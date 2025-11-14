English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aajche Rashi Bhavishya 15 November: उत्पत्ति एकादशी 12 राशींसाठी कसा असेल दिवस?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 November 2025 in Marathi: उत्पन्न एकादशीच्या शुभ दिवशी, टॅरो कार्ड सांगत आहेत की मेष आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे, सिंह राशीला प्रलंबित पैसे आणि सन्मान मिळेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 14, 2025, 10:57 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 November 2025 in Marathi: १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शनिवार हा मार्गशीर्ष महिन्याचा ११ वा दिवस आहे, जो उत्पन्न एकादशी म्हणून साजरा केला जातो. ग्रहांच्या स्थितीनुसार, सूर्य तूळ राशीत आणि चंद्र कन्या राशीत असेल.

मेष
 मेष राशीच्या लोकांनी आज अनावश्यक घाई टाळावी. मानसिक संतुलन राखावे. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. दिखाऊपणा किंवा अनावश्यक खर्च टाळा, अन्यथा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांच्या आज त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा दिसून येईल. तसेच, तुमचे रखडलेले काम पुढे जाईल. आरोग्यासाठी हा चांगला काळ नाही. आरोग्यासाठी आजचा दिवस चांगला नाही. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा, कारण तुम्हाला दुखापत होऊ शकते.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असेल. आज तुम्हाला काही चांगल्या आणि काही वाईट गोष्टींना सामोरे जावे लागू शकते. प्रलंबित काम आता पुढे जाईल, परंतु सक्रिय राहणे महत्वाचे आहे.

कर्क
कर्क राशीचे लोक आज थोडे अधिक उत्साही असतील. या काळात तुमचे हेतू खूप स्पष्ट असतील, जे तुम्हाला कामावर आणि घरी सर्व कामे प्रभावीपणे पूर्ण करण्यास मदत करतील.

सिंह
सिंह राशीसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असेल. आज तुमची एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीशी भेट होईल. तुमचे मनोबल मजबूत राहील. तुम्हाला प्रलंबित निधी मिळेल. तुम्हाला समाजात आदर मिळेल आणि व्यवसायात नवीन सुरुवात करण्याची संधी आहे.

कन्या
 कन्या राशीसाठी आजचा दिवस सरासरीपेक्षा थोडा कमी असेल. कामावर स्पर्धा जास्त असेल आणि धैर्याने, जुनी कामे देखील यशस्वीरित्या पूर्ण करता येतील. कुटुंबात मतभेद वाढू शकतात.

तूळ
कौटुंबिक बाबींच्या बाबतीत तूळ राशीसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असेल. तुमच्या आजूबाजूला आनंद आणि आनंदाचे वातावरण असेल. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत काहीतरी नवीन जोडण्याची गरज आहे. समाजात तुमचा आदरही वाढेल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांना त्यांच्या रागावर आणि मत्सरावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. घाईघाईने केलेल्या कृतींमुळे नुकसान होऊ शकते. मुलांसाठीही हा काळ विशेषतः फायदेशीर नाही.

धनु
धनु राशीच्या लोकांना असे कोणतेही काम टाळण्याचा सल्ला दिला जातो जे त्यांना सध्यातरी कठीण वाटू शकते. तुमचा एखाद्याशी अनावश्यक वाद होऊ शकतो. जवळच्या नातेवाईकांकडून त्रास होऊ शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा.

मकर
 मकर राशीच्या लोकांना आज प्रवास करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यात बिघाड होण्याची शक्यता आहे. या राशीचे काही लोक धार्मिक चर्चेत वेळ घालवतील.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांनी आज ओळखीच्या लोकांशी व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण नंतर संबंध बिघडू शकतात आणि त्यांना घर किंवा गाडीवर खर्च करावा लागू शकतो.

मीन
मीन राशीच्या लोकांना व्यवसायाच्या बाबतीत खूप सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. सध्या तुम्हाला व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. ऑफिसमधील सहकाऱ्यांच्या मदतीने प्रलंबित कामे पूर्ण करता येतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

