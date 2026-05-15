/Aajche Rashi Bhavishya 16 May 2026: शनि अमावास्येला शनिवारी कसं असणार राशीभविष्य? शनि जयंतीला कुणाला होणार बंपर लाभ?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 May 2026 in Marathi: तुमच्यासाठी निवर कसा असेल? ग्रहांच्या हालचालींचा तुमच्या करिअर, आर्थिक स्थिती आणि आरोग्यावर कसा परिणाम होईल.
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 May 2026 in Marathi : ज्योतिषीय गणनेनुसार, शनिवार हा विशेष यश आणि शुभ परिणामांचा दिवस असेल. शनिवार शनी अमावस्या तिथी असेल, जी आध्यात्मिक कार्यांसाठी महत्त्वाची आहे. नक्षत्रांबद्दल बोलायचे झाल्यास, भरणी नक्षत्र संध्याकाळी 5.31.14 पर्यंत प्रभावी राहील.
मेष
उद्याचा दिवस सामाजिक वर्तुळात तुमची प्रतिमा उंचावण्याचा असेल. अविवाहित लोकांना लग्नाचे उत्तम प्रस्ताव मिळू शकतात.
वृषभ
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी काहीतरी विशेष साध्य करण्याचा आहे. तुम्ही कर्ज फेडण्यात यशस्वी व्हाल.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस सामान्य असेल. तुम्हाला लांबचा प्रवास करण्याची तीव्र इच्छा होईल.
कर्क
उद्याचे सकारात्मक परिणाम मिळतील, विशेषतः कामाच्या ठिकाणी, तुमच्या चांगल्या विचारांचे फळ मिळेल.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस कायदेशीर बाबींमध्ये विजयाचा असेल. तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेने विरोधकांना हरवण्यात यशस्वी व्हाल.
कन्या
उद्याचा दिवस खूप धावपळीचा असेल. तुम्ही तुमचा बराच वेळ इतरांच्या समस्या सोडवण्यात घालवाल.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांसाठी, वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, जी वडीलधाऱ्यांच्या सल्ल्याने सोडवावी लागतील.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस इतर दिवसांपेक्षा चांगला असेल. स्वतःच्या विवेकबुद्धीने वागणे फायदेशीर ठरेल.
धनु
उद्या आदर आणि सन्मान वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते.
मकर
नवीन नोकरी सुरू करण्यासाठी उद्याचा दिवस उत्तम आहे. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळाल्याने तुम्हाला प्रचंड आनंद होईल.
कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबींबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा दिवस आहे. व्यवसायात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
मीन
उद्याचा दिवस व्यवसायासाठी समृद्ध असेल. कामाच्या ठिकाणी केलेल्या बदलांमुळे भविष्यात महत्त्वपूर्ण लाभ मिळतील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)