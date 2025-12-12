English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 13 December: नवीन वर्षाच्या आधीच 4 राशीच्या लोकांच नशिब चमकणार

 Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 December 2025 in Marathi: मेष, वृषभ, कर्क आणि कन्या यासह सर्व 12 राशींसाठी करिअर, पैसा आणि प्रेम जीवन कसे असेल ते जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 12, 2025, 10:31 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 December 2025 in Marathi: 13 डिसेंबर 2025 साठी मेष, वृषभ, कर्क आणि कन्या यासह सर्व 12 राशींसाठी करिअर, पैसा आणि प्रेम जीवन कसे असेल ते जाणून घ्या. ते आपल्याला येणाऱ्या चांगल्या आणि वाईट काळाचे संकेत आणि इशारे देतात. 13 डिसेंबर 2025, पौष महिन्याचा 9 वा दिवस, शनिवार, सर्व 12 राशींसाठी कसा असेल?

मेष 
 आज तुम्हाला आत्मविश्वासाची लाट येईल. तुम्हाला कामातही अपेक्षित यश मिळेल. जबाबदाऱ्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे, तुमच्याकडे आराम करण्यासाठी वेळ नसेल. या काळात थोडा संयम राखण्याचा सल्ला दिला जातो. चांगली बातमी अशी आहे की दिवस आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल असेल.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांना संघर्ष केल्यानंतरच त्यांच्या कामात यश मिळेल. तुम्हाला आज थोडा संघर्ष करावा लागू शकतो. या राशीचे जे लोक नोकरी बदलण्याच्या शोधात आहेत त्यांना आज असे करण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जोडीदारासोबतच्या ताणलेल्या संबंधांमुळे तणाव निर्माण होईल.

मिथुन 
 मिथुन राशीच्या लोकांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत कामाशी संबंधित बाबी शेअर करणे टाळावे. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल असेल. तुम्ही पैसे कमविण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम कराल. तुम्ही घेतलेले कोणतेही आर्थिक निर्णय तुम्हाला भविष्यात फायदे देतील.

कर्क 
 आज तुमच्यात स्पर्धात्मक भावना असेल. तुम्ही इतरांपेक्षा पुढे राहण्यासाठी अथक प्रयत्न कराल. व्यावसायिकांनाही त्यांच्या व्यवसायात नफा दिसेल. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप चांगला आहे, अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे मिळतील.

सिंह
 सिंह राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळतील. नोकरी शोधणाऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. शत्रू तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. आज थंडी देखील समस्या असू शकते, म्हणून स्वतःची काळजी घ्या.

कन्या 
कन्या राशीचे लोक नवीन प्रकल्प सुरू करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. यामुळे समृद्धी आणि आदर मिळेल. तुम्हाला सध्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला शिकण्याचा सल्ला दिला जातो. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ अनुकूल राहील.

तूळ 
तुमचे शब्द आणि व्यक्तिमत्व लोकांना प्रभावित करेल. तुमचे लक्ष्य गाठणे सोपे होईल. मार्केटिंगशी संबंधित कामे देखील सहजपणे पूर्ण होतील. घरगुती खर्च वाढू शकतात, म्हणून यावर लक्ष ठेवा.

वृश्चिक 
वृश्चिक राशीच्या लोकांना सामाजिक सन्मान मिळण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, तुम्ही आज तुमच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर कराल. तुमच्या अधिकृत आवाजाद्वारे तुम्ही इतरांकडून काम पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. तथापि, आज कुटुंबाचा पाठिंबा मिळाल्याने आनंद मिळेल. तुमचे लक्ष गुंतवणुकीवर असेल, ज्यामुळे समृद्धी वाढेल.

धनु 
धनु राशीच्या लोकांवर आज कामाचा मोठा ताण असेल. तथापि, जर तुम्ही हे कोणासोबत शेअर केले तर तुमची समस्या काही प्रमाणात सुटेल. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडूनही पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे. तुम्ही तुमचे खर्च नियंत्रित करू शकाल.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांसाठी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे, ते पुढे ढकलत असलेले प्रश्न पूर्ण करण्यासाठी हा एक चांगला दिवस आहे. अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे मिळण्याची शक्यता देखील आहे.

कुंभ 
आजचा दिवस थोडा कठीण असेल. तुम्हाला गोष्टी व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागू शकते. खर्च देखील वाढू शकतो, ज्यामुळे चिंता निर्माण होऊ शकते. धीर धरा; तुमच्या जवळच्या व्यक्तीकडून मदत फायदेशीर ठरू शकते.

मीन 
मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस त्यांच्या वरिष्ठांच्या शब्दांचा सखोल अर्थ समजून घेण्यासाठी चांगला आहे. आर्थिक नियोजन देखील फायदेशीर ठरेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

