Aajche Rashi Bhavishya 17 April 2026: चैत्र अमावास्येला सूर्य-शुक्राच्या कृपेमुळे 'या' राशीच्या लोकांना लागेल लॉटरी, तुमच्या नशिबात आहे का धनलाभ?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya  17 April 2026 in Marathi: 17 एप्रिल हा दिवस चैत्र अमावास्येचा आहे. या दिवशी 12 राशीच्या लोकांनी भावनांमधून बाहेर पडून वास्तविकता स्वीकारणे गरजेचे आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 17, 2026, 06:50 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya  17 April 2026 in Marathi: 17 एप्रिल हा दिवस भावनांनी भरलेला असेल. ग्रहांची चाल संकेत देतात की, येथे पहिला टप्प्यात तुम्ही आत्मनिरिक्षण करु शकता आणि दुपारनंतर सक्रीय होऊ शकता. 

मेष 

दुपारनंतर तुमचा आत्मविश्वास झपाट्याने वाढेल. तुम्ही उत्साही असाल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे तयार असाल. सकाळी तुमचे मन थोडे विचलित होऊ शकते. कोणावरही आपली इच्छा लादण्याची घाई करू नका, कारण यामुळे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. नेतृत्वासाठी आजचा दिवस उत्तम आहे. नवीन प्रकल्प सुरू करताना तुम्ही प्रचंड धैर्य दाखवाल. तुमचा जोडीदार तुमच्या आकर्षकतेने प्रभावित होईल. संध्याकाळ तुमच्या नात्यात नवीन ताजेपणा आणि ऊर्जा घेऊन येईल.

वृषभ 

आज तुमची व्यावहारिक विचारसरणी ही तुमची सर्वात मोठी ताकद असेल. सकाळी सामाजिक संवादातून तुम्हाला महत्त्वपूर्ण लाभ किंवा पाठिंबा मिळू शकतो. दुपारनंतर तुम्ही थोडे अंतर्मुख होऊ शकता. तुमच्या मतांबद्दल हट्टीपणा करू नका; इतरांचा सल्ला ऐकण्यातच प्रगती आहे.ऑफिसमधील राजकारणापासून दूर राहा आणि तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. राहू देव तुम्हाला अचानक एक नवीन संधी देऊ शकतात. तुमच्या जोडीदारासोबतच्या संवादात स्पष्टता ठेवा. तुमचे विचार व्यक्त न केल्याने तुमच्या नात्यात दुरावा निर्माण होऊ शकतो.

मिथुन 

तुमची बुद्धिमत्ता तुम्हाला आज तुमच्या करिअरमध्ये मोठे यश मिळवून देऊ शकते. आज दुपारी मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला मनःशांती मिळेल. बुध ग्रहाच्या स्थितीमुळे कामाच्या ठिकाणी काही गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. कोणत्याही कागदपत्रावर सही करण्यापूर्वी ते पुन्हा वाचून घ्या. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाईल. सांघिक कामांमध्ये तुम्हाला मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचे जुने गैरसमज दूर होतील. सामाजिक संवादामुळे तुमच्या नात्यात नवचैतन्य येईल.

कर्क 

सकाळ आध्यात्मिक शांती आणि मार्गदर्शन देईल. वडीलधाऱ्यांच्या पाठिंब्याने, तुम्ही भविष्यासाठी ठोस योजना आखू शकाल. भावनांच्या आहारी जाऊन कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळा. दुपारनंतरच्या कामाच्या ताणामुळे कुटुंबासाठी वेळ देणे कठीण होऊ शकते. तुमची व्यावसायिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुमचे नेतृत्व कौशल्य तुमच्या वरिष्ठांना प्रभावित करेल, ज्यामुळे पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होईल. तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकाबद्दल तुमच्या जोडीदाराशी स्पष्ट बोला. संवादाच्या अभावामुळे नात्यात कटुता येऊ शकते, म्हणून समन्वय ठेवा.

सिंह 

दुपारनंतर तुमचे भाग्य उजळेल. तुम्हाला एखाद्या मार्गदर्शकाकडून किंवा वरिष्ठाकडून अचानक योग्य दिशा आणि प्रेरणा मिळू शकते. सकाळी तुम्हाला काही अज्ञात भीती किंवा असुरक्षिततेची भावना जाणवू शकते. तुमच्या अहंकाराला तुमच्या नात्यांमध्ये आड येऊ देऊ नका. दीर्घकालीन करिअरच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे घाबरण्याऐवजी संयम ठेवल्यास यश मिळेल. नात्यांमध्ये प्रामाणिक रहा.राहूच्या भावामुळे, तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या वागण्यात काही बदल जाणवू शकतात; संयम बाळगा.

कन्या 

सकाळी नातेसंबंध खूप गोड राहतील. गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने, करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन ओळख मिळण्याची दाट शक्यता आहे. दुपारनंतर तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टींवरून चिडचिड करू शकता. शंका किंवा संशयामुळे तुमची मनःशांती भंग होऊ शकते. कठोर परिश्रम आणि शिस्त ही तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. प्रतिस्पर्धकांच्या डावपेचांपासून सावध रहा आणि आपली रणनीती कोणाशीही शेअर करू नका. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे भावनिक नाते वाढेल. संध्याकाळी एकत्र वेळ घालवल्याने तुम्हाला भूतकाळातील कटुता विसरण्यास मदत होईल.

तूळ 

सकाळी तुम्ही तुमची दैनंदिन कामे अतिशय व्यवस्थितपणे पूर्ण कराल. शत्रू आणि विरोधकांवर तुमचा विजय निश्चित आहे. दुपारनंतर तुमच्या जोडीदारासोबत अहंकाराचा संघर्ष होऊ शकतो. इतरांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा शांतता भंग होईल. कार्यालयात तुमच्या मेहनतीचे आणि वागणुकीचे कौतुक होईल. सहकाऱ्यांसोबत मिळून काम केल्याने तुमचा भार हलका होईल. नात्यांमध्ये आकर्षण आणि प्रेम वाढेल. तुमच्या जोडीदारासोबत सुसंवाद राखण्यासाठी तुम्हाला थोडे लवचिक राहावे लागेल.

वृश्चिक

सकाळ सर्जनशीलता आणि उत्साहाने भरलेली असेल. तुमचे तुमच्या मुलांसोबत किंवा प्रियजनांसोबतचे नातेसंबंध अधिक घट्ट होतील. दुपारनंतर कामाचा ताण वाढू शकतो. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, नाहीतर ऑफिसमध्ये कोणाशीतरी तुमचा वाद होऊ शकतो. मंगळ आणि शनीच्या स्थितीमुळे कठोर परिश्रमाची गरज आहे. तुमची ऊर्जा योग्य दिशेने लावा; यश नक्कीच मिळेल, जरी ते उशिरा आले तरी.

धनु 

सकाळी घरातील वातावरण खूप आनंददायी आणि शांत असेल. दुपारनंतर तुमची सर्जनशील ऊर्जा वाढेल, ज्यामुळे तुम्हाला नवीन कल्पनांवर काम करता येईल. आत्मविश्वास असणे चांगले आहे, परंतु अतिआत्मविश्वासामुळे कोणतेही चुकीचे निर्णय घेऊ नका. कौटुंबिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे टाळा. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बुद्धिमत्तेचे कौतुक होईल. गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने, तुम्हाला भागीदारीच्या कामात चांगला नफा मिळू शकतो.

मकर 

तुमचे संवाद कौशल्य आणि धैर्य तुम्हाला आज प्रत्येक अडथळ्यावर मात करण्यास मदत करेल. लहान भावंडांकडून किंवा शेजाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. राहूच्या स्थितीमुळे आर्थिक बाबतीत काही अस्थिरता येऊ शकते. अचानक आलेल्या समस्यांमुळे घाबरण्याऐवजी, उपाय शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करा. ऑफिसमध्ये कामाचा ताण कायम राहील, पण तुम्ही तुमच्या मेहनतीने त्यावर मात कराल. संयम ठेवा, तुमच्या समर्पणाचे फळ लवकरच मिळेल.

कुंभ 

सकाळी, तुमचे लक्ष कुटुंब आणि आर्थिक स्थिरतेवर असेल. तुमच्या शब्दांचा इतरांवर खोलवर परिणाम होईल.  दुपारनंतर आळस किंवा टाळाटाळ करणे टाळा. केतूच्या स्थितीमुळे नातेसंबंधात काही तणाव निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे बोलताना सौम्यता बाळगा. कामाच्या ठिकाणी धाडसी निर्णय घेण्यासाठी हा चांगला काळ आहे. सूर्याच्या आशीर्वादाने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि लोक तुम्हाला मान्यता देतील.

मीन 

सकाळी तुम्हाला खूप भावनिक आणि शांत वाटेल. तुमची अंतर्ज्ञानशक्ती आज तुम्हाला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करेल. बुधाच्या दुर्बलतेमुळे विचार अस्पष्ट होऊ शकतात. दुपारनंतर पैशाची चिंता तुम्हाला थोडी सतावू शकते.
तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळवण्यासाठी, तुम्हाला थोडी अधिक शिस्त पाळावी लागेल. वरिष्ठांशी संवाद साधताना नम्रता राखा. नात्यांमध्ये संवेदनशीलतेला महत्त्व राहील. तुमच्या जोडीदाराकडून जास्त अपेक्षा ठेवल्यास निराशा येऊ शकते, म्हणून व्यावहारिक विचार करा.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

