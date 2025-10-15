English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 16 October: दिवाळीच्या अगोदर 'या' राशीचे नशीब बदलणार, खऱ्या अर्थाने साजरं कराल लक्ष्मीपूजन...

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 October 2025 in Marathi: कसा असेल ऑक्टोबर महिन्यातील तिसरा गुरुवार. 12 राशीच्या लोकांवर नेमका काय परिणाम होणार? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 15, 2025, 10:07 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: गुरुवारचा दिवस तुमच्या आयुष्यात नवीन शक्यता आणि काही अनपेक्षित वळणांनी भरलेला असेल. काही राशींसाठी तुमच्या प्रेम जीवनात आनंद असेल, तर काहींना काम आणि नातेसंबंधांमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

मेष 
मेष राशीच्या लोकांना आज त्यांचा राग आणि चिडचिड नियंत्रित करावी लागेल. कोणत्याही गोष्टीत घाई करू नका, कारण नुकसान होण्याचा धोका आहे. आज तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून निराशाजनक बातम्या मिळू शकतात.

वृषभ 
वृषभ राशीच्या लोकांना आज काम जास्त वाटेल. अनावश्यक वाद होण्याची शक्यता आहे. जवळच्या सहकाऱ्यामुळे तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगा. कोणत्याही गोष्टीची काळजी करू नका, कारण त्याचा तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होईल.

मिथुन
 मिथुन राशीचे लोक आज वारंवार प्रवास करतील, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यात बिघाड होऊ शकतो. काही जण धार्मिक चर्चेत वेळ घालवतील. तणावाला तुमच्यावर दबून जाऊ देऊ नका. या काळात योग आणि इतर कामांवर लक्ष केंद्रित करा.

कर्क 
आजचा दिवस कर्क राशीच्या लोकांसाठी सरासरीपेक्षा कमी असेल. आज ओळखीच्या लोकांशी व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. अन्यथा, तुमचे नाते नंतर ताणले जाऊ शकते. घर किंवा वाहनावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध संमिश्र असतील.

सिंह
 सिंह राशीच्या लोकांसाठी, टॅरो कार्ड दर्शवितात की आज काम आणि व्यवसायात जास्त काळजी घ्यावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने समस्या सोडवल्या जातील. संयम आणि सुधारित वर्तनाने समस्या सोडवता येतील.

कन्या 
 आज कन्या राशीच्या लोकांसाठी शैक्षणिक स्पर्धांमध्ये आणि त्यांच्या मुलांकडून समाधानकारक निकालांचा दिवस असेल. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीवर अनावश्यक राग येऊ शकतो. जर तुम्हाला कोणी आवडत असेल तर आज त्यांच्यासमोर तुमचे प्रेम कबूल करा.

तूळ
आज तूळ राशीच्या लोकांसाठी चढ-उतारांचा दिवस असेल. अनावश्यक वादांमुळे सहकाऱ्यांसोबत वाद आणि संघर्ष होऊ शकतात. लक्षात ठेवा, काळासोबत चालणाऱ्यांना समस्यांमध्ये अडकण्याची शक्यता कमी असते. तुम्हाला सकारात्मक परिणाम दिसतील.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाकांक्षा किंवा दिशा कमी असू शकते. सध्या, तुम्हाला लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आज तुमचे प्रेम जीवन खूप चांगले राहील. तुम्हाला भरपूर प्रेमाचा आनंद मिळेल. आज तुम्ही सहलीलाही जाऊ शकता.

धनु
आज धनु राशीच्या लोकांसाठी अनेक समस्या आणि मतभेदांचा सामना करण्याचा दिवस असेल, ज्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल. अनावश्यक वाद टाळा. तुम्ही तुमच्या प्रियकरासोबत लांब ड्राईव्हला देखील जाऊ शकता.

मकर 
आजचा दिवस मकर राशीच्या लोकांसाठी आनंदी असेल. तथापि, तुम्ही खूप व्यस्त असाल. नवीन संधी निर्माण होतील. आज तुम्ही केलेल्या कोणत्याही प्रवासामुळे सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला अनपेक्षित नफा मिळू शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनाबद्दल गंभीर आणि सावध रहा.

कुंभ
 आज तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट कामाबद्दल काळजी वाटेल. कोणाशीही अनावश्यक स्पर्धा टाळा. तुम्हाला अनोळखी लोकांशी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. व्यवसायिकांनाही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, कारण आज त्यांना नुकसान होऊ शकते. तुमच्या व्यवसायाचे नुकसान होऊ शकते.

मीन
मीन राशीसाठी आजचा दिवस मुलांच्या दृष्टीने खूप चांगला असेल. काहींना तर मुलेही मिळतील. आज तुम्हाला मित्र आणि नातेवाईकांकडून अनपेक्षित वर्तनाचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवाल. तुमची धार्मिक श्रद्धा वाढेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

