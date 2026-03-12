Aajche Rashi Bhavishya 13 March 2026: मालव्य राजयोगामुळे मेष, कर्क आणि तूळसह 5 राशीच्या लोकांसाठी लकी दिवस

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भविष्य
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 March 2026 in Marathi: आजचे राशीभविष्य, 13 मार्च 2026 शुक्रवारी, चैत्र महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या  दहाव्या दिवशी, विशेष ग्रह आणि नक्षत्र संरेखन होत आहे. कसं असेल 12 राशींचं भविष्य? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 12, 2026, 10:44 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 March 2026 in Marathi: आजचे राशीभविष्य, 13 मार्च 2026 शुक्रवारी चैत्र महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या दहाव्या दिवशी आहे. ग्रह आणि नक्षत्र संरेखन अनेक राशींसाठी सकारात्मक संकेत देत आहे. देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने, काही राशींना आर्थिक लाभ, यश आणि नवीन संधी मिळू शकतात, तर काहींना निर्णय घेताना सावधगिरी आणि संयम बाळगावा लागेल.

मेष 
नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी तयार रहा. ही पद्धतशीर बदलांचा फायदा घेण्याची वेळ आहे. तुम्हाला प्रेमसंबंधांकडे अधिक आकर्षित वाटेल. तुमच्या ध्येयांपासून विचलित होण्याचा धोका असू शकतो.

वृषभ
तुमची बचत खर्च करून, तुम्ही सध्याच्या परिस्थितीचा ताण हाताळू शकाल. सकारात्मक दृष्टिकोनाने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. कौटुंबिक मतभेद उद्भवू शकतात. तुम्हाला सर्वांना संयम आणि त्यागाच्या भावनेने हाताळावे लागेल.

मिथुन
तुमची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. तुम्ही इतरांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास उत्सुक असाल. तुम्ही एखाद्या विशिष्ट विषयावर मोठ्या यशासाठी प्रयत्नशील असाल. तुम्हाला पाठिंबा आणि सहकार्य मिळत राहील. विरोधकांकडून योजना गुप्त ठेवाव्यात.

कर्क
जुन्या घटनांमुळे पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी, तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांना एकत्र ठेवावे लागेल. आर्थिक आघाडीवर काटकसरीला प्राधान्य दिले पाहिजे.

सिंह
तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. सुसंगततेने योग्य दिशेने तुमचे काम सुरू ठेवा. पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध ऊर्जा आणि आत्मविश्वास देतील.

कन्या
भावनिक संबंध आणि कौटुंबिक संभाषणे परिस्थितीत सामान्यता आणतील. एकमेकांना दोष देणे टाळा. दीर्घकालीन कामांपेक्षा तात्काळ निकाल देणारी कामे करणे चांगले. शारीरिक श्रमात गुंतलेल्यांना अधिक फायदा होऊ शकतो.

तूळ
प्रेम संबंधांमध्ये प्रेम वाढेल. सामाजिक उपक्रमांवर पैसे खर्च होऊ शकतात. प्रतिष्ठा वाढेल. कुटुंबात तणाव वाढवू शकतील अशा विषयांवर वाद घालणे टाळा.

वृश्चिक
तुम्हाला तुमच्या कामाची दिशा बदलावी लागू शकते. नकारात्मक लोक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील. प्रेम संबंधांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढेल. तुमच्या कारकिर्दीत एकमेकांना पाठिंबा दिल्याने तुमचे नाते मजबूत होईल.

धनु 
तुमच्या कामाच्या जलद प्रगतीमुळे तुम्हाला प्रोत्साहन मिळेल. महत्त्वाकांक्षा वाढू शकते. तुमच्या क्षमतेपेक्षा जास्त ध्येये ठेवण्यापासून टाळा. अन्यथा, भविष्यात तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागेल. अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

मकर
पूर्वनियोजित योजनांसह पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. नवीन प्रकल्पांसाठी निधी आणि पाठिंबा मिळणे कठीण होईल. विरोधक स्वतःच्या स्वार्थासाठी अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्हाला मित्रांकडून आणि तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल.

कुंभ 
व्यवसायात संयम आणि चिकाटीने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. घाई आणि स्पर्धेत नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भावनिक संबंधांच्या चांगल्या सल्ल्यानुसार वागल्यास चांगले परिणाम मिळतील.

मीन
तुम्ही तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करताना दिसाल. जास्त कामाचा ताण तुम्हाला आनंद आणि मनोरंजनाच्या संधींचा पूर्ण फायदा घेण्यापासून रोखेल. प्रेमसंबंधांमध्ये संवाद चांगला होईल, परंतु भेटीगाठी कठीण होतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

