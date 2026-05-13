/Aajche Rashi Bhavishya 14 May 2026: शुक्र आणि गुरुच्या युतीने बनणार राजयोग, 3 राशीच्या लोकांसाठी दिवस महत्त्वाचा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 May 2026 in Marathi: गुरुवारी रुचक आणि मालव्य योगाचा संयोग होईल. वृश्चिक राशीला पदोन्नती मिळेल आणि सिंह राशीला एक मोठी संधी मिळेल. शुक्र आणि बुध ग्रहांच्या राशीबदलांचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल? ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, गुरुवार हा एक अत्यंत शुभ आणि यशस्वी दिवस असेल. उद्या, द्वादशी तिथी सकाळी 11.21 पर्यंत राहील, त्यानंतर त्रयोदशी तिथी सुरू होईल. नक्षत्रांविषयी बोलायचे झाल्यास, रेवती नक्षत्र रात्री 10.34 पर्यंत राहील, त्यानंतर अश्विनी नक्षत्राचा प्रभाव सुरू होईल.
मेष
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी नवीन आनंद घेऊन येईल. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून नोकरी शोधत असाल, तर उद्या यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
वृषभ
उद्या कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. व्यावसायिक भागीदारीत कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस वैयक्तिक समस्या आणि आव्हानांचा असू शकतो. व्यवसायातही मंदी येऊ शकते.
कर्क
उद्या तुम्हाला आनंद वाटेल आणि तुमची ऊर्जा पातळी वाढेल. दीर्घकाळ चाललेले कौटुंबिक वाद मिटू शकतात.
सिंह
उद्या तुम्हाला कामाचा ताण आणि मानसिक तणावातून आराम मिळेल. जर तुम्ही नवीन वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर उद्याचा दिवस शुभ आहे.
कन्या
उद्या तुमची एखाद्या खास व्यक्तीशी भेट होऊ शकते, जी तुम्हाला भविष्यासाठी एक नवीन दिशा दाखवेल.
तूळ
उद्या तूळ राशीच्या व्यक्तींनी आपल्या आरोग्यावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. अनावश्यक वाद टाळा.
वृश्चिक
उद्या वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक बळ मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नतीची चांगली बातमी मिळू शकते.
धनु
उद्या तुम्ही एखादे महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यासाठी लांबच्या प्रवासाला जाऊ शकता. मित्रांचा पाठिंबा उपयुक्त ठरेल.
मकर
उद्या मकर राशीच्या व्यक्तींसाठी व्यस्त दिवस असेल आणि तुम्ही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. वाहन चालवताना विशेषतः सतर्क राहा.
कुंभ
उद्या तुम्हाला तुमच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवणे घातक ठरू शकते.
मीन
उद्याचा दिवस आध्यात्मिक आणि सुखद अनुभवांचा असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यासाठी नवीन आणि महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)