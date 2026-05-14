/Aajche Rashi Bhavishya 15 May 2026: शुक्रवारी 15 मे 2026 रोजी चंद्र मंगल युतीमुळे होणार 5 राशींना होणार धनलाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 May 2026 in Marathi: शुक्रवार सुख, समृद्धी आणि यश घेऊन येईल. शुक्रवारी सकाळी 8.32 पर्यंत त्रयोदशी तिथी राहील, त्यानंतर चतुर्दशी तिथी सुरू होईल. नक्षत्रांविषयी बोलायचे झाल्यास, रात्री 8.15पर्यंत अश्विनी नक्षत्र राहील, त्यानंतर भरणी नक्षत्र प्रभावी होईल.
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 May 2026 in Marathi: शुक्रवार 15 मे 2026 रोजी कसं असेल 12 राशींच भविष्य. शुक्रवारचा दिवस कोणत्या राशींवर होणार परिणाम?
मेष
उद्याचा दिवस मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ आणि फलदायी असेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरमध्ये आनंद आणि प्रगती होईल.
वृषभ
उद्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक कार्यात गुंतलेल्यांना आदर आणि सन्मान मिळेल. सरकार किंवा अधिकाऱ्यांकडून सन्मानित होण्याची शक्यता आहे.
मिथुन
उद्याचा दिवस व्यस्त असेल आणि तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, ज्या भविष्यात फायदेशीर ठरतील. तुम्हाला मित्र आणि जवळच्या नातेवाईकांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
कर्क
उद्याचा दिवस कर्क राशीच्या लोकांसाठी आनंददायी असेल. स्थावर मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयीन खटले तुमच्या बाजूने निकाली निघू शकतात.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांनी उद्या आपल्या आरोग्याबद्दल आणि लपलेल्या शत्रूंबद्दल विशेष सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आळसामुळे महत्त्वाची कामे लांबणीवर पडू शकतात.
कन्या
उद्याचा दिवस सामान्य असेल, परंतु कौटुंबिक समस्यांमुळे काही महत्त्वाची कामे हातातून निसटू शकतात.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना उद्या मनःशांती आणि कौटुंबिक आनंद मिळेल. तुमच्या आई-वडिलांच्या आरोग्यात सुधारणा झाल्याने चिंता कमी होईल.
वृश्चिक
उद्या तुमचा प्रभाव आणि शक्ती वाढेल. स्थलांतर करण्यासाठी किंवा तुमच्या व्यवसायाचे ठिकाण बदलण्यासाठी हा दिवस खूप फायदेशीर आहे.
धनु
धनु राशीच्या लोकांना उद्या कर्जातून दिलासा मिळू शकतो. तुम्ही बँक किंवा संस्थेकडून घेतलेले जुने कर्ज फेडण्यात यशस्वी व्हाल, ज्यामुळे तुमचा मानसिक ताण कमी होईल.
मकर
मकर राशीची आर्थिक स्थिती उद्या मजबूत होईल. शहाणपणाने आणि विवेकबुद्धीने घेतलेले निर्णय नवीन उद्योगांमध्ये यश मिळवून देतील.
कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी उद्याचे दिवस संमिश्र परिणाम घेऊन येतील. तुम्ही वैयक्तिक कामात आणि खरेदीमध्ये व्यस्त राहाल.
मीन
मीन राशीसाठी आजचा दिवस आनंदी असेल. उत्पन्नाचे नवीन आणि जुने स्रोत निर्माण होतील; फक्त ते ओळखण्याची गरज आहे.
Tags:(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)