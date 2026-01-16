Aajche Rashi Bhavishya 17 January 2026: शनिवारचा दिवस कसा असेल? कोणत्या राशीच्या लोकांना मिळणार आनंदवार्ता

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 January 2026 in Marathi: आज, १७ जानेवारी २०२६, माघ महिन्याचा १४ वा दिवस आणि शनिवार आहे. शनिवार हा शनिदेवाला समर्पित मानला जातो. आज सूर्य मकर राशीत असेल तर चंद्र धनु राशीत भ्रमण करेल.
मेष
आजचा दिवस दीर्घकाळ प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी असेल. तुम्ही आनंदाने भरलेले असाल. तुमच्या स्वभावामुळे तुम्ही थोडे त्रासलेले असाल. कोणत्याही गोष्टीवर अनावश्यक रागावणे टाळा. कुटुंबातील सदस्याशी वाद होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बराच खर्च कराल आणि घराचे नूतनीकरण देखील सुरू करू शकता. कुटुंबातील सर्वजण एकजूट दिसून येतील.
वृषभ
आजचा दिवस छंद आणि सुखांसाठी खरेदी करण्यासाठी असेल. तुम्हाला तुमच्या बोलण्यात आणि वागण्यात संयम ठेवावा लागेल. एक मित्र तुम्हाला चांगली बातमी देईल. जर तुमची एखादी आवडती वस्तू हरवली असेल, तर ती तुम्हाला सापडण्याची चांगली शक्यता आहे. प्रेमात असलेले लोक त्यांच्या जोडीदाराला लांबच्या प्रवासाला घेऊन जाण्याची योजना आखू शकतात. आज कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा सन्मान मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल.
मिथुन
आज तुमची निर्णयक्षमता चांगली असेल. शहाणपण आणि विवेकबुद्धी तुम्हाला तुमच्या विरोधकांना सहज पराभूत करण्यास मदत करेल. जुना आजार पुन्हा उद्भवू शकतो. तुमचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. एखादे काम पूर्ण करताना तुम्हाला येणाऱ्या कोणत्याही समस्या दूर होतील. तुम्ही कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचा व्यावसायिक सल्ला घ्याल. जर तुम्ही कोणाकडून पैसे उधार घेतले असतील तर ते ते परत मागू शकतात.
कर्क
आज तुमचे आरोग्य बिघडू शकते, म्हणून बाहेर खाणे टाळा आणि तुमच्या पोटाची विशेष काळजी घ्या. तुम्ही तुमच्या व्यवसायात आधुनिक घटकांचा समावेश कराल, ज्यामुळे तुम्हाला चांगला नफा मिळेल. तुमचे कुटुंब देखील तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा देईल. आज तुम्हाला खूप आनंद होईल. तुम्ही एखाद्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी धार्मिक तीर्थयात्रेला जाऊ शकता. तुमच्या मुलांच्या सहवासाकडे तुम्हाला विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खर्चाने भरलेला असेल. तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाल. तुम्ही भूतकाळातील चुकीतून शिकाल. तुम्हाला मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुमच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे बजेट करणे तुमच्यासाठी चांगले राहील, कारण तुम्हाला काही कौटुंबिक बाबींबद्दल काळजी असेल. तुम्ही कुठेतरी सहलीचे नियोजन करू शकता. विद्यार्थ्यांना बौद्धिक आणि मानसिक ताणतणावातून आराम मिळेल.
कन्या
आज तुमचे निर्णय घेण्याचे कौशल्य सुधारेल. तुमचे मित्रांसोबत चांगले संबंध राहतील. तुम्ही धार्मिक कार्यातही सहभागी होऊ शकता. तुम्हाला प्रार्थना आणि प्रार्थनेत खूप रस असेल. कोणत्याही गोष्टीवर अनावश्यक राग टाळा. जर तुम्ही तुमच्या भावंडांना सल्ला दिला तर ते नक्कीच त्याचे पालन करतील. जर तुम्ही तुमच्या सासरच्या कुटुंबातील एखाद्याला पैसे उधार दिले तर तुम्हाला ते परत मिळू शकतात. तुम्हाला एखाद्या मोठ्या प्रकल्पावर काम करण्याची संधी मिळेल.
तूळ
तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत वेळ घालवाल. तुमच्या मनात नवीन विचार येतील, ज्यामुळे घरातील वातावरण सुधारेल. कुटुंबात एखादा शुभ कार्यक्रम आयोजित केला जाऊ शकतो. तुमचा आत्मविश्वास मजबूत ठेवा. एखादा विरोधक तुमचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. तुमच्या कोणत्याही समस्येला कमी लेखू नका. तुमची एखादी इच्छा पूर्ण होऊ शकते. जर तुमच्या मुलाला त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित काही समस्या येत असतील तर त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करा.
वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खर्चाने भरलेला असेल. कामावर तुम्हाला नवीन समस्या येऊ शकतात. तुमच्या संपत्तीत वाढ झाल्याने तुम्हाला खूप आनंद मिळेल. एखाद्या समस्येमुळे काही व्यावसायिक कामात विलंब होऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या मुलाला शिक्षणासाठी परदेशात पाठवू शकता. जुना व्यवहार तुमच्यासाठी समस्या बनू शकतो. तुम्ही काही महत्त्वाच्या लोकांना भेटाल.
धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी जबाबदारीने काम करण्याचा असेल. जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीचा ताणतणाव असाल तर तो दूर देखील होऊ शकतो. तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण केल्यानंतर तुम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडाल. तुमच्या सभोवतालचे वातावरण आनंददायी असेल. तुमचे मित्र तुमच्यासाठी गुंतवणूक योजना घेऊन येऊ शकतात. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला बाहेर फिरायला घेऊन जाल. जर सतत काही वाद होत असेल तर ते संभाषणाद्वारे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. जर कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे आरोग्य बिघडत असेल तर ते सुधारेल.
मकर
तुमचे उत्पन्न आज सुधारेल, कारण तुम्हाला गमावलेले पैसे परत मिळू शकतात. तुम्हाला भागीदारीत काम करण्याची संधी देखील मिळेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याची योजना आखत असाल तर तुम्ही इतरत्र अर्ज करू शकता. इतरांशी बोलण्यापूर्वी तुम्हाला काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. स्पर्धेची भावना कायम राहील. जर तुम्ही तुमच्या मुलांना कोणतीही जबाबदारी दिली तर ते ती पूर्ण करतील. तुमच्या हृदयात धार्मिक भक्तीची भावना राहील.
कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम घेऊन येईल. व्यवसायात तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात, परंतु तुमचे काम सुरळीतपणे पूर्ण होईल. तुमच्या वडिलांनी सांगितलेल्या गोष्टीमुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटू शकते. तुम्ही तुमच्या मुलांना अभ्यासासाठी दूर पाठवू शकता. अविवाहित लोक नवीन जोडीदाराला भेटू शकतात. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही राजकारणात सहभागी होण्याचे टाळावे, अन्यथा त्याचा तुमच्या कामावर परिणाम होईल.
मीन
आज तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि चांगले जेवण मिळेल. अविवाहित लोक त्यांच्या जोडीदाराला भेटतील, परंतु नोकरी शोधणाऱ्यांना यश मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रम करत राहावे लागेल. तुम्हाला काही चांगल्या कामासाठी प्रोत्साहन देखील मिळू शकते, परंतु तुमच्या मित्रांची संख्या देखील वाढेल. आज कोणतेही घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)