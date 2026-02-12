English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 13 February 2026: विजया एकादशीला या राशीच्या लोकांच चमकणार नशिब, पाहा संपूर्ण राशिभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 13 February 2026: विजया एकादशीला 'या' राशीच्या लोकांच चमकणार नशिब, पाहा संपूर्ण राशिभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 February 2026 in Marathi:  शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथी आहे. या दिवशी विजया एकादशीचे व्रत केले जाते. एकादशीच्या ग्रहांच्या स्थिती आणि नक्षत्रांच्या आधारे, राशींसाठी दिवस कसा असेल? तुम्ही दैनिक कुंडलीतून जाणून घेऊ शकता. 13 फेब्रुवारी 2026 चे राशिफल येथे वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 12, 2026, 10:44 PM IST

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 February 2026 in Marathi: शुक्रवारी विजया एकादशी. हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी येणारी विजया एकादशी ही काही राशींसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरेल. या दिवशी ग्रहांची स्थिती या राशींसाठी अनुकूल नाही आणि त्यामुळे त्यांना अडचणी येऊ शकतात. या काळात, अत्यंत सावधगिरीने पाऊल टाकणे आवश्यक आहे. या दिवशी कोणत्या राशी कमी भाग्यवान असतील आणि तो दिवस चांगला बनवण्यासाठी काय करता येईल ते पाहूया.

मेष - काही कारणास्तव तुम्ही रागावू शकता, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्य नाराज होऊ शकतात. तुमचा राग नियंत्रित करा. तुम्हाला आर्थिक फायदा आणि तुमच्या जोडीदाराचे प्रेम अनुभवता येईल.

वृषभ - वृषभ राशीच्या लोकांना कामाच्या ताणामुळे ताण येऊ शकतो. त्यांना प्रेम मिळू शकते. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी वाटू शकते.

मिथुन - ज्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे त्यांना पैसे मिळू शकतात. जीवनातील समस्या संपतील. तुम्हाला जुने मित्र भेटू शकतात.

कर्क - तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील, परंतु अनावश्यक खर्च टाळा. नातेसंबंध सुधारतील. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवू शकता.

सिंह - सिंह राशीच्या लोकांसाठी त्यांच्या घराशी संबंधित गुंतवणूक करणे चांगले राहील. गुंतवणूकीमुळे फायदा होईल. व्यावसायिकांना मोठा नफा मिळू शकतो.

कन्या - कोणालाही पैसे उधार देणे टाळा, कारण तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळविण्यात अडचण येऊ शकते. व्यावसायिकांचा दिवस चांगला जाईल. तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवा.

तूळ - तुमचे आरोग्य चांगले राहील. तुम्ही मित्रांसोबत वेळ घालवू शकता. गुंतवणूक केल्याने तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. गुंतवणूक करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा.

वृश्चिक - वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी गुंतवणूक चांगली राहील. तुम्हाला जुन्या गुंतवणुकीचा फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

धनु - धनु राशीचा दिवस आनंदी राहील. तथापि, तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवू शकता.

मकर - एखादी मौल्यवान वस्तू चोरीला जाऊ शकते किंवा हरवली जाऊ शकते. तुमच्या वस्तूंची काळजी घ्या. तुम्हाला सहकाऱ्यांसोबत समस्या येऊ शकतात. तुमच्या जोडीदारासोबत संध्याकाळ घालवा.

कुंभ - कुंभ तुमच्या जोडीदारासोबत कौटुंबिक समस्या शेअर करू शकतात. आर्थिक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल.

मीन - मीन राशीच्या वरिष्ठांमुळे कामावर ताण येऊ शकतो. घराबाहेर पडण्यापूर्वी तुमच्या वडिलांचे आशीर्वाद घ्या. तुमच्या जोडीदाराशी वाद होण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

