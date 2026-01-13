English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 14 January 2026 : मकर संक्रांतीचा सण 12 राशींसाठी कसा असेल? सूर्यदेवाचा कुणावर पडणार जास्त प्रभाव

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 January 2026 in Marathi: बुधवारचे राशीभविष्य सर्व १२ राशींसाठी जीवनातील महत्त्वाचे टिप्स प्रदान करते. ते करिअर, व्यवसाय, पैसा, गुंतवणूक, नातेसंबंध, आरोग्य आणि मानसिक स्थितीशी संबंधित संभाव्यतेवर टॅरो कार्डवर आधारित मार्गदर्शन देते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 13, 2026, 10:38 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 January 2026 in Marathi:आज मकर संक्रांतीचा शुभ सण आहे. हा सण सूर्याच्या मकर राशीत प्रवेशाचे प्रतीक आहे, जो नवीन ऊर्जा, नवीन सुरुवात आणि सकारात्मक बदल घेऊन येतो. या शुभ प्रसंगी, तुमच्या भविष्याबद्दल महत्त्वाचे संकेत देखील देतात.

मेष
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या खूप शुभ असेल असे टॅरो कार्ड दर्शवितात. जर तुम्ही थोडेसे विवेकबुद्धीने निर्णय घेतले तर तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल. शिक्षण आणि आर्थिक सल्लागारांमध्ये गुंतलेल्यांना विशेष यश मिळेल. आज नशीब तुमच्या बाजूने असेल.

वृषभ 
आजचा दिवस वृषभ राशीच्या लोकांसाठी चांगला असेल. तुम्ही कामात उत्तम कामगिरी कराल. कामाची गुंतागुंतही तुम्हाला समजेल आणि तुमच्या अधीनस्थांना जबाबदारी सोपवाल. कुटुंबात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.

मिथुन 
 मिथुन राशीचे लोक आज इतरांच्या अनुभवांनी प्रेरित होऊन निर्णय घेतील. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी सल्ला घेतल्यानंतरच तुम्हाला फायदा होईल. तुम्ही कठोर परिश्रम करून आणि संधींचा पुरेपूर फायदा घेत प्रगती कराल. संपत्ती वाढेल.

कर्क 
 कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य असेल. तुम्हाला आज तुमचे काम गुप्त ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. करविषयक बाबींमध्ये आज बराच वेळ लागेल. लेखा क्षेत्रातील लोकांना विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

सिंह
आजचा दिवस सिंह राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी व्यवसायाच्या दृष्टीने खूप चांगला असेल. व्यवसाय विस्ताराच्या योजना आखण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. जर तुम्ही नवीन करार किंवा गुंतवणूकीची योजना आखत असाल तर हा एक चांगला दिवस आहे. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा आशीर्वाद मिळण्याची शक्यता आहे.

कन्या 
आरोग्याच्या दृष्टीने कन्या राशीच्या लोकांसाठी दिवस चांगला दिसत नाही. आज तुमच्या आरोग्यात काही चढ-उतार येतील. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण वर्तन राखण्याचा सल्ला दिला जातो. इतरांना मदत करताना सावधगिरी बाळगा, कारण तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळणार नाहीत.

तुळ
आज तूळ राशीच्या लोकांसाठी स्थानांतरणाचा दिवस आहे. जुन्या रखडलेल्या योजना पुन्हा सुरू होऊ शकतात. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर हा दिवस फायदेशीर ठरेल. तुमचे दूरदर्शी निर्णय तुम्हाला आर्थिक यश देतील.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी व्यवसायात दिवस यशस्वी होईल. तुम्ही आज नवीन गुंतवणूकीची योजना देखील आखू शकता. कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकात, तुम्ही कुटुंबाच्या गरजांवर देखील खर्च कराल. आज तुमची आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहील, परंतु तुमचा खर्च बराच जास्त असेल.

धनु 
धनु राशीच्या लोकांना त्यांची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी वारंवार प्रवास करावा लागू शकतो. आज तुम्ही तुमचे सामाजिक संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न कराल. जुने नातेसंबंध पुन्हा जोडल्याने नवीन संधी मिळतील. ऑनलाइन काम करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर असेल.

मकर 
मकर राशीच्या लोकांचे भाषण आज सर्वांना प्रभावित करेल. लोक तुमच्या विवेकी विचारांनी प्रभावित होतील. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप शुभ असेल. आता तुम्हाला मागील प्रयत्नांचे फळ मिळू लागेल. आर्थिक बाबी सामान्य राहतील आणि पैशाचा प्रवाह सुरळीत राहील.

कुंभ 
आजचा दिवस कुंभ राशीच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. तुम्ही सर्वांच्या हितासाठी कृती कराल. विरोधक तुम्हाला पैशाच्या प्रलोभनांनी विचलित करण्याचा प्रयत्न करतील. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस शुभ राहील.

मीन 
 आजचा दिवस मीन राशीच्या लोकांसाठी सामान्य असेल. तुम्हाला थोडे शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत वाटू शकते, ज्यामुळे तुमच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होईल. कामावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होईल. परराष्ट्र व्यवहारात गुंतलेल्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. सध्या कोणतेही मोठे निर्णय पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला जातो.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

