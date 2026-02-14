Aajche Rashi Bhavishya 15 February 2026: महाशिवरात्रीचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 February 2026 in Marathi: 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी साजरी होणाऱ्या महाशिवरात्रीला तब्बल 300 वर्षांनंतर एक दुर्मिळ योगायोग जुळून येत आहे. या दिवशी बुद्धादित्य, शुक्रादित्य आणि लक्ष्मीनारायण राजयोग असे शक्तिशाली योग एकत्र येत असल्याने सर्व 12 राशींवर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. येथे 12 राशींचे महाशिवरात्री भविष्य आणि महादेवाची कृपा मिळवण्यासाठी करायचे उपाय दिले आहेत.
1. मेष
भविष्य: आर्थिक बाजू मजबूत होईल आणि जीवनाला नवी दिशा मिळेल.
उपाय: गुळाचे पाणी मिश्रित करून शिवलिंगाला अभिषेक करावा. पूजेनंतर लाल कापड दान करणे शुभ ठरेल.
2. वृषभ (Taurus)
भविष्य: नशिबाची साथ मिळेल आणि धनसंपत्तीत वाढ होण्याचे योग आहेत.
उपाय: कच्च्या दुधाने अभिषेक करावा आणि तांदूळ दान करावेत.
3. मिथुन (Gemini)
भविष्य: करिअरमध्ये प्रगती होईल आणि प्रलंबित कामे मार्गी लागतील.
उपाय: मध आणि गंगाजल मिश्रित पाण्याने अभिषेक करावा.
4. कर्क (Cancer)
भविष्य: गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो आणि मानसिक शांतता लाभेल.
उपाय: दूध आणि तांदूळ मिश्रित पाण्याने अभिषेक करावा. पांढऱ्या वस्तूंचे दान करावे.
5. सिंह (Leo)
भविष्य: सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि नोकरीत पदोन्नतीचे योग आहे.
उपाय: केशरयुक्त पाण्याने अभिषेक करावा आणि गहू दान करावेत.
6. कन्या (Virgo)
भविष्य: जुन्या इच्छा पूर्ण होतील आणि कामाच्या ठिकाणच्या अडचणी दूर होतील.
उपाय: दुर्वा मिश्रित पाण्याने अभिषेक करावा.
7. तूळ (Libra)
भविष्य: आर्थिक लाभाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील आणि कौटुंबिक सुख मिळेल.
उपाय: दूध, पाणी आणि अत्तर मिश्रित करून अभिषेक करावा.
8. वृश्चिक (Scorpio)
भविष्य: रखडलेली कामे वेग घेतील आणि आरोग्य सुधारेल.
उपाय: मधाचे पाणी अर्पण करावे.
9. धनु (Sagittarius)
भविष्य: धार्मिक कार्यात रुची वाढेल आणि प्रवासाचे योग येतील.
उपाय: हळद मिश्रित पाण्याने अभिषेक करावा
10. मकर (Capricorn)
भविष्य: शनीच्या या राशीवर महादेवाची विशेष कृपा राहील, संपत्तीत वाढ होईल.
उपाय: तीळ मिश्रित पाण्याने अभिषेक करावा.
11. कुंभ (Aquarius)
भविष्य: व्यवसायात मोठे यश आणि आर्थिक स्थैर्य लाभेल.
उपाय: गंगाजल आणि साखर मिश्रित पाण्याने अभिषेक करावा .
12. मीन (Pisces)
भविष्य: आत्मविश्वास वाढेल आणि नवीन संधी उपलब्ध होतील.
उपाय: दूध, मध आणि पाण्याचे मिश्रण शिवलिंगाला अर्पण करावे
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)