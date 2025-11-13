English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Aajche Rashi Bhavishya 14 November: 14 नोव्हेंबर रोजी शुक्रवारी अनफा योग मकरसह 'या' राशीच्या लोकांचा होणार भागोदय

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 November 2025 in Marathi: कसा असेल 12 राशींचं भविष्य? 14 नोव्हेंबरचा दिवस कुणाला फळणार? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 13, 2025, 10:37 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 14 November: 14 नोव्हेंबर रोजी शुक्रवारी अनफा योग मकरसह 'या' राशीच्या लोकांचा होणार भागोदय

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 November 2025 in Marathi: 14 नोव्हेंबर 2025तुमच्या राशीसाठी दिवस कसा असेल ते जाणून घ्या. आज सूर्य तूळ राशीत संक्रमण करेल आणि चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत संक्रमण करेल. हा शुक्रवार देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे, म्हणून उपवास विशेषतः फलदायी ठरू शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेष
मेष आज कामावर नवीन कामे करू शकतात. आजचा दिवस अनुकूल असू शकतो. कठीण समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात. आर्थिक परिस्थिती थोडीशी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

 वृषभ 
वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या कुटुंबातील आणि वैवाहिक जीवनातील तणाव आज लक्षणीयरीत्या कमी झालेला दिसेल. मित्रही त्यांच्या नवीन प्रयत्नांमध्ये त्यांना पूर्ण पाठिंबा देतील. दिवस थोडा सोपा जाईल.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांना आज एखाद्या गोष्टीबद्दल मानसिक ताण कमी होऊ शकतो. तुमच्या मुलांशी संबंधित समस्या देखील लक्षणीयरीत्या कमी होतील. सरकारी कामातील लाभ थोडा आराम देईल, ज्यामुळे दिवस थोडा आरामदायी होईल.

कर्क
कर्क राशीचे लोक भाग्य आणि धर्माच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करतील. उपजीविकेच्या क्षेत्रातही मोठा बदल दिसून येईल. दिवसाच्या उत्तरार्धात तुमची लोकप्रियता पुन्हा वाढेल.

सिंह
सिंह राशीचे लोक आज खर्चावर लक्ष केंद्रित करतील. आज तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या; तुम्हाला सर्दीशी संबंधित आजार होऊ शकतात. खाण्यापिण्यात निष्काळजीपणा टाळा.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या भावंडांशी आणि नातेवाईकांशी संबंधित काही कमकुवत समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये बदल करण्याची इच्छा देखील असू शकते. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, महिना आव्हानात्मक असेल.

तूळ 
तुळ राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या शब्दांवर थोडे नियंत्रण ठेवावे. अहंकाराची भावना निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे घरात तुमची लोकप्रियता कमी होऊ शकते.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीचे लोक आजकाल उदात्त विचारांमध्ये बुडलेले असतील. तथापि, काही कल्पना तुमच्या मनाला त्रास देऊ शकतात. तुम्ही नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता आणि इतरांचा आधार घेण्यास मोकळे राहू शकता.

धनु 
धनु राशीला आज काही अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागेल, परंतु वैवाहिक जीवन सामान्य राहील. नवीन नोकरीच्या संधी देखील उपलब्ध होतील.

मकर 
टॅरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा यांच्या मते, मकर राशीच्या लोकांना यावेळी काही नवीन कामे आखण्याची आवश्यकता आहे. अनुकूल ग्रह स्थितीमुळे, त्यांच्या प्रयत्नांच्या अनुरूप यशाचा दर चांगला राहील. शुक्रवारी उपवास करा. तुम्हाला फायदा होईल.

कुंभ 
टॅरो कार्ड्सनुसार, कुंभ राशीला महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या प्रभावशाली लोकांचा पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमचा सामाजिक दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल.

मीन 
आर्थिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ चांगला आहे. करिअरमध्येही बदल दिसून येतील. सरकारी काम फायदेशीर ठरेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

रुग्णवाहिकेतील ऑक्सिजन सिलेंडरचा भीषण स्फोट, संपूर्ण परिसर...

महाराष्ट्र बातम्या