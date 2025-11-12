English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रुचक राजयोगामुळे धनाचे दरवाजे खुलणार, कर्क आणि तूळ राशीच्या लोकांसाठी खास योग

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 November 2025 in Marathi: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या या 12 राशींसाठी गुरुवारचा दिवस खास असणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 12, 2025, 09:13 PM IST
रुचक राजयोगामुळे धनाचे दरवाजे खुलणार, कर्क आणि तूळ राशीच्या लोकांसाठी खास योग

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 November 2025 in Marathi: 13 नोव्हेंबर 2025 हा दिवस तुमच्यासाठी काहीतरी खास घेऊन आला आहे. टॅरो कार्ड्सनुसार, आज अनेक राशींना त्यांच्या मेहनतीचे सकारात्मक परिणाम दिसतील आणि त्यांना काही चांगली बातमी देखील मिळू शकेल.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष
मेष, आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. एक नवीन व्यवसाय करार निश्चित होऊ शकतो, ज्यामुळे भविष्यात चांगला नफा मिळू शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या बॉस आणि वरिष्ठांकडून पाठिंबा आणि प्रशंसा देखील मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, आज तुम्ही स्वतःला उघडपणे व्यक्त करू शकाल, ज्यामुळे इतरांवर तुमचा प्रभाव वाढेल. रिअल इस्टेटशी संबंधित बाबींमध्येही तुम्हाला आराम मिळू शकेल आणि जुना वाद मिटू शकेल.

वृषभ 
वृषभ आज कायदेशीर खटले जिंकू शकेल. नशीब तुम्हाला कठोर परिश्रमाने साथ देईल. नवीन कल्पनांवर काम करणे फायदेशीर ठरेल. जर तुम्ही पूर्वी गुंतवणूक केली असेल तर आज तुम्हाला चांगला परतावा मिळू शकेल. तुम्ही तुमच्या कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही अडचणींना हुशारीने हाताळू शकाल. प्रवासाच्या योजना देखील बनवल्या जाऊ शकतात. तुमचा तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ जाईल.

मिथुन 
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस व्यस्त असेल. कामाचा ताण कायम राहील आणि तुमचे मन गोंधळलेले राहील. तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचारही करू शकता. सर्वकाही स्वतः न करणे चांगले; तुमच्या सहकाऱ्यांना काही जबाबदाऱ्या सोपवा, कारण यामुळे सर्वकाही सुरळीत चालेल. तुम्ही आज प्रगतीसाठी एक नवीन योजना देखील सुरू करू शकता.

कर्क 
कर्क राशीच्या लोकांना काही गुंतागुंत आणि तणावांचा सामना करावा लागू शकतो. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि पाठिंबा राहील, परंतु तुमच्या कार्यालयात किंवा व्यवसायात तुम्हाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. वित्त किंवा लेखा क्षेत्रात गुंतलेल्यांना आज प्रगती आणि नफा दिसेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना काही चांगली बातमी मिळू शकते.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांसाठी, आज नशीब पूर्णपणे तुमच्या बाजूने असेल. तुम्ही नवीन प्रकल्पावर काम सुरू करू शकता. राजकारण किंवा सरकारी कामावर तुमची पकड मजबूत असेल. तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम कराल त्यात यश निश्चित असेल.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांना आज शक्तिशाली लोकांकडून पाठिंबा आणि मदत मिळेल. तुमची सामाजिक प्रतिमा सुधारेल. तुमचे मनही शांत आणि आनंदी राहील. विद्यार्थी किंवा स्पर्धा परीक्षा देणारे आज चांगले प्रदर्शन करतील. फायदेशीर व्यवसाय करार देखील अंतिम होऊ शकतो.

तूळ
राशीसाठी आर्थिक बाबतीत चांगला दिवस असेल. दीर्घकालीन गुंतवणुकीमुळे चांगले उत्पन्न मिळेल. नोकरी किंवा व्यवसायात बदल होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्ही नवीन प्रकल्प देखील सुरू करू शकता. तुम्हाला सरकारी कामातही यश मिळेल. राजकीय संपर्क फायदेशीर ठरतील.

वृश्चिक
आजचा दिवस वाढ आणि प्रगतीचा आहे. तुम्ही अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण करू शकता. तुमचे मन शांत ठेवणे आणि काळजीपूर्वक निर्णय घेणे महत्वाचे आहे; घाईमुळे नुकसान होऊ शकते. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील, तुमच्या जोडीदाराकडून प्रेम आणि आश्चर्य मिळेल. तुम्ही सहलीची योजना आखू शकता.

धनु
आज कामावर मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तथापि, विरोधकांपासून सावध रहा; तुमचे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी तुमचा करार चोरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. तुम्ही पार्टी किंवा कार्यक्रमात देखील सहभागी होऊ शकता. आर्थिक परिस्थिती चांगली किंवा वाईट राहणार नाही, म्हणून तुमचे खर्च नियंत्रणात ठेवा.

मकर
राशीचा दिवस उर्जेने भरलेला असेल. कामात यश आणि प्रशंसा आनंद देईल. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुमचे कष्ट फळाला येतील. जर विरोधक सक्रिय राहिले तर तुम्हाला थोडे सतर्क राहावे लागेल. घर किंवा मालमत्तेशी संबंधित समस्यांसाठी आज वेळ आणि पैसा लागू शकतो.

कुंभ
यशाचा मार्ग आज खुला आहे. तुम्ही कोणतेही क्षेत्र निवडले तरी तुम्हाला सकारात्मक परिणाम दिसतील. फक्त आळस सोडून द्या आणि तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. नवीन लोकांना फायदा होईल. तुमचे कौशल्य प्रकट होईल. तुम्हाला कामावर आणि घरी दोन्ही ठिकाणी पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

मीन 
आज धार्मिक कार्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. प्रवासाच्या योजना देखील बनवल्या जाऊ शकतात. तुमच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी, तुम्ही एक नवीन तंत्रज्ञान किंवा पद्धत वापरून पहाल, जी भविष्यात फायदेशीर ठरेल. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. जुने काम पूर्ण केल्याने तुमच्या हृदयात आनंद येईल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

37 वर्षांची मेहनत आणि एकही मोठा पुरस्कार नाही, धर्मेंद्र या...

मनोरंजन