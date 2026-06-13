/Aajche Rashi Bhavishya 14 June 2026: रविवारी वृषभ राशीत चंद्राचे गोचर, 4 राशीच्या लोकांवर होणार धनवर्षा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 February 2026 in Marathi: हिंदू पंचांगानुसार, उद्या ज्येष्ठ कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी आणि अमावस्या तिथीचा विशेष संयोग आहे. चतुर्दशी तिथी उद्या दुपारी १२:२० पर्यंत राहील आणि त्यानंतर अमावस्या तिथी सुरू होईल. नक्षत्रांबद्दल बोलायचे झाल्यास, रोहिणी नक्षत्र उद्या रात्री १०:१४ पर्यंत राहील आणि त्यानंतर मृगशिरा नक्षत्र सुरू होईल.
मेष
चंद्र दुसऱ्या घरात असल्याने, उद्या तुम्ही तुमच्या नैतिक मूल्यांचे पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर तुम्हाला करार किंवा समझोत्याबाबत काही समस्या येत असतील, तर न्यायालयात जाण्याऐवजी मध्यस्थी किंवा तडजोडीचा प्रयत्न करा; यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल.
वृषभ
उद्या चंद्र तुमच्या राशीत भ्रमण करेल, ज्यामुळे शांत आणि आनंदी मनःस्थिती येईल. नवीन शाखा उघडण्यासाठी किंवा फ्रँचायझी मॉडेलवर काम करण्यासाठी हा रविवार एक उत्तम दिवस आहे.
मिथुन
चंद्र बाराव्या घरात असल्याने, तुम्हाला उद्या तुमचा अनावश्यक खर्च तातडीने कमी करण्याची गरज आहे. उद्या तुमच्या व्यवसायात अंतर्गत धोका असू शकतो. कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन हे डेटा लीक, फसवणूक किंवा चोरीचे संकेत देऊ शकते, त्यामुळे खूप सावधगिरी बाळगा.
कर्क
चंद्र अकराव्या घरात असल्याने, तुम्ही उद्या तुमचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. तुमची कामातील उत्कृष्टता उद्या कार्यालयात दिसून येईल; सखोल विश्लेषण किंवा तुमची मूळ बलस्थाने व्यवस्थापनासमोर चमकतील, ज्यामुळे तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.
सिंह
चंद्र दहाव्या घरात असल्याने, तुम्ही उद्या तुमच्या वडिलांच्या आदर्शांचे पालन केले पाहिजे. व्यावसायिकांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारावर सखोल संशोधन केले पाहिजे; निर्यातीच्या संधी आणि सीमापार ई-कॉमर्स तुमच्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी खूप उपयुक्त ठरतील.
कन्या
नवव्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या तुमचे सामाजिक जीवन खूप चांगले राहील. व्यावसायिक आणि तरुणांसाठी, स्टार्टअप इकोसिस्टमशी जोडले जाण्यासाठी उद्याचा दिवस उत्तम आहे; तुम्हाला नवीन नाविन्यपूर्ण कल्पना, नवीन संबंध आणि निधी मिळवण्याच्या महत्त्वपूर्ण संधी मिळू शकतात.
तूळ
आठव्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या तुमच्या आईकडील किंवा वडिलांकडील आजी-आजोबांशी काही मतभेद होण्याची शक्यता आहे. ऑफिसमधील ओव्हरटाईमचा मुद्दा आज तुम्हाला त्रास देऊ शकतो आणि अतिरिक्त कामाचे श्रेय न मिळणे निराशाजनक असेल; म्हणून, तुमच्या व्यावसायिक जीवनात मर्यादा आखायला आणि 'नाही' म्हणायला शिका.
वृश्चिक
सातव्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या पती-पत्नीमधील नाते लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल. व्यावसायिकांसाठी, ग्राहक अनुभवाच्या वैयक्तिकरणासाठी उद्याचा दिवस उत्तम आहे; प्रत्येक ग्राहकाला वाढदिवसानिमित्त सवलत किंवा विशेष ऑफर्स देऊन खास असल्याची जाणीव करून द्या.
धनु
सहाव्या घरात चंद्र असल्याने, उद्या कोणत्याही जुनाट आजारातून किंवा शारीरिक वेदनेतून पूर्ण आराम मिळेल. व्यावसायिकांसाठी, सोशल मीडियावर नवीन वापरकर्ते मिळवण्यासाठी आणि त्यांच्या डिजिटल सामग्रीचा प्रचार करण्यासाठी उद्याचा दिवस सर्वोत्तम आहे.
मकर
चंद्र पाचव्या घरात असल्याने, तुम्ही तुमचा दिवस एका चांगल्या आणि शिस्तप्रिय विद्यार्थ्याप्रमाणे घालवावा. नवीन स्टार्टअप सुरू करणे किंवा तुमच्या सध्याच्या पारंपरिक व्यवसायात एआय (AI) आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्याने बाजारात तुमची एक नवीन आणि अद्वितीय ओळख निर्माण होईल.
कुंभ
चंद्र चौथ्या घरात असल्याने, घराचे नूतनीकरण किंवा बांधकाम कामात उद्या काही अडचणी किंवा अडथळे येऊ शकतात. खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना उद्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या भूमिकेत किंवा कामाच्या स्वरूपात बदल होण्याची भीती वाटू शकते; शांत राहा आणि काम करत राहा.
मीन
चंद्र तिसऱ्या घरात असल्याने, उद्या तुमचे धैर्य, शौर्य आणि आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढेल. तुमची टीम तुम्हाला एक नेता म्हणून वागवेल आणि तुमच्या नेतृत्वाखाली तुम्ही एक अत्यंत कठीण मुदत सहजपणे पूर्ण कराल, ज्यामुळे पगारवाढ आणि वेतनवाढ निश्चित होईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)