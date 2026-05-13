/Aajche Rashi Bhavishya 13 May 2026 : एकादशी कर्क, तूळ आणि कुंभ राशीच्या लोकांना मिळणार विशेष संकेत, या लोकांनी काळजी घ्यावी; पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 May 2026 in Marathi : आज अपार एकादशी असून मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 May 2026 in Marathi : आज 13 मे 2026 बुधवार अपार एकादशी आहे. भगवान विष्णूची आज पूजा केली जाते. आजचा दिवस अनेक राशींसाठी प्रेम जीवन, करिअरमधील प्रगती आणि नातेसंबंधांविषयी महत्त्वाचे संकेत मिळणार आहे. काही जण भूतकाळातील नातेसंबंधांच्या आठवणींमुळे अचानक अस्वस्थ होण्याचे चिन्ह आहेत. काहींना त्यांच्या नोकरी, आर्थिक बाबी किंवा भविष्याबद्दल नवीन दिशा मिळणार आहे. असा हा आजचा बुधवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुम्हाला भूतकाळातील गोष्टी अस्वस्थ करणार आहे. एखादी जुनी आठवण किंवा अपूर्ण राहिलेले भावनिक नाते अचानक पुन्हा तुमच्या आयुष्यात येणार आहे. ज्या गोष्टी संपल्या असं वाटतं होतं ती पुन्हा सुरू आहे. आज तुमचा आत्मविश्वास डगमगणार आहे. तुम्हाला आयुष्यात वेग आणि रोमांच हवा आहे, पण तुमच्या मनात अपूर्णतेची भावना जाणवणार आहे. तुम्ही स्वतःशी जितके प्रामाणिक राहाल, तितका भविष्याचा मार्ग अधिक सोपा आणि स्पष्ट होणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज, तुम्ही बऱ्याच काळापासून घट्ट धरून ठेवलेल्या एखादी गोष्ट तुम्हाला शुभ संकेत देणार आहे. आज भावनिकदृष्ट्या इतकं कठीण का होते, असं तुम्हाला वाटणार आहे. तुमच्या भावना व्यक्त करणे, विशेषतः आज, तुमच्यासाठी सोपे नसणार आहे. संभाषणादरम्यान तुम्हाला थोडे बचावात्मक किंवा तणावग्रस्त वाटणार आहे. आजची शांतता शब्दांपेक्षाही अधिक गहन सत्य तुमच्या समोर येणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुमची मनःस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली असणार आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर केलेल्या एखाद्या गोष्टीत तुमची आवड परत निर्माण होणार आहे. तुम्हाला एखाद्या नवीन कामाबद्दल, कौशल्याबद्दल किंवा छोट्या संधीबद्दल उत्साह वाटणार आहे. पण अशीही एक गोष्ट आहे जी तुम्हाला सोडून द्यावशी आज वाटणार आहे. तुम्ही व्यावहारिकदृष्ट्या पुढे वाटचाल करणार आहात. पण तुमच्या भावना पूर्णपणे मागे सोडणार आहात. आज स्वतःवर जबरदस्ती करू नका.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज अनेक दिवसांपासून असलेला तणाव किंवा मानसिक गोंधळ थोड्या प्रमाणात दूर होणार आहे. तुमच्या आणि एखाद्या व्यक्तीमधील अंतर कमी होणार आहे. एखादे अपूर्ण प्रकरण हळूहळू स्पष्ट होणार आहे. आज, त्या दाबून ठेवलेल्या भावनांना बाहेर पडणार आहेत. तुम्ही बऱ्याच काळापासून स्वतःला इतरांपासून काही प्रमाणात अलिप्त ठेवणार आहात. पण आता तुमचे मन पुन्हा कोणाशीतरी जोडले जाण्यासाठी आतुर असणार आहे. आपल्या प्रिय व्यक्तीशी केलेला एक छोटासा संवादसुद्धा तुम्हाला बरे वाटणार आहे. आज आपल्या भावना दाबून ठेवण्याऐवजी, त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुम्ही बाहेरून शांत आणि संयमी दिसत असाल तरीही तुमच्या मनात अनेक गोष्टी अस्वस्थ करणार आहेत. तुम्ही एखाद्या कामात, नात्यात किंवा ध्येयात खूप प्रयत्न करुनही अपयशी होणार आहात. यामुळे तुम्हाला थोडे अस्वस्थ किंवा निराश वाटणार आहे. आजचा दिवस तुम्हाला हळूहळू जाणीव करुन देणार आहे की, आयुष्याती बदल घाबरण्याऐवजी त्याला स्वीकारणं महत्त्वाचं असणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
भविष्यातील योजनांबद्दलचे तुमचे विचार आज दृढ होणार आहे. एखादा मोठा निर्णय किंवा आयुष्याला नवीन दिशा देण्याचा विचार तुमच्या मनात येणार आहेत. तुम्ही तुमचे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करणार आहात. मात्र, एखादे जुने प्रकरण पूर्णपणे बंद करण्यास तुम्हाला थोडा संकोच वाटणार आहे. बदलाची गरज तुम्हाला जाणवत असली तरी, भावनिकरित्या स्वतःला मोकळे करणे कठीण वाटणार आहे. एकदा तुम्ही हा बदल स्वीकारला की, तुम्हाला प्रचंड मानसिक शांती लाभणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज तुमचा आत्मविश्वास थोडा कमी-जास्त होणार आहे. विशेषतः कामाच्या ठिकाणी किंवा लोकांशी संवाद साधताना, तुमच्या मेहनतीची पुरेपूर कदर होत नाही असं तुम्हाला वाटणार आहे. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींचाही तुमच्या मनःस्थितीवर परिणाम होणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या थोडे थकल्यासारखे वाटणार आहे. तरीही, मनात कुठेतरी आशा आहे की हळूहळू गोष्टी सुधारणार आहे. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट अगदी अचूकपणे हाताळण्याची गरज नाही हे लक्षात घ्या.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज, तुम्ही एखाद्या नवीन निर्णयावर पुनर्विचार करणार आहात. नोकरी बदलण्याबद्दल, नात्याला दुसरी संधी देण्याबद्दल किंवा एखादे महत्त्वाचे संभाषण करण्याबद्दल तुम्ही साशंक असणार आहात. भूतकाळातील अनुभवांमुळे तुमचा इतरांवरचा विश्वास कमी झाल्याासारखं वाटणार आहे. तुम्ही बाहेरून सामान्य दिसत असाल, पण भूतकाळातील घटनांचा तुमच्यावर अजूनही परिणाम दिसणार आहे. दिवसाच्या उत्तरार्धात, तुमचे लक्ष आर्थिक, घरगुती किंवा कामाच्या जबाबदाऱ्यांवर अधिक केंद्रित असणार आहे. एखाद्या महिलेचा सल्ला किंवा मदत उपयुक्त ठरणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज तुमचे मन एकाच वेळी अनेक गोष्टींमध्ये गुंतलेले असणार आहे. एखाद्या संदेशाला आलेले उत्तर, कोणाचे तरी बदललेले शब्द किंवा भविष्याबद्दलचा संभ्रम तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहेत. तुम्हाला उत्तरे लवकर हवी असतात, पण गोष्टी तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे स्पष्ट दिसणार नाहीत. कामाच्या ठिकाणी किंवा तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जात नाही अशी भावना तुमच्या मनात येणार आहे. यामुळे तुमची चिडचिड वाढणार आहे. आज लगेच प्रतिक्रिया देणे टाळा, कारण त्यामुळे नंतर अनावश्यक तणाव निर्माण होण्याचे संकेत आहेत.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज तुम्हाला भावनिक संतुलन राखणे थोडे कठीण जाणार आहे. अगदी लहानसहान गोष्टीसुद्धा सहजपणे त्रासदायक ठरणार आहेत. आपल्या प्रिय व्यक्तीकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास तुम्हाला वाईट वाटणार आहे. तुम्ही बाहेरून सामान्य राहण्याचा प्रयत्न कराल, पण आतून तुम्हाला थकवा आणि चिडचिड जाणवणार आहे. आज काम आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या तुमच्यासाठी प्राधान्यक्रमावर राहणार आहे. काही महत्त्वाच्या कामांमुळे तुम्हाला दबाव जाणवणार आहे. फक्त आज सर्व गोष्टी मनात दाबून ठेवणे टाळा. आराम करणे आणि मोकळेपणाने बोलणे फायदेशीर ठरणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज, एखाद्या जुन्या गोष्टीबद्दलचे विचार तुमच्या मनात पुन्हा पुन्हा येणार आहे. एखाद्या नात्यात किंवा परिस्थितीत तुमच्याशी योग्य वागणूक झाल्यासारखी तुम्हाला वाटणार नाही. यामुळे थोडी अस्वस्थता निर्माण होणार आहे. मात्र, जसजसा दिवस पुढे जाणार, तसतसे गोष्टी हलक्या वाटणार आहेत. कुटुंबासोबत किंवा प्रियजनांसोबत वेळ घालवणे चांगले वाटणार आहे. हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल की, गोष्टींचा जास्त विचार केल्याने केवळ मनावर भार पडतो बाकी नाही.
मीन (Pisces Zodiac)
आज, तुम्हाला काहीतरी नवीन करून पाहण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. एखादी नवीन कल्पना, कार्य किंवा योजना तुम्हाला आतून उत्साहित करणार आहे. बऱ्याच काळानंतर, गोष्टी हळूहळू बदलणार आहेत. पण भूतकाळातील आठवणीही मनात रेंगाळणार आहेत. एखाद्या भूतकाळातील अनुभवामुळे तुमचा सहज विश्वास ठेवण्याचा स्वभाव कमी होणार आहे. आज आपला आत्मविश्वास टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे असणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)