Aajche Rashi Bhavishya 14 April 2026: द्वादशी तिथी आणि शुक्ल योगामुळे मंगळवारी 4 राशीच्या लोकांना मिळणार यश, कसा असेल 14 एप्रिलचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 April 2026 in Marathi: 14 एप्रिल 2026 रोजी, मिथुन राशीला शासकीय लाभ मिळतील आणि वृश्चिक राशीला करिअरमध्ये यश मिळेल. कुंभ राशीची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, तर मेष आणि वृषभ राशीच्या लोकांनी गुंतवणूक आणि बोलण्यात सावधगिरी बाळगावी. उद्याचे राशीभविष्य वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 13, 2026, 10:53 PM IST
मंगळवार, 14 एप्रिल, 2026 च्या पंचांगानुसार, वैशाख महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील द्वादशी तिथी रात्री 10.15.26 पर्यंत राहील, त्यानंतर त्रयोदशी तिथी सुरू होईल. नक्षत्रांबद्दल बोलायचे झाल्यास, शतभिषा नक्षत्र सायंकाळी 10.06.51 पर्यंत राहील, त्यानंतर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र असेल. कसा असेल 14 एप्रिल 2026 चं राशीभविष्य?

मेष
आज एक मोठी जबाबदारी येईल. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने जुने प्रश्न सुटतील. नवीन घर सुरू करण्यासाठी तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत वाद होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवा.

वृषभ
कामाच्या ठिकाणी चढ-उतार सुरूच राहतील. तुमच्या बॉसच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करू नका, अन्यथा तुमच्याकडून मोठी चूक होऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. गुंतवणुकीचे निर्णय उद्यावर ढकलू नका. इतरांवर जास्त अवलंबून राहणे हानिकारक ठरू शकते.

मिथुन
आज तुमच्या कलात्मक आणि सर्जनशील कौशल्यांमध्ये सुधारणा होईल. तुमच्या व्यवसायासाठी सरकारी निविदा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तुमच्या कार्यनिष्ठेमुळे तुमचे बॉस खूश होतील. तुमच्या मालमत्ता कर्जाचा अर्ज मंजूर होऊ शकतो. सध्या नवीन भागीदारीचे व्यवहार टाळा.

कर्क
आजचा दिवस संमिश्र परिणाम देणारा असेल. कामातील निष्काळजीपणामुळे व्यवसायात मोठे नुकसान होऊ शकते. खंबीर आत्मविश्वास टिकवून ठेवा. कौटुंबिक व्यवसायाचे निर्णय तुमच्या भावांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घ्या. तुमच्या सासरच्या मंडळींकडून आर्थिक लाभ मिळण्याचे संकेत आहेत.

सिंह
आजचा दिवस चांगला असेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा मिळेल आणि सरकारी योजनांचा लाभ होईल. तुम्ही तुमच्या मुलाच्या भविष्यासाठी गुंतवणुकीचे नियोजन कराल. तुमच्या जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतो, पण तो वाढवू नका. गाडी चालवताना काळजी घ्या.

कन्या
तुमच्या आरोग्याबाबतचा निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो. तुमची मुले तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करतील. राजकारणात असलेल्यांनी दिरंगाई करणे टाळावे. व्यवसाय विस्ताराच्या योजना यशस्वी होतील. कामाच्या ठिकाणी लपलेल्या शत्रूंपासून सावध रहा; एखादा सहकारी तुमचा विश्वासघात करू शकतो.

तूळ
आज नवीन लोकांना भेटणे फायदेशीर ठरेल. तुम्ही भविष्यासाठी मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. तुमच्या वैवाहिक जीवनात काही तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पोटाचे जुने आजार वाढू शकतात. अनोळखी लोकांवर पैशांच्या बाबतीत विश्वास ठेवू नका, कारण यामुळे नुकसान होऊ शकते.

वृश्चिक
आजचा दिवस आव्हानांनी भरलेला असेल; मानसिक तणाव टाळा. तुमच्या आई-वडिलांच्या आशीर्वादाने प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुमच्या करिअरमध्ये चांगले यश मिळण्याची शक्यता आहे. जुनी कर्जे फेडण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी वडीलधाऱ्यांचा सल्ला घ्या.

धनु
ऐहिक सुखांची साधने वाढतील. कुटुंबात एका शुभ प्रसंगाचे नियोजन केले जाईल. कायदेशीर बाबींमध्ये निष्काळजीपणा टाळा. तुम्ही लहान मुलांसोबत चांगला वेळ घालवाल. दूर राहणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते.

मकर
आज प्रत्येक गोष्ट विचारपूर्वक करा; घाई करणे हानिकारक ठरू शकते. व्यवसायात गुंतवणुकीच्या चांगल्या संधी निर्माण होतील. विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावातून दिलासा मिळेल. मुले नोकरी बदलण्याचा विचार करू शकतात. जुने मित्र गुंतवणुकीच्या योजना घेऊन येऊ शकतात.

कुंभ
आर्थिक दृष्ट्या आजचा दिवस उत्तम आहे. नवीन ओळखींमुळे फायदा होईल आणि उत्पन्न वाढेल. घराच्या नूतनीकरणावर किंवा सजावटीवर खर्च करण्याची योजना आखली जाईल. नोकरी शोधणाऱ्यांना यश मिळू शकते. कौटुंबिक मतभेद झाल्यास कठोर शब्द वापरणे टाळा.

मीन
आजचा दिवस सकारात्मक परिणाम देणारा आहे. तुम्ही आत्मविश्वासाने आणि उत्साहाने वैयक्तिक विकासावर लक्ष केंद्रित कराल. तुम्हाला खास लोकांना भेटण्याची संधी मिळेल. जुन्या आरोग्य समस्या पुन्हा उद्भवू शकतात, त्यामुळे तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्या. प्रवासाची योजना आखली जाऊ शकते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

Explainer: डॉलर, युरो, पाऊंड सगळे याच्यासमोर कमकुवत! जगातील...

भारत