला मोठा फायदा होईल आणि जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण करा. मित्रांसोबत सहल किंवा मनोरंजनाचे नियोजन केले जाऊ शकते.

मीन
उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे. वरिष्ठांच्या मदतीने कामातील अडथळे दूर होतील. उसने घेतलेले पैसे परत मिळू शकतील. सकारात्मक विचारांमुळे मोठे फायदे होतील. अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका आणि आपल्या बजेटची काळजी घ्या.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

