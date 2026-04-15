  • Aajche Rashi Bhavishya 16 April 2026: 16 April ला गजकेसरीचा शुभ संयोग, वृषभ कन्यासह 5 राशीच्या लोकांचं नशिब फळफळणार

Aajche Rashi Bhavishya 16 April 2026: 16 April ला गजकेसरीचा शुभ संयोग, वृषभ कन्यासह 5 राशीच्या लोकांचं नशिब फळफळणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 April 2026 in Marathi: 16 एप्रिल, गुरुवार आहे आणि ही वैशाख महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी असेल. उद्या, चंद्र मीन राशीतील उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रातून भ्रमण करेल. या भ्रमणादरम्यान, मंगळ, बुध आणि शनी हे ग्रह देखील चंद्रासोबत युतीत असतील, ज्यामुळे चंद्र-मंगल योग तयार होईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 15, 2026, 11:03 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 16 April 2026: 16 April ला गजकेसरीचा शुभ संयोग, वृषभ कन्यासह 5 राशीच्या लोकांचं नशिब फळफळणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 April 2026 in Marathi: 16 एप्रिलची कुंडली वृषभ, कर्क, कन्या, धनु आणि कुंभ राशींसाठी भाग्यवान असेल. नक्षत्रांच्या गणनेनुसार, उद्या चंद्र मीन राशीतील उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रातून भ्रमण करणार आहे. या भ्रमणादरम्यान शनी, मंगळ आणि बुध हे ग्रहदेखील चंद्रासोबत असतील, ज्यामुळे चंद्र-मंगळ योगासोबत इतर अनेक शुभ योग निर्माण होतील. शिवाय, उद्या चंद्रापासून चौथ्या घरात गुरूच्या उपस्थितीमुळे गजकेसरी योग देखील निर्माण होईल.

मेष

आज, भाग्य तुम्हाला एक मोठे संकेत देत आहे. मालमत्तेसंबंधी रखडलेले प्रकरण अचानक सुटू शकते आणि तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा उजळू शकते. तुमचे मन तुम्हाला काहीतरी मोठे करण्यास सांगत आहे आणि तुम्ही तेच करणार आहात. तथापि, प्रेमाच्या बाबतीत काही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे; तुमच्या जोडीदाराकडे दुर्लक्ष केल्याने दुरावा निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या आईच्या प्रकृतीमुळे चिंता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे तुमचे व्यस्त वेळापत्रक आणखी वाढेल. तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील, परंतु तुमचे मन अजूनही अपूर्ण राहील.

वृषभ

आजचा दिवस तुमच्यासाठी संधी घेऊन येत आहे. नवीन खरेदीमुळे आनंद मिळेल आणि कौटुंबिक संबंध अधिक दृढ होतील. घरातील नवीन सुरुवात, मग ती वाहनाशी संबंधित असो किंवा घराच्या नूतनीकरणाशी, हे शुभ संकेत आहेत. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेला एखादा व्यवहार पूर्ण होऊ शकतो. तथापि, आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यास समस्या वाढू शकतात.

मिथुन

आजचा दिवस धावपळीचा असेल, पण दिलासादायक बाब ही आहे की मदत आपोआप मिळेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा तुमचे बजेट बिघडू शकते. तुमची स्वतःची कामे करा; इतरांवर अवलंबून राहणे महागात पडू शकते. तुमच्या मुलांवर लक्ष ठेवा; त्यांना मार्गदर्शन करणे ही तुमची जबाबदारी आहे. सरकारी कामात घाई करू नका; विचारपूर्वक पुढे जा.

कर्क

आजचा दिवस कसोटीचा असू शकतो, पण तुम्ही तो हाताळाल. कामावर तुमचे लक्ष वाढेल, तसेच तुमच्या बॉसचे महत्त्वही वाढेल. सहकार्याची भावना टिकून राहील, जी तुम्हाला पुढे घेऊन जाईल. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून तणाव निर्माण होईल, पण कौटुंबिक वाद मिटतील. तुमच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल दिसून येतील.

सिंह

आज आत्मविश्वास हे तुमचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे, पण मानसिक गोंधळामुळे तुम्हाला काही त्रास होऊ शकतो. नियोजनाने काम केल्यास तुम्ही विजयी व्हाल. तुमच्या आरोग्याकडे, विशेषतः साखर आणि रक्तदाबाकडे दुर्लक्ष करू नका. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी खास आहे; त्यांना अपेक्षित निकाल मिळू शकतात.

कन्या

आज तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नका. पोटाच्या समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. तुमचा नोकरीचा शोध संपू शकतो. तुम्हाला आमंत्रण मिळू शकते, पण घाई करणे हानिकारक ठरू शकते. तुमची गुपिते कोणालाही सांगू नका; कोणीतरी तुमचा गैरफायदा घेऊ शकतो. तुम्ही लक्ष केंद्रित ठेवल्यास, मार्ग आपोआप तयार होईल.

तूळ

सकाळ चांगली बातमी घेऊन येईल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि घरातील वातावरण सुखद राहील. जुने वाद मिटतील आणि कामाचा वेग वाढेल. वेळेवर जबाबदाऱ्या पार पाडून तुम्ही सर्वांची मने जिंकाल. पदोन्नतीबाबतची चर्चाही पुढे सरकू शकते.

वृश्चिक

आज संयम ही तुमची खरी शक्ती आहे. एक गोड शब्द कोणतीही अडचण दूर करू शकतो. तुमच्या भावांसोबत मालमत्तेच्या बाबतीत चर्चा पुढे जाईल. विद्यार्थ्यांसाठी यशाचे दरवाजे उघडू शकतात. तुम्हाला शिष्यवृत्तीही मिळू शकते, परंतु वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, अन्यथा समस्या निर्माण होऊ शकतात.

धनु

आज नात्यांमध्ये पारदर्शकता आवश्यक आहे. आपल्या जोडीदारापासून काहीही लपवणे महागात पडू शकते. गमावलेले पैसे परत मिळण्याची आशा आहे. तुम्हाला राजकारण किंवा नवीन व्यवसायात नशीब आजमावण्याची इच्छा होईल. व्यवसायात वाढ होईल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. वडिलांशी वाद टाळा, नाहीतर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.

मकर

नोकरी करणाऱ्यांसाठी आजची बातमी चांगली आहे. तुम्हाला नवीन पद किंवा बढती मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित केल्यास यश निश्चित आहे. तुम्ही नियोजनाने काम केल्यास सर्व काही वेळेवर पूर्ण होईल. तथापि, आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे ही एक मोठी समस्या बनू शकते. तुमची दैनंदिन दिनचर्या सुधारल्याने तुमच्या जीवनात संतुलन येईल.

कुंभ

आजचा दिवस तुम्हाला हसण्याची कारणे देईल. समस्या सुटतील आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमचा नोकरीचा शोध संपू शकतो. तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळेल. नवीन वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकते. एकूणच, आजचा दिवस लाभांनी भरलेला आहे.

मीन

आज तुम्हाला थोडे सावध राहावे लागेल. खर्च वाढू शकतो, त्यामुळे नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तुमच्या कामामुळे तुम्हाला नवीन ओळख मिळेल. मुले तुमच्याकडे आशेने पाहतील. अनोळखी लोकांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणे हानिकारक ठरू शकते. तथापि, काही चांगली बातमी तुमचा दिवस उजळून टाकेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

