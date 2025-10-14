English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 15 October: : 15 ऑक्टोबर रोजी मेषसह 3 राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात होणार उलथा-पाथल, करिअरमध्ये मिळणार मोठा धक्का

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 October 2025 in Marathi : बुधवारचा दिवस 12 राशींसाठी कसा कसेल? कोणत्या राशींचा समावेश झालाय पाहा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 14, 2025, 09:01 PM IST
Horoscope 15 October 2025

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 October 2025 in Marathi: 15 ऑक्टोबर रोजी तुमचे नशीब उघडेल का? उद्या काही राशींसाठी यश आणि नवीन नातेसंबंध घेऊन येईल, तर काहींना आर्थिक आणि वैवाहिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी लागेल. मेष राशीला त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. वृषभ राशीसाठी यशाचा मार्ग खुला होत आहे.

मेष 
मेष राशीच्या लोकांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे खूप कौतुक मिळेल. तथापि, तुमचे शत्रू देखील खूप मत्सर बाळगतील. तुमच्या सर्व प्रयत्नांना न जुमानता, तुमची आर्थिक परिस्थिती अनुकूल राहणार नाही. मेष राशीच्या लोकांनी नोकरीवर थोडं सांभाळून. 

मिथुन
 मिथुन आज कुठेतरी प्रवास करण्याची योजना आखू शकतात. तुमच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी, तुम्ही भविष्यातील योजनांसाठी फायदेशीर ठरेल अशी एक विशेष तंत्र वापराल.

कर्क 
 कर्क राशीच्या लोकांनी कोणतेही नवीन व्यवहार करण्यापूर्वी कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासली पाहिजेत, कारण त्यांच्या कामात अडथळे येतील. तुमचा जोडीदार काय म्हणतो याकडे देखील लक्ष द्या.

सिंह 
 सिंह राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या सर्व कायदेशीर बाबी सोडवण्याची आवश्यकता आहे. खरंच, तुमच्या कृती आणि उर्जेने तुमचे शत्रू पराभूत होतील. कर्ज देखील पूर्णपणे फेडले जाईल.

कन्या
 कन्या राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या जीवनात जलद आणि महत्त्वपूर्ण बदल अनुभवायला मिळतील. जर तुम्ही नवीन कामाची योजना आखत असाल तर तुमचे मित्र तुम्हाला मदत करण्यासाठी पुढे येतील.

तूळ 
 तूळ राशीच्या लोकांना त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास वेळ लागू शकतो. शिवाय, तुमची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असली तरी, आज काम चालू राहील. शिवाय, तुमचे प्रेमसंबंध सुसंवादी राहतील.

वृश्चिक 
वृश्चिक राशी उत्साहाने भरलेले असतील. तथापि, कधीकधी भीती कायम राहतील. तुमचा राग एखाद्या सुनियोजित प्रकल्पात व्यत्यय आणू शकतो. नोकरदारवर्गांनी काळजी घ्यावी. 

धनु
 धनु राशीच्या लोकांना सध्या त्यांच्या व्यवसायात प्रगती दिसत आहे. या काळात तुम्ही व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये सहभागी होऊ शकता. तुमचे आकर्षण इतरांना प्रभावित करेल.

मकर 
मकर राशीच्या लोकांनी आज कौटुंबिक बाबींमध्ये शहाणपणाने वागले पाहिजे; वैवाहिक संबंध ताणले जाऊ शकतात. दारूपासून दूर राहणे फायदेशीर ठरेल. कामाच्या ठिकाणी सतर्क राहा. 

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांनी यावेळी व्यावहारिक राहणे आवश्यक आहे; जास्त भावनिकता त्यांना हानी पोहोचवू शकते. असंतुलित आहारामुळे आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

मीन
तुम्हाला तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात काही अनपेक्षित वेळा येऊ शकतात. एखाद्या विशिष्ट कामात अपयश आल्याने दुःख होऊ शकते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

