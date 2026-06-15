/16 जूनला सूर्य नक्षत्रात मंगळ प्रवेश करणार, 4 राशीच्या लोकांचा वाढेल बँक बॅलेंस

उद्या ज्येष्ठ कृष्ण पक्षाची प्रतिपदा तिथी आहे. मृगशिरा नक्षत्र उद्या सायंकाळी ७:०८ वाजेपर्यंत राहील आणि त्यानंतर आर्द्रा नक्षत्र सुरू होईल. उद्या सकाळी ८:४१ नंतर, चंद्र वृषभ राशी सोडून मिथुन राशीत प्रवेश करेल, जी त्याचा मित्र ग्रह बुधची राशी आहे, जिथे तो सूर्यदेवासोबत एक अद्भुत युती करेल.
मेष
चंद्र तिसऱ्या घरात असल्याने, तुम्ही तुमच्यापेक्षा लहान असलेल्या व्यक्तींच्या संगतीवर आणि हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. वृद्धी योगाच्या निर्मितीमुळे, नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींची त्यांच्या वरिष्ठांसोबत आणि बॉससोबत एक मोठी धोरणात्मक बैठक होऊ शकते, जिथे तुमच्या कामासंदर्भात तसेच पगारवाढीबाबत सकारात्मक चर्चा होईल.
वृषभ
चंद्र दुसऱ्या घरात असल्याने, उद्या तुम्ही तुमची नैतिक मूल्ये जपण्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. आपल्या सध्याच्या व्यवसायासोबत नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांनी उद्या एक चांगली डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया आणि तांत्रिक टीम नियुक्त करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
मिथुन
चंद्र उद्या तुमच्या राशीत भ्रमण करेल, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि प्रत्येक प्रयत्नात मोठे यश मिळेल. जर तुम्ही तुमच्या कंपनीतील एखाद्या महत्त्वाच्या उत्पादनासाठी नवीन फ्रँचायझी घेण्याचा विचार करत असाल, तर दुपारी १२:१५ ते २:०० च्या दरम्यान हा व्यवहार निश्चित करा; त्याचे परिणाम शुभ असतील.
कर्क
चंद्र बाराव्या घरात असल्याने, उद्या नवीन संपर्कांमुळे तुमच्या महत्त्वाच्या कामात काही व्यत्यय येऊ शकतो, म्हणून अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका. नोकरदार व्यक्तींना सल्ला दिला जातो की त्यांनी कामे पुढे ढकलण्याची किंवा विसरण्याची सवय त्वरित सुधारावी; कार्यालयातील वाढता कामाचा बोजा तुमच्या मूल्यांकनात अडथळा आणू शकतो.
सिंह
चंद्र अकराव्या घरात असल्याने, उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या खूप फायदेशीर असेल. व्यवसायांनी विशेषतः विक्रीनंतरच्या समर्थनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे; ग्राहकांच्या समस्या त्वरित सोडवण्यासाठी त्यांच्या वेबसाइटवर एक नवीन चॅटबॉट किंवा सपोर्ट सिस्टीम सुरू करा, ज्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता वाढेल.
कन्या
चंद्र दहाव्या घरात असल्याने, कामाच्या ठिकाणी कोणीतरी तुमच्या विरोधात कट रचत असू शकते, म्हणून आपल्या मर्यादा पाळा. प्रेम करणाऱ्यांना उद्या एकमेकांच्या भावनांचा आदर करणे आवश्यक आहे; अन्यथा, एका लहान गैरसमजामुळे विभक्त होण्याची वेळ येऊ शकते.
तूळ
चंद्राचे नवव्या घरात असणे उद्या तुमच्यामध्ये एक नवीन आध्यात्मिक चेतना जागृत करेल, ज्यामुळे तुमचे मन शांत होईल. ऑफिसच्या मीटिंगमध्ये तुमच्या बॉससमोर मोठे दावे करण्याऐवजी, नेहमी ठोस तथ्ये, आकडेवारी आणि कामगिरीचे तक्ते तयार ठेवा; ही तयारी उद्याच्या पदोन्नतीची गुरुकिल्ली ठरेल.
वृश्चिक
अष्टम स्थानात चंद्र असल्याने, उद्या तुम्हाला तुमच्या माहेरकडून काही त्रासदायक बातमी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची कामे स्वतःच हाताळा; ती कधीही सहकारी किंवा कनिष्ठ व्यक्तीवर सोपवू नका; प्रकल्प स्वतःच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा.
धनु
सप्तम स्थानात चंद्र असल्याने, उद्या तुमचे तुमच्या जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट आणि गोड होईल. वृद्धी योगाच्या प्रभावामुळे, विद्यार्थी, कलाकार आणि खेळाडूंना त्यांच्या नशिबाचे आणि मेहनतीचे फळ मिळेल, ज्यामुळे अपेक्षित यश प्राप्त होईल.
मकर
षष्ठम स्थानात चंद्र असल्याने, उद्या अतिरिक्त कामाच्या भारामुळे तुम्हाला काही शारीरिक आणि मानसिक ताण जाणवू शकतो, त्यामुळे कामातून विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. उद्या कार्यालयात सांघिक कार्य आणि सहकार्याचा दिवस आहे; सहकाऱ्यांसोबत मिळून काम करा; कोणताही मोठा आणि गुंतागुंतीचा प्रकल्प सामूहिक प्रयत्नांतून सहजपणे पूर्ण होईल.
कुंभ
पंचम स्थानात चंद्र असल्याने, उद्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि एकाग्रता उत्कृष्ट राहील. विपणन (मार्केटिंग) क्षेत्रातील व्यक्तींनी त्यांच्या उत्कृष्ट संवाद कौशल्याचा पुरेपूर वापर करावा; वरिष्ठ व्यवस्थापनासोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये तुमच्या मतांना आणि धोरणांना विशेष महत्त्व दिले जाईल.
मीन
चंद्र चौथ्या घरात असल्यामुळे, काही कौटुंबिक समस्या किंवा घरगुती वाद तुमच्या मानसिक शांततेवर किंचित परिणाम करू शकतात. उद्या तुम्हाला प्रश्न विचारण्याची भीती पूर्णपणे दूर करावी लागेल; मग ते कार्यालय असो वा वर्ग, जोपर्यंत तुम्ही तुमची मते मोकळेपणाने व्यक्त करत नाही, तोपर्यंत तुम्ही आयुष्यात पुढे जाऊ शकणार नाही.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)