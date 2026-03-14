Aajche Rashi Bhavishya 15 March 2026: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी 4 राशीच्या लोकांचं नशिब फळफळणार, नोकरीत होईल वृद्धी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 March 2026 in Marathi : 15 मार्च रोजी एकादशी तिथी आहे. चंद्र मकर आणि श्रावण नक्षत्रात भ्रमण करेल. या दिवशी परिघ योग आणि शिवयोग देखील तयार होत आहेत, ज्यामुळे काही राशींना आनंदाची बातमी मिळू शकते. अनेक ग्रहांच्या शुभ संयोगामुळे दिवसभरात खूप अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल, ज्यामुळे काही राशींना यश मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. 15 मार्च मेष आणि मीन राशींसाठी कसा राहील ते जाणून घेऊया.
मेष
आज अनेक राशींसाठी नवीन संधी आणि सकारात्मक बदल आणू शकतो. मेष राशीसाठी, आजचा काळ नेहमीपेक्षा चांगला राहण्याची अपेक्षा आहे. नवीन पद किंवा जबाबदारी मिळाल्याने आनंद मिळेल. विद्यार्थ्यांना इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी त्यांच्या अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. नफ्याच्या लहान संधींमुळे देखील लक्षणीय नफा मिळू शकतो आणि व्यवसायात प्रगती देखील शक्य आहे. तथापि, मालमत्तेशी संबंधित समस्या काही चिंता निर्माण करू शकते, म्हणून सावधगिरी बाळगणे चांगले.
वृषभ
वृषभ राशीमध्ये आज स्पर्धात्मक भावना तीव्र असेल आणि तुम्ही तुमच्या गोड बोलण्याने लोकांची मने जिंकण्यात यशस्वी व्हाल. सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभागी झाल्यामुळे तुमची ओळख आणि आदर वाढू शकतो. राजकीय किंवा प्रशासकीय बाबींबाबत काही अडचणी उद्भवू शकतात, परंतु विवेकाने परिस्थिती व्यवस्थापित केली जाईल. दीर्घकालीन प्रवास योजना बनवता येतील आणि विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे नवीन मार्ग खुले होत आहेत. तुम्हाला मनोरंजनाशी संबंधित कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी देखील मिळू शकते.
मिथुन
मिथुन राशीसाठी, आज संयम आणि संयमाने पुढे जाण्याचा दिवस आहे. व्यवसायात घाईघाईने जोखीम घेणे टाळणे चांगले. तुमच्या कृतींमध्ये स्पष्टता राखणे यशासाठी आवश्यक असेल. तुम्हाला सरकारी योजना किंवा लाभांचा देखील फायदा होऊ शकतो. जर तुम्हाला कामावर काही समस्या येत असतील तर त्या हळूहळू दूर होतील. तुमच्या पालकांची आणि त्यांच्या आशीर्वादाची सेवा केल्याने तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल आणि तुमची अनेक कामे यशस्वी होताना दिसतील.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साह आणि कामगिरीने भरलेला असू शकतो. तुमचे नेतृत्व कौशल्य सुधारेल आणि तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी टीमसोबत काम करण्याची चांगली संधी मिळेल. वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहील आणि कुटुंब आनंदाने भरलेले असेल. तुम्ही तुमच्या लहान मुलांसाठी भेटवस्तू देखील आणू शकता. संपत्तीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे आनंद मिळेल. जर तुमची एखादी प्रिय वस्तू हरवली असेल तर ती सापडण्याची शक्यता आहे आणि नवीन वाहन देखील उपलब्ध होऊ शकते.
सिंह
आजचा दिवस सिंह राशीच्या लोकांसाठी चांगला ठरू शकतो, विशेषतः नोकरी करणाऱ्यांसाठी. तुम्हाला तुमच्या आवडीचे काम मिळण्याची शक्यता आहे आणि कठोर परिश्रमाने तुम्ही चांगले पद मिळवू शकता. तुम्हाला काही नवीन लोक भेटतील जे भविष्यात हितचिंतक ठरू शकतात. तुमच्या कृतींमध्ये स्पष्टता राखणे आणि तुमच्या विरोधकांच्या प्रभावापासून दूर राहणे महत्वाचे असेल. सरकारी प्रकरणामुळे काही ताण येऊ शकतो, म्हणून ते वेळेवर सोडवणे चांगले.
कन्या
आजचा दिवस कन्या राशीच्या लोकांसाठी यश आणि समाधानाचा असेल. प्रेम आणि सहकार्याच्या भावना प्रबळ होतील, ज्यामुळे नातेसंबंधांमध्ये गोडवा येईल. तुम्हाला एखादा जुना व्यवहार मिटवावा लागू शकतो, म्हणून तुमच्या खर्चाचे नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. कुटुंबात एखाद्या शुभ किंवा शुभ कार्यक्रमाची तयारी सुरू होऊ शकते आणि दीर्घकाळापासून रखडलेली इच्छा पूर्ण झाल्याने तुम्हाला प्रचंड आनंद मिळेल.
तूळ
करिअरच्या दृष्टिकोनातून तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. बऱ्याच काळापासून अडकलेले पैसे परत मिळवल्याने आराम आणि आनंद दोन्ही मिळेल. तुमची एक इच्छा देखील पूर्ण होऊ शकते. तुमच्या गरजा आणि प्राधान्यांनुसार तुमचे काम आयोजित करणे फायदेशीर ठरेल. जर कौटुंबिक वाद झाला असेल तर तो संवाद आणि समजुतीने सोडवता येईल आणि घरातील वातावरण पुन्हा सुसंवादी बनू शकेल.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांभोवतीचे वातावरण आज बरेच सकारात्मक आणि आनंददायी असेल. सर्वांना एकत्र ठेवण्याच्या तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्ही यशस्वी व्हाल आणि सहकाऱ्याकडून तुम्हाला वेळेवर पाठिंबा देखील मिळू शकेल. तथापि, काळजीपूर्वक विचार न करता एखाद्याच्या सल्ल्यानुसार वागणे ही चांगली कल्पना नाही. जुनी आरोग्य समस्या पुन्हा उद्भवू शकते, ज्यामुळे काही चिंता निर्माण होऊ शकते.
धनु
आज धनु राशीसाठी प्रगती आणि जबाबदारीचा दिवस आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला मोठी जबाबदारी मिळू शकते आणि तुमच्या पदात किंवा उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, एखादा मित्र तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो, म्हणून सतर्क राहणे महत्वाचे आहे. तुम्ही एखादा मोठा प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करू शकता, परंतु तुमच्या भावंडांशी सल्लामसलत करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. अविवाहित व्यक्तींनाही त्यांच्या आयुष्यात एखाद्या खास व्यक्तीच्या प्रवेशाचे संकेत दिसू शकतात.
मकर
मकर राशीच्या लोकांसाठी, आजचा दिवस सर्जनशील प्रयत्नांसाठी संधी आणू शकतो. तुमचा आत्मविश्वास मजबूत राहील आणि तुम्ही गरजू व्यक्तीला मदत करण्यासाठी पुढे जाऊ शकता. राजकारणात किंवा सामाजिक क्षेत्रात गुंतलेल्यांना मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या भूतकाळातील चुकांमधून शिकून पुढे जावे आणि कोणत्याही चालू समस्या सोडवण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांशी मोकळेपणाने संवाद साधण्यासाठी वेळ काढावा.
कुंभ
कुंभ राशीसाठी, आजचा दिवस तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा आहे. तुम्हाला तुमच्या विरोधकांना ओळखण्याची आणि अनोळखी लोकांच्या प्रभावाखाली पैसे गुंतवणे टाळण्याची आवश्यकता आहे. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. जर कोणतेही सरकारी काम बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असेल तर ते पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. तुमच्या पालकांच्या आशीर्वादाने, तुमची अनेक अपूर्ण कामे देखील पूर्ण होऊ शकतात.
मीन
मीन राशीसाठी, आजचा दिवस एखाद्या मोठ्या कामगिरीचे संकेत देतो. तुमचे पद आणि प्रतिष्ठा वाढू शकते आणि तुम्हाला कामावर चांगली संधी मिळू शकते. तुम्हाला सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे कामे पूर्ण करणे सोपे होईल. तथापि, तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवणे आणि इतरांच्या म्हणण्यावर लगेच विश्वास ठेवणे टाळणे महत्वाचे आहे. कुटुंबातील सदस्याच्या लग्नात येणारे कोणतेही अडथळे देखील दूर होऊ शकतात आणि वैवाहिक सुख आणि शांती नांदेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)