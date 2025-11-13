Aajche Rashi Bhavishya 14 November: 14 नोव्हेंबर रोजी शुक्रवारी अनफा योग मकरसह 'या' राशीच्या लोकांचा होणार भागोदय

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 November 2025 in Marathi: 14 नोव्हेंबर 2025तुमच्या राशीसाठी दिवस कसा असेल ते जाणून घ्या. आज सूर्य तूळ राशीत संक्रमण करेल आणि चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत संक्रमण करेल. हा शुक्रवार देवी लक्ष्मीला समर्पित आहे, म्हणून उपवास विशेषतः फलदायी ठरू शकतो.
मेष
मेष आज कामावर नवीन कामे करू शकतात. आजचा दिवस अनुकूल असू शकतो. कठीण समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात. आर्थिक परिस्थिती थोडीशी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या कुटुंबातील आणि वैवाहिक जीवनातील तणाव आज लक्षणीयरीत्या कमी झालेला दिसेल. मित्रही त्यांच्या नवीन प्रयत्नांमध्ये त्यांना पूर्ण पाठिंबा देतील. दिवस थोडा सोपा जाईल.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांना आज एखाद्या गोष्टीबद्दल मानसिक ताण कमी होऊ शकतो. तुमच्या मुलांशी संबंधित समस्या देखील लक्षणीयरीत्या कमी होतील. सरकारी कामातील लाभ थोडा आराम देईल, ज्यामुळे दिवस थोडा आरामदायी होईल.
कर्क
कर्क राशीचे लोक भाग्य आणि धर्माच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करतील. उपजीविकेच्या क्षेत्रातही मोठा बदल दिसून येईल. दिवसाच्या उत्तरार्धात तुमची लोकप्रियता पुन्हा वाढेल.
सिंह
सिंह राशीचे लोक आज खर्चावर लक्ष केंद्रित करतील. आज तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या; तुम्हाला सर्दीशी संबंधित आजार होऊ शकतात. खाण्यापिण्यात निष्काळजीपणा टाळा.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या भावंडांशी आणि नातेवाईकांशी संबंधित काही कमकुवत समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये बदल करण्याची इच्छा देखील असू शकते. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून, महिना आव्हानात्मक असेल.
तूळ
तुळ राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या शब्दांवर थोडे नियंत्रण ठेवावे. अहंकाराची भावना निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे घरात तुमची लोकप्रियता कमी होऊ शकते.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीचे लोक आजकाल उदात्त विचारांमध्ये बुडलेले असतील. तथापि, काही कल्पना तुमच्या मनाला त्रास देऊ शकतात. तुम्ही नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता आणि इतरांचा आधार घेण्यास मोकळे राहू शकता.
धनु
धनु राशीला आज काही अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागेल, परंतु वैवाहिक जीवन सामान्य राहील. नवीन नोकरीच्या संधी देखील उपलब्ध होतील.
मकर
टॅरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा यांच्या मते, मकर राशीच्या लोकांना यावेळी काही नवीन कामे आखण्याची आवश्यकता आहे. अनुकूल ग्रह स्थितीमुळे, त्यांच्या प्रयत्नांच्या अनुरूप यशाचा दर चांगला राहील. शुक्रवारी उपवास करा. तुम्हाला फायदा होईल.
कुंभ
टॅरो कार्ड्सनुसार, कुंभ राशीला महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या प्रभावशाली लोकांचा पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमचा सामाजिक दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल.
मीन
आर्थिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ चांगला आहे. करिअरमध्येही बदल दिसून येतील. सरकारी काम फायदेशीर ठरेल.
