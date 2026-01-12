English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Aajche Rashi Bhavishya 13 January 2026 : मंगळवारचा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल दिवस?

Aajche Rashi Bhavishya 13 January 2026 : मंगळवारचा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल दिवस?

 मंगळवार, 13 जानेवारीचे सर्व 12 राशींसाठी विशेष चिन्हे घेऊन येतो. आजा दिवस करिअर, व्यवसाय, पैसा, नातेसंबंध आणि मानसिक स्थिती याबद्दल महत्त्वाचे मार्गदर्शन देते. कसा असेल 12 राशींच भविष्य?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 12, 2026, 11:00 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 January 2026 in Marathi: मंगळवार, 13 जानेवारीचे सर्व 12 राशींसाठी विशेष चिन्हे घेऊन येतो. आजा दिवस करिअर, व्यवसाय, पैसा, नातेसंबंध आणि मानसिक स्थिती याबद्दल महत्त्वाचे मार्गदर्शन देते. कसा असेल 12 राशींच भविष्य?

मेष 
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही सर्व आव्हानांना धैर्याने तोंड द्याल आणि तुमचे ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी व्हाल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे प्रयत्न फळ देतील आणि फायदे मिळतील. कोणतेही काम लवकर पूर्ण करण्याची तुमची क्षमता तुम्हाला आदर मिळवून देईल.

वृषभ 
वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागेल. शिवाय, योग्य आणि अयोग्य ठरवण्याची तुमची क्षमता थोडी प्रभावित होईल. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल आहे, म्हणून तुमचा आत्मविश्वास कायम ठेवा.

मिथुन 
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आज त्यांच्या वरिष्ठांशी मतभेद होऊ शकतात. निर्णय घेण्याची क्षमता कमकुवत असेल, म्हणून कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती जशी आहे तशीच राहू द्या, कारण बदल करणे तुमच्यासाठी हानिकारक असू शकते.

कर्क 
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आज सामाजिक आणि व्यावसायिक संबंधांमध्ये संतुलन राखणे फायदेशीर ठरेल असे सूचित करतात. आज तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी नफ्याच्या सुवर्ण संधी मिळतील. भगवान शिवाची पूजा करणे मनःशांतीसाठी फायदेशीर ठरेल.

सिंह 
 सिंह राशीच्या लोकांना धैर्य आणि शौर्य वाढेल. त्यांना करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन उंची गाठण्याच्या संधी मिळतील. त्याच वेळी, आज चांगल्या कमाईच्या संधी येऊ शकतात. लहान सहली तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील.

कन्या 
 कन्या राशीच्या लोकांना घाईघाईने निर्णय घेण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो. इतरांच्या वादात अडकण्यापेक्षा तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे चांगले. तुम्हाला अनैतिक कृती टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. आर्थिक दृष्टिकोनातून, दिवस सामान्य आहे.

तूळ
 आज तूळ राशीच्या लोकांसाठी खूप प्रभावशाली दिवस असेल. तुमच्या वरिष्ठांच्या म्हणण्याचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, कारण यामुळे चांगला नफा होईल. आर्थिक योजना यशस्वी होतील. गुंतवणुकीतून अचानक आर्थिक नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीचे लोक आज सर्वांसोबत उघडपणे त्यांचे विचार शेअर करतील. भूतकाळातील चुकांमधून शिकणे आणि भविष्यासाठी योजना बनवणे फायदेशीर ठरेल. सध्या तुमच्या कामाशी संबंधित योजना खाजगी ठेवणे चांगले. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, आजचा दिवस सामान्य राहील.

धनु 
 धनु राशीच्या लोकांना आज थोडे सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. ते कामाशी संबंधित नवीन कल्पना इतरांसोबत शेअर करतील, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कामात मदत होऊ शकते. ते त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात आनंद मिळविण्याच्या योजनांवर विशेष लक्ष देतील.

मकर 
 मकर राशीचे लोक आज आध्यात्मिक प्रयत्नांकडे अधिक झुकतील. व्यवसायात इच्छित यश मिळवणे कठीण होऊ शकते. तुम्हाला अनावश्यक वाद टाळण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण हे तुमच्या प्रतिष्ठेसाठी आवश्यक आहे. आज तुमचे खर्च लक्षणीयरीत्या वाढू शकतात.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांना आज थोडे सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवू शकते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल नैराश्य आणि एखाद्या गोष्टीबद्दल ताण येऊ शकतो. आज तुमच्या नफ्याच्या मार्गात काही अडथळे येऊ शकतात.

मीन 
 मीन राशीच्या लोकांसाठी आज व्यवसायात खूप शुभ दिवस असेल. तुमच्या सहकाऱ्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे टाळा आणि हुशारीने निर्णय घ्या. आर्थिक बाबतीत नफा होण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 



