Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 16 November : सूर्य गोचरमुळे बुधादित्य योग, मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल रविवार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: मेष, वृषभ, मिथुन आणि कर्क राशीसह सर्व १२ राशींसाठी आजचा दिवस कसा असेल ते जाणून घ्या. मिथुन राशीला वडिलोपार्जित संपत्ती मिळेल, कर्क राशीला नवीन व्यवहाराचा फायदा होईल आणि वृश्चिक राशी सावध राहील.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 16, 2025, 06:30 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: 16 नोव्हेंबर 2025, , रविवार आहे. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण वृश्चिक संक्रांतीनिमित्त सूर्य आपली राशी बदलेल. चंद्र कन्या राशीत असेल. आजचा दिवस अनेक राशींसाठी व्यावसायिक यश, आर्थिक लाभ आणि तणावातून मुक्तता आणू शकतो.

मेष
 मेष राशीचे लोक मजेत असतील. ते दिवस खूप आनंदात घालवतील. ते आज त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह सर्व महत्त्वाची कामे पूर्ण करतील. ऑफिस किंवा घराच्या सजावटीवर खर्च होऊ शकतो. पैसे वाचवण्यासाठी ते काटकसरीने खर्च करतील.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. कला क्षेत्रात गुंतलेल्यांसाठी आजचा दिवस खूप शुभ आहे. प्रवासाद्वारे व्यावसायिक यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ते कामाबाहेर छंद जोपासण्याचा प्रयत्न करतील. जवळच्या लोकांच्या गरजांवर पैसे खर्च होऊ शकतात. आज उत्पन्न कमी असू शकते.

मिथुन
 मिथुन राशीच्या लोकांचा दिवस खूप चांगला असेल. ते खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. संशोधन कार्यामुळे काम सोपे होईल. आज तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्ता मिळू शकते. आर्थिक सल्ल्यानुसार पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरेल.

कर्क
 कर्क राशीच्या लोकांच्या आजच्या इच्छा पूर्ण होतील. व्यावसायिकांसाठी दिवस अनुकूल आहे. योग्य व्यवस्थापनामुळे नवीन व्यवसाय संधी मिळतील. नवीन करार होण्याची शक्यता आहे. खर्च जास्त असेल, परंतु चांगल्या उत्पन्नामुळे आर्थिक भार पडणार नाही.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. समर्पण आणि कठोर परिश्रमाने ते त्यांच्या जबाबदाऱ्या सहजपणे पूर्ण करतील. त्यांना कामाच्या दरम्यान मौजमजेसाठी वेळ मिळेल. ते महागड्या लक्झरी वस्तू खरेदी करू शकतात, ज्यासाठी जास्त पैसे खर्च होतील. काही जण जमीन देखील खरेदी करू शकतात.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांच्या इच्छा पूर्ण होतील. तुमचे काम सुधारण्यासाठी तुम्ही ज्ञान मिळविण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न कराल. तुमच्या सर्जनशील कल्पना तुम्हाला नवीन प्रकल्प विकसित करण्यास मदत करतील. प्रकल्पाचे काम हळूहळू प्रगती करेल. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला असेल.

तूळ 
तूळ राशीचे लोक आज कामाच्या ठिकाणी आरामदायी मूडमध्ये असतील. थोडे कामाचा ताण असू शकतो. ते दिवसभर मानसिकदृष्ट्या मजबूत राहतील आणि योग्य निर्णय घेतील. हॉटेल उद्योग आणि मालमत्ता क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा दिवस अनुकूल राहील. विरोधकांचा पराभव होईल. कौटुंबिक वादांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. आज उत्पन्न जास्त असेल.

वृश्चिक
 वृश्चिक राशीसाठी आजचा दिवस खूप सावध असेल. कठोर परिश्रम करूनही, इच्छित परिणाम प्राप्त करणे कठीण होईल. कामात समस्या शक्य आहेत. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस प्रतिकूल राहण्याची अपेक्षा आहे. व्यावसायिकांनी त्यांच्या आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगली पाहिजे. उधार घेतलेले पैसे आज उशीर होऊ शकतात.

धनु
 धनु राशीचे लोक भूतकाळातील आर्थिक नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करतील. भूतकाळातील चुकांपासून शिकणे आणि आजच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे फायदेशीर ठरेल. प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा होईल. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित कोणतेही वाद आज सोडवले जातील. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल असेल.

मकर
 मकर राशीचे लोक आज त्यांच्या करिअरमध्ये मेहनती असतील. एखाद्या गोष्टीबद्दल थोडा ताण येऊ शकतो. व्यावसायिक योग्य व्यवस्थापनाद्वारे त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यात यशस्वी होतील. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस शुभ राहील. त्यांना सर्व स्तरातून पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांनी आज आत्मपरीक्षण करावे. भूतकाळातील चुकांवर जास्त लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, त्यातून शिका. नातेसंबंधातील संघर्ष सोडवण्यासाठी प्रयत्न केल्याने उपाय निघतील. पैशाबद्दल असुरक्षित वाटू नका. तुमचे सर्व खर्च सहजपणे पूर्ण होतील.

मीन
मीन राशीसाठी प्रयत्नांनी सामाजिक संबंध सुधारतील. तुम्ही तुमच्या सुट्ट्या तुमची ऊर्जा वाढवण्यात घालवाल. मनोरंजन आणि कलात्मक कामांमध्ये तुमची आवड वाढेल. कमी उत्पन्न असूनही, तुम्ही मानसिकदृष्ट्या समाधानी राहाल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

