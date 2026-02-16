Aajche Rashi Bhavishya 17 February 2026: सूर्यग्रहणाचा कोणत्या राशीवर होणार परिणाम, 2 राशींसाठी दिवस अतिशय महत्त्वाचा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 February 2026 in Marathi: मंगळवार, 17 फेब्रुवारी 2026 हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा असणार आहे. आज फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावस्या आहे आणि या दिवशी वर्षातील विशेष कंकणाकृती सूर्यग्रहण होत आहे. यासोबतच आज पंचक देखील सुरू होत आहे. ग्रहण आणि पंचकचा हा दुर्मिळ संयोग सर्व 12 राशींच्या जीवनात मोठे बदल घडवून आणणार आहे.
मेष
तुम्ही आत्मविश्वासाने भरलेले असाल. तुमचे मन आनंदी असेल. व्यवसायात समस्या उद्भवू शकतात. यासाठी अधिक कठोर परिश्रम करावे लागतील. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. शारीरिकदृष्ट्या निरोगी राहा. खर्च वाढेल. कामावर तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. तुमच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. काम भरपूर असेल. नफा वाढेल. तुम्ही दूरचा प्रवास करू शकाल.
वृषभ
तुम्हाला वाचनात रस असेल. शैक्षणिक कामामुळे सकारात्मक परिणाम मिळतील. वैवाहिक आनंद वाढेल. तुमच्या मुलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. एखादा जुना मित्र भेटू शकतो. संयम कमी होईल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुम्हाला तुमच्या मनात शांती आणि आनंद वाटेल. तुम्हाला तुमच्या आईचा सहवास आणि पाठिंबा मिळेल. सुविधा वाढतील. कोणतीही मालमत्ता पैशाचा स्रोत बनू शकते.
मिथुन
अनावश्यक राग आणि वाद निर्माण होऊ शकतात. मित्राच्या मदतीने तुम्ही उत्पन्न वाढवू शकता. चांगल्या शारीरिक स्थितीत राहा. मानसिक शांती अनुभवाल, परंतु वाढत्या खर्चामुळे चिंता निर्माण होईल. मानसिक समस्या आणि नैसर्गिक चिडचिडेपणा तुम्हाला त्रास देऊ शकतो. वाहन देखभाल खर्च वाढू शकतो. शैक्षणिक कामात अडथळा येऊ शकतो. तुम्हाला आनंद वाटेल.
कर्क
धैर्य ठेवा. अनावश्यक रागावर नियंत्रण ठेवा. तुम्हाला शैक्षणिक कामात यश मिळेल. कामाची ठिकाणे बदलत आहेत, तसेच नोकऱ्याही बदलत आहेत. यासाठी अधिक कठोर परिश्रम करावे लागतील. मानसिक आव्हाने येऊ शकतात. धार्मिक कार्यांमुळे भक्तीची भावना जागृत होईल. भूतकाळातील कोणीतरी भेट देऊ शकते. अन्न अधिक लक्ष वेधून घेईल. कपड्यांची भेट शक्य आहे. खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराचे आरोग्य सुधारेल.
सिंह
तुमचे मन आनंदी असेल. आनंद निर्माण करण्यात प्रगती होईल. तुमचे कुटुंब तुमच्यासाठी असेल. धार्मिक उपक्रम कुटुंब म्हणून करता येतील. तुमचा संयम कमी होऊ शकतो. तुमच्या जोडीदारासोबत आरोग्य समस्या असू शकतात. निराशा आणि असंतोषाच्या भावना तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करू शकतात. तुम्हाला कामावर आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमच्या शैक्षणिक प्रयत्नांमध्ये यश मिळवाल.
कन्या
तुम्हाला आत्मविश्वास असेल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्याशी सहकार्य करतील. पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. उत्पन्न वाढेल. जास्त उत्साही राहण्याचे टाळा. लोकांना संगीत आणि कलामध्ये अधिक रस असू शकतो. नोकरी बदलण्याची शक्यता आहे. पर्यायी ठिकाणी स्थलांतर होऊ शकते. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध आहेत. भावांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
तुळ
राग येण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. मित्राच्या पाठिंब्यामुळे तुमच्या व्यवसायात बदल होऊ शकतात. कठोर परिश्रम करावे लागतील, ज्यामुळे अधिक पैसे मिळतील. धीर धरा. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. अधिक लोक भौतिक गोष्टींचा आनंद घेतील. कौटुंबिक सुट्टीसाठी योग्य. जीवन आव्हानात्मक असू शकते. तुमच्या वरिष्ठांचा तुमच्या कामाबद्दलचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो.
वृश्चिक
तुम्हाला आशावादी आणि निराश दोन्ही वाटू शकते. तुमचा आवाज आनंददायी असेल. मित्राच्या मदतीने व्यवसायाची संधी शक्य आहे. उत्पन्न वाढेल. तुमचे आरोग्य जपा. तुम्हाला आशा आणि निराशा दोन्ही अनुभवता येतील. व्यवसायात गोष्टी गुंतागुंतीच्या होऊ शकतात. तुमचे भावंडे तुम्हाला साथ देतील. नफ्याच्या संधी वाढतील. तुम्ही मालमत्तेत गुंतवणूक करू शकता. तुमचे आरोग्य जपा. नातेसंबंध अधिक गोड होतील.
धनु
तुमचे मन शांत आणि समाधानी असेल. तुमची लहान मुले आनंदी असतील. कुटुंबात सुसंवाद असेल. तुमच्या वाहनाची किंमत वाढू शकते. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. खर्च देखील होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही अतिआत्मविश्वासू असाल. तुम्ही स्वभावाने हट्टी असू शकता. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात. तुमच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल काळजी घ्या. पोट बिघडण्याची शक्यता आहे. तुम्ही एखाद्या जुन्या मित्राला भेटू शकता. तुमच्या मुलाला त्रास होईल.
मकर
संगीत किंवा कलामध्ये तुमची आवड वाढू शकते. तुम्ही धार्मिक कार्यात व्यस्त असाल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह प्रार्थनास्थळाला भेट देऊ शकता. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्या. मानसिक ताण अपरिहार्य आहे. तुमच्या भावांसोबत वैचारिक मतभेद असू शकतात. लहान मुलांचा आनंद वाढेल. मनाची शांती राहील. आत्मविश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. मित्राच्या मदतीने आर्थिक लाभ शक्य आहे.
कुंभ
जर तुम्ही तुमच्या मनाचा वापर सकारात्मक विचार करण्यासाठी केला तर तुम्हाला आनंद होईल. तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागेल, परंतु तुमची जीवनशैली थोडी गोंधळलेली असू शकते. तुमच्या शाळेच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. शांत राहण्याचा प्रयत्न करा आणि जास्त राग टाळा. जेव्हा तुम्ही इतरांशी संवाद साधता तेव्हा निष्पक्ष राहण्याचा प्रयत्न करा आणि अतिरेकी होण्याचे टाळा. मित्राच्या मदतीने तुम्हाला पैसे कमवण्याचे नवीन मार्ग सापडू शकतात. तुम्ही अधिक पैसे कमवाल. तुमच्या आईला बरे वाटू लागेल. तुमचा दैनंदिन दिनक्रम थोडा विस्कळीत होऊ शकतो.
मीन
कधीकधी तुम्हाला खरोखर आत्मविश्वास वाटू शकतो, परंतु तुमचे मन चिंताग्रस्त देखील असू शकते. जर तुमच्या कुटुंबात समस्या सुरू असतील तर यामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)