Aajche Rashi Bhavishya 16 March 2026: शिवकृपेने कर्क, सिंह आणि कन्या राशीचं नशिब चमकेल, कसं असेल 12 राशींचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 March 2026 in Marathi: आज सोमवार हा भगवान शिव यांना समर्पित आहे. असे मानले जाते की या दिवशी खऱ्या मनाने भगवान शिवाची पूजा केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि सौभाग्याचे दरवाजे उघडतात. टॅरो कार्ड्सनुसार, आज काही राशींसाठी नवीन शक्यता आणि यशाची चिन्हे येऊ शकतात, तर काहींना संयम आणि सावधगिरी बाळगावी लागेल. टॅरो कार्ड रीडर आणि ज्योतिषी नीतीका शर्मा यांच्या मते, भगवान शिवाच्या आशीर्वादामुळे सोमवार अनेक राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल आणू शकतो.
मेष
आजचा दिवस मिश्रित असू शकतो. कामात प्रगती होत राहील आणि व्यवसायात गुंतलेल्यांना उत्पन्नाच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात. कामाशी संबंधित लहान सहली देखील शक्य आहेत.
वृषभ
आज मालमत्ता किंवा जमिनीबाबत शुभ संकेत येऊ शकतात. तुम्ही नवीन खरेदीचा विचार करू शकता. तथापि, दिवसाच्या उत्तरार्धात खर्च वाढण्याचे संकेत आहेत. विरोधकांपासून सावध राहणे चांगले.
मिथुन
आज परिस्थिती अचानक बदलू शकते. काही काळासाठी मानसिक दबाव वाढू शकतो, परंतु घाबरण्याची गरज नाही. संयम आणि समजूतदारपणाने तुम्ही परिस्थिती हाताळू शकता.
कर्क
आज तुमच्या कामावर आणि जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करणे तुमच्यासाठी चांगले राहील. इतरांच्या कामात जास्त हस्तक्षेप केल्याने समस्या वाढू शकतात. निसर्गात थोडा वेळ घालवणे तुमच्या मनाला आराम देण्यासाठी चांगले ठरेल.
सिंह
काही कुटुंबाशी संबंधित समस्या विचलित करू शकतात. दुपारनंतर तणाव थोडा वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत शांत राहणे आणि संवाद साधणे महत्वाचे असेल.
कन्या
आज खर्च कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे आराम मिळेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती संतुलित राहील. तथापि, तुमच्या मुलांशी संबंधित काही चिंता कायम राहू शकतात.
तूळ
आज तुम्हाला तुमच्या आईच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असू शकते. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस सकारात्मक असेल. जर तुम्ही बचत करण्याचा किंवा गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला चांगले परिणाम दिसू शकतात.
वृश्चिक
तुमच्या आरोग्याबद्दल निष्काळजी राहणे चुकीचे ठरेल. तुमच्या आहाराकडे आणि दैनंदिन दिनचर्येकडे लक्ष द्या. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कष्टाचे फळ मिळेल आणि तुम्हाला तुमच्या कामात समाधान वाटेल.
धनु
आज तुमच्यात ऊर्जा आणि आत्मविश्वास दोन्ही असेल. कमी वेळेत जास्त काम पूर्ण करण्यात तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. अपूर्ण कामे देखील पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मकर
व्यवसायात किंवा कामात नफा मिळण्याची चिन्हे आहेत. तुम्हाला तुमच्या आईच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल. तथापि, तुमच्या मुलांशी संबंधित किरकोळ असंतोष तुम्हाला काळजीत टाकू शकतो.
कुंभ
दिवस थोडा आव्हानात्मक असू शकतो. एकाच वेळी अनेक समस्या उद्भवू शकतात, परंतु तुमची बुद्धी आणि संयम तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. शेवटी, परिस्थिती तुमच्या बाजूने येऊ शकते.
मीन
आज, प्रत्येक काम विचारपूर्वक आणि संयमाने करणे चांगले. व्यवसायात किंवा कामात काही संघर्षानंतर यश मिळू शकते. आर्थिक लाभ आणि बचतीची शक्यता देखील आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)