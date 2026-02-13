English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भविष्य
  Aajche Rashi Bhavishya 14 February 2026: शनिवारचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कुणावर बरसरणार लक्ष्मीचा आशीर्वाद

Aajche Rashi Bhavishya 14 February 2026: शनिवारचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कुणावर बरसरणार लक्ष्मीचा आशीर्वाद

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 February 2026 in Marathi : शनिवारचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कुणावर होणार सकारात्मक परिणाम. शनिवारी व्हॅलेंटाईन डे दिवस कसा असेल कुणाला मिळणार खरं प्रेम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 13, 2026, 03:01 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 February 2026 in Marathi: दृक पंचांगानुसार, १४ फेब्रुवारी २०२६ हा व्हॅलेंटाईन डे आहे. हा दिवस शनिदेवाला समर्पित शनि त्रयोदशी देखील आहे. जर तुम्हाला प्रेम, आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत तुमच्यासाठी कसा असेल हे जाणून घ्यायचे असेल, तर शनिदेवाला समर्पित १४ फेब्रुवारी २०२६ ची राशीभविष्य वाचा.

मेष - काम अपेक्षितरित्या पूर्ण न झाल्यामुळे शनिवारी तुम्ही तणावाखाली असाल. याव्यतिरिक्त, तुमचे आरोग्य थोडेसे बिघडू शकते. १४ फेब्रुवारी २०२६ च्या संध्याकाळी तुमचे जवळच्या मित्राशी भांडण होण्याची अपेक्षा आहे.

वृषभ - कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवल्याने मानसिक ताण कमी होईल. काम करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या कामात भरीव नफा दिसेल. त्यांना गुंतवणुकीच्या सुवर्ण संधी देखील मिळतील.

मिथुन - १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तुम्ही मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवाल. तुम्ही एका छोट्या सहलीचे नियोजन देखील करू शकता. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, जास्त त्रास होणार नाही.

कर्क - अविवाहितांना त्यांचा जीवनसाथी मिळेल, ज्यामुळे १४ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस एक संस्मरणीय दिवस बनेल. ज्यांनी त्यांच्या प्रेमसाथीला भेटले आहे त्यांच्या नात्यात आनंद आणि प्रणय यांचे चांगले संतुलन अनुभवता येईल. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, अचानक लक्षणीय वाढ होईल.

सिंह - मित्रांसोबत लहान सहली चांगल्या राहतील. आज तुम्ही स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करत असाल तर काळजी घ्या. दिवस संपण्यापूर्वी, कुटुंबातील कोणीतरी आजारी पडू शकते, ज्यामुळे मोठा आर्थिक खर्च होऊ शकतो.

कन्या - आनंदी कौटुंबिक जीवन तुमच्या हृदयाला आनंद देईल. आरोग्याच्या समस्या असलेल्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे निराकरण होईल. १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल.

तुळ - भागीदारीत केलेल्या व्यवसायात १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नुकसान होईल. दुखापत होण्याची शक्यता देखील आहे. घरात तुमच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष केले जाईल, ज्यामुळे तुम्हाला त्रास होईल.

वृश्चिक - अविवाहितांना लग्नाचे प्रस्ताव मिळतील. ज्यांच्याकडे आधीच नातेसंबंध आहेत त्यांना त्यांच्या जोडीदाराशी बोलण्यासाठी वेळ मिळणार नाही. १४ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस व्यवसायाच्या सहलींसाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी चांगला नाही.

धनु - कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरणामुळे मनःशांती मिळेल. तथापि, संध्याकाळी आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. योग्य ठिकाणी गुंतवणूक न केल्याने तुम्ही दिवसभर (१४ फेब्रुवारी २०२६) तणावात राहाल.

मकर - घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयांमुळे नुकसान होईल. आरोग्याबाबत, सुधारणा होण्याऐवजी, १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तुम्हाला घसरण दिसेल. जर तुम्ही एखाद्या मित्राच्या प्रेमात असाल, तर शनिवारी तुमचे प्रेम व्यक्त करणे चांगले ठरणार नाही.

कुंभ - १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कौटुंबिक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे. दिवस संपण्यापूर्वी तुमची एखाद्या दूरच्या नातेवाईकाशी भेट होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही एखादी महागडी वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हा एक शुभ दिवस आहे.

मीन - नशीब तुमच्या बाजूने असल्याने, तुम्हाला ताणलेले नातेसंबंध सुधारण्याची संधी मिळेल. तुम्ही दिवसभर उत्साही राहाल आणि नवीन प्रयत्नांमध्ये तुमची आवड वाढेल. तथापि, कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला शारीरिक वेदना होऊ शकतात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

