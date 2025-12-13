English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Aajche Rashi Bhavishya 14 December: रविवार 14 डिसेंबरला सूर्याची राहिल कृपा, 5 राशीच्या लोकांच नशिब फळफळणार

Aajche Rashi Bhavishya 14 December: रविवारचा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 13, 2025, 10:50 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 14 December: रविवार 14 डिसेंबरला सूर्याची राहिल कृपा, 5 राशीच्या लोकांच नशिब फळफळणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 December 2025 in Marathi: आज पौष महिन्याचा 10 वा दिवस आहे. 14 डिसेंबर 2025. आज रविवार आहे. हा दिवस अनेक राशींसाठी आर्थिक लाभ घेऊन येतो. या दिवशी सूर्य वृश्चिक राशीत असेल.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष 
नवीन भेटी नवीन नातेसंबंधांचा पाया बनतील. प्रवास आनंददायी होण्याची शक्यता आहे. शुभ कार्यक्रमांमध्ये सहभाग वाढू शकतो. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून ताण टाळा. विरोधी शब्द तुम्हाला अस्वस्थ करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

वृषभ
प्रभाव वाढेल. हा नेहमीपेक्षा चांगला दिवस आहे. शैक्षणिक कामांमध्ये रस वाढेल. विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना उच्चस्तरीय संपर्कांचा फायदा होईल. नोकरी बदलण्याची किंवा स्थलांतराची शक्यता आहे.

मिथुन
तुम्ही आराम आणि कठोर परिश्रम यापैकी एक निवडू शकाल. नशिबाने जुनी गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. अचानक सहल होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा वाढेल.

कर्क
कौटुंबिक जीवनात एकमेकांना मदत करण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. भावनिक काळजीमुळे नातेसंबंध मजबूत होतील. धार्मिक स्थळी जाण्याने समाधान मिळेल. आध्यात्मिक आवड वाढेल.

सिंह
प्रशासकीय कामात कार्यक्षमता वाढेल. उच्च अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क स्थापित होईल. तुम्हाला आर्थिक फायदा होऊ शकतो. कौटुंबिक जीवनात भेटीगाठींची मालिका होईल. तुम्हाला ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.

कन्या 
तुम्ही तुमच्या व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्हाला कुटुंबातील सर्वांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये कुटुंबातील एखाद्या खास व्यक्तीला मदत करावी लागू शकते. नवीन वाहनाची योजना आखली जाईल.

तूळ
तुम्हाला तुमच्या संभाषणात संयम ठेवावा लागेल. कुटुंबात टीका जास्त गांभीर्याने घेऊ नका. शुभ कार्यक्रमांमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी घेणे टाळा. प्रियजनांसोबतच्या भेटी जुन्या आठवणी ताज्या करण्याची संधी देतील.

वृश्चिक
मित्र आणि कुटुंबातील तुमचा प्रभाव वाढेल. मुलाखती किंवा स्पर्धा परीक्षांसाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. जमीन आणि इमारतीचे सौदे फायदेशीर ठरू शकतात.

धनु
घरगुती कामे हाताळण्यात तुम्हाला खूप ऊर्जा खर्च करावी लागू शकते. प्रेमाने भावनिक संबंध जोपासण्याची ही योग्य वेळ आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबत नवीन व्यवसाय योजना आखल्या जातील.

मकर
तुम्हाला नेहमीपेक्षा चांगला दिवस मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि भावनिक कामाच्या तिन्ही क्षेत्रात काही यश मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांच्या कामांमध्ये दिरंगाई केल्याने अडचणी येऊ शकतात.

कुंभ 
वादग्रस्त बाबी काळजीपूर्वक हाताळाव्या लागतील. तुमची भूमिका ठामपणे मांडा. निष्काळजीपणा किंवा इतरांवर अवलंबून राहणे अडचणीचे ठरू शकते. प्रवास शक्य आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.

मीन 
उत्कृष्ट समन्वय, कठोर परिश्रमाचे पूर्ण फायदे आणि तुमच्या जोडीदारासोबत सौहार्दपूर्ण संबंध हे आजचे मुख्य आकर्षण असू शकतात. फक्त तुमची चातुर्यता सोडू नका. जुन्या मित्रांना भेटणे आणखी आनंद देऊ शकते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

पुण्यात सुरु होणार जगातील सर्वात मोठ्या बँकेची शाखा; आरबीआय...

महाराष्ट्र बातम्या