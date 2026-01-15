English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  भविष्य
Aajche Rashi Bhavishya 16 January 2026 : मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसं असेल 12 राशींचे भविष्य.

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 January 2026 in Marathi:  मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस पैसा, करिअर, शिक्षण आणि प्रेमाच्या बाबतीत कसा असेल?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 10:05 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 January 2026 in Marathi: 16 जानेवारी 2026 हा दिवस काही राशींसाठी संधी घेऊन येईल, तर काहींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. करिअर, व्यवसाय, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात कोणाला फायदा होईल आणि कोणाला सावधगिरीने पुढे जावे लागेल हे जाणून घेऊया. उद्याचे राशीभविष्य जाणून घेऊया.

मेष
तुम्हाला तुमच्या कामाच्या क्षेत्रात यश मिळेल. तथापि, आज तुम्ही कोणावरही जास्त विश्वास ठेवणे किंवा कोणाकडूनही जास्त अपेक्षा करणे टाळावे. तुमचे व्यक्तिमत्व त्याचे आकर्षण वाढवेल. व्यवसायिक निर्णय घेताना तुम्हाला गंभीर राहण्याची आवश्यकता आहे. आज कौटुंबिक संबंध ताजेतवाने होतील आणि कुटुंबात काही शुभ घटना घडतील. आज नशीब तुमच्या बाजूने असल्याचे दिसते. तुम्ही तुमच्या घरासाठी काही सजावटीच्या वस्तू देखील खरेदी करू शकता. तुमच्या वैवाहिक जीवनात सुसंवाद तुम्हाला आनंद देईल.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. तुमचे काम सुरळीत चालेल. नशीब तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्याही अनुकूल करेल आणि तुमचा व्यवसाय विस्तारेल. आज विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. तुमच्या प्रतिभेचा आणि समर्पणाचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला तुमच्या प्रियकराकडून आश्चर्य मिळू शकते. जर तुमचे कोणतेही जुने कर्ज असेल तर तुम्हाला आज ते दूर होतील आणि तुमचे अडकलेले पैसे देखील आज सोडले जाऊ शकतात. आज कुटुंबात आनंददायी वातावरण असेल.

मिथुन
मिथुन राशीसाठी आजचा दिवस आनंददायी असेल. योग्य वेळी तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून तुम्ही नफा मिळवू शकाल. जर तुमच्या प्रेम जीवनात काही तणाव असेल तर तो सोडवण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. आज तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असेल, कारण तुमच्या उत्पन्नासोबतच तुमचे खर्चही वाढतील. विद्यार्थ्यांना आज शिक्षण आणि स्पर्धेत यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या राशीत बुधाचे भ्रमण तुमच्यासाठी फायदे निर्माण करत आहे. आज तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहवर्धक असेल. तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधी मिळेल. तुमच्या व्यवसायाचे नियोजन करण्यासाठी तुम्हाला तज्ञांच्या सल्ल्याची आवश्यकता असेल. कोणाचे तरी मार्गदर्शन फायदेशीर ठरेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी आज तुम्ही केलेले कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमचे उत्पन्नही वाढण्याची अपेक्षा आहे. आज तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत मजेदार आणि मनोरंजक क्षण घालवाल.

सिंह
आज सिंह राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाबतीत फायदेशीर दिवस असेल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुम्हाला जुन्या ओळखीच्या व्यक्तीच्या मदतीने फायदा होईल. तुम्ही तुमच्या कामाच्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे, ज्यामुळे तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना आज यश मिळेल. नशीब आज तुमच्या आर्थिक प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला पूर्ण साथ देईल. उत्पन्नात वाढ होण्यासोबतच तुम्हाला भौतिक सुखसोयी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्याने तुम्ही तुमच्या वैवाहिक जीवनात अनेक महत्त्वाची कामे पूर्ण करू शकाल.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना आज कुटुंबातील सदस्यांच्या पाठिंब्याचा फायदा होईल. तुम्हाला व्यवसायात लक्षणीय नफा मिळेल. तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्ही आज यश मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रम कराल. तुमच्या व्यवसायात जलद बदल होतील आणि नवीन संधी देखील उघडतील. आज आर्थिक प्रयत्न यशस्वी होतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्ही तुमच्या प्रियकराला तुमच्या भावना व्यक्त करू शकाल आणि तुमचे नातेही गोड राहील. आज तुम्ही तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे; याचा तुम्हाला अनेक बाबतीत फायदा होईल.

तुळ
तुळ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. तुम्ही आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही अनावश्यक आरोपांना सामोरे जावे लागू शकते, म्हणून तुम्ही सतर्क राहिले पाहिजे. तुमच्या आयुष्यात एक नवीन टप्पा सुरू होणार आहे. तुम्ही नवीन वरिष्ठांसमोर स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी तयार असले पाहिजे. तुमचे वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहील. तुम्ही तुमच्या मुलांबद्दल थोडे चिंतित असाल. विद्यार्थ्यांना त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागेल. आज तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम आणि सुसंवाद प्रबळ राहील.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांच्या पाठिंब्याने तुमचे मनोबल वाढेल. तुमच्या चालू असलेल्या समस्या सोडवल्या जातील. तुमच्या प्रेम जीवनात, प्रेमाच्या गहनतेमुळे तुमचा मूड आनंदी असेल. तुम्ही तुमच्या प्रिय मित्रांसोबत काही आनंददायी क्षण घालवू शकाल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही अशक्य कामे येतील, परंतु ती सोडवण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल, ज्यामुळे तुमचा प्रभाव वाढेल आणि आर्थिक लाभ होईल. आज तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या, कारण तुम्हाला पोटाशी संबंधित काही समस्या येण्याची शक्यता आहे.

धनु
धनु राशीसाठी आजचा दिवस अनुकूल असेल. तुमच्या कुटुंबातील कोणतेही तणाव आज दूर होऊ शकतात. तथापि, तुम्हाला आज तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. आज तुम्हाला जुने मित्र भेटतील, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. तुमच्या कारकिर्दीत काही बदल होण्याची शक्यता आहे. आज तुम्हाला काही नवीन लोक भेटतील, ज्यामुळे तुमच्या ओळखीचा वर्तुळ वाढेल. कामाच्या ठिकाणी वातावरण सकारात्मक असेल आणि तुमचे सहकारीही तुमचा प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत करतील. आज तुम्हाला तुमच्या भावाच्या मदतीचा फायदा होऊ शकतो.

मकर
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस एकंदरीत अनुकूल असेल. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या भावंडांच्या मदतीने तुम्ही एखादे महत्त्वाचे काम पूर्ण करू शकाल. आज तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल आणि बाहेरचे अन्न खाणे टाळावे लागेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी विरोधक आणि प्रतिस्पर्ध्यांपासून सावध राहावे लागेल. आज तुम्हाला तुमच्या व्यवसायातही सतर्क राहावे लागेल. जर तुमचे कोणतेही बँकिंगशी संबंधित काम असेल तर तुम्हाला यश मिळू शकते.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी, आजचा दिवस सामाजिक आणि राजकीय प्रयत्नांमध्ये यश देईल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद आणि प्रेम प्रबळ राहील. तुमच्या भूतकाळ आणि भविष्याबद्दल विचार करण्याऐवजी वर्तमानात राहणे तुमच्यासाठी महत्वाचे आहे. भविष्याबद्दल जास्त विचार करू नका. आज तुमचा व्यवसाय वेगाने प्रगती करत राहील. कुटुंबातील सदस्यांशी तुमचा वाद होऊ शकतो, म्हणून तुम्ही तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवावे. आज संध्याकाळी तुम्ही मित्रांसोबत काही मजेदार वेळ घालवाल.

मीन
वैवाहिक जीवन आनंदी असेल, परंतु मुलांबद्दलची तुमची चिंता आज चिंतेची बाब राहील. आर्थिक बाबतीत केलेले प्रयत्न आज यशस्वी होतील. ओळखीच्या व्यक्तीकडून तुम्हाला व्यवसायात नफा मिळेल. तुम्हाला तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. आज तुम्हाला काही खर्चाचा सामना करावा लागेल जो तुमच्या इच्छेविरुद्ध देखील सहन करावा लागू शकतो. विद्यार्थ्यांना आज संशोधन कार्यात यश मिळेल. शिक्षणाच्या बाबतीतही आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

