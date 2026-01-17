Aajche Rashi Bhavishya 17 January 2026: रविवारचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कुणाला मिळणार मानसिक समाधान

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 January 2026 in Marathi: 18 जानेवारी 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशी करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल? उद्याची राशी जाणून घेऊया.
मेष
आज तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबद्दल काळजी वाटू शकते, तर तुम्हाला काही नियोजित बाहेरगावी जाण्याची तयारी करावी लागू शकते. आज व्यवसायात चढ-उतार होतील, ज्यामुळे व्यावसायिक क्रियाकलाप काहीसे गोंधळात टाकू शकतात. घरात मतभेद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे काही अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.
वृषभ
आज तुमचे मन आनंद आणि उत्साहाने भरलेले असेल. तुम्ही एखादा नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता आणि तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमच्या ओळखीच्या व्यक्तीकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळू शकतो. तुमच्या व्यवसायात नवीन संधी येतील, ज्यामुळे तुमचे स्थान मजबूत होईल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.
मिथुन
आजचा दिवस खूप शुभ असेल. तुम्ही आध्यात्मिकतेने आणि आनंदी मनाने भरलेले असाल. तुम्ही जे काही योजना आखता त्या सफल होण्याची शक्यता जास्त असते. आजचा दिवस धार्मिक यात्रा किंवा तीर्थयात्रा यासारख्या उपक्रमांसाठी, विशेषतः कुटुंबासह, चांगला असू शकतो. व्यवसाय क्षेत्रात नफा दिसून येईल.
कर्क
जर तुम्हाला कोणत्याही विशेष कामासाठी किंवा प्रवासासाठी बाहेर जावे लागत असेल तर गाडी चालवताना काळजी घ्या. काळजी न घेतल्यास अपघात होऊ शकतो, ज्यामुळे आरोग्यात चढ-उतार होऊ शकतात आणि तुम्हाला एखाद्या प्रिय व्यक्तीबद्दल दुःखद बातमी देखील मिळू शकते. व्यवसाय क्षेत्रातील भागीदाराकडून तुमची फसवणूक होऊ शकते आणि कामाच्या ठिकाणी अचानक बदल तुमच्या हिताचे नसतील.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप अनुकूल असेल. जर तुम्ही नोकरीची तयारी करत असाल तर तुम्हाला यशाचे संकेत दिसतील. नवीन व्यवसाय संधी येऊ शकतात आणि एखादा नवीन प्रकल्प सुरू होऊ शकतो किंवा तुम्हाला एखादी ऑफर मिळू शकते. तुमची भेट एखाद्या खास व्यक्तीशी देखील होऊ शकते, जी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य असेल. तुम्ही काही खास कामासाठी बराच काळ प्रवास करत असाल, म्हणून तुमचे वाहन काळजीपूर्वक वापरा. आज व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करणे टाळा. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत थोडीशी घसरण होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याबद्दल दुःखद बातमी मिळू शकते, ज्यामुळे थोडी अस्वस्थता येईल. तुमच्या बोलण्यावर संयम ठेवा आणि कोणतेही वाद किंवा वाद टाळा.
तूळ
आज तुम्ही अनावश्यक वादात अडकू शकता आणि तुमचे मन अशांत होईल. तुमच्या विरोधकांकडून कट रचण्याची शक्यता आहे; म्हणून त्यांच्यापासून सावध रहा. कुटुंबात एखादी अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता आहे. आज तुमचे व्यवसायिक प्रयत्न विस्कळीत होऊ शकतात आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती खालावू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्तेवरून भावंड आणि पुतण्यांशी मतभेद होऊ शकतात.
वृश्चिक
आज तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी असू शकते; तुमचे आरोग्य अचानक बिघडण्याची शक्यता आहे, म्हणून प्रत्येक लहान-मोठ्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्या. तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर संयम ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज तुम्हाला व्यवसायात नुकसान देखील होऊ शकते, म्हणून आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी मोठे बदल करणे टाळणे चांगले.
धनु
आज आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात आणि काहींना अचानक अस्वस्थ वाटू शकते. तुमच्या मनात भयावह विचार देखील येऊ शकतात, जसे की कट रचनेचा बळी पडणे. व्यवसायात नुकसान होण्याचे संकेत आहेत, त्यामुळे कोणतेही मोठे धोकादायक पाऊल उचलण्यासाठी हा काळ चांगला नाही.
मकर
आज तुम्हाला तुमच्या जवळच्या व्यक्तीबद्दल दुःखद बातमी मिळू शकते. गाडी चालवताना काळजी घ्या आणि लांब किंवा दूरचा प्रवास टाळण्याचा प्रयत्न करा. आज व्यावसायिक क्षेत्रात मोठे धोके पत्करणे टाळा. तुमच्या कार्यक्षेत्रात कोणताही बदल आज तुमच्यासाठी चांगला नसेल. कुटुंबातील काही सदस्य तुमच्या विरोधात जाऊ शकतात आणि तुमचा आदर कमी होईल.
कुंभ
आज तुमच्यासाठी खूप शुभ दिवस असेल. तुम्ही जे काही कल्पना करता ते खरे ठरू शकते. वाहने वापरताना काळजी घ्या; आरोग्य आणि हवामानामुळे काही समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगा. आज तुम्हाला व्यवसायात लक्षणीय यश मिळू शकते. रखडलेले काम पुन्हा सुरू होऊ शकते आणि मोठ्या भागीदारीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चढ-उतारांनी भरलेला असेल. पैशावरून तुमचा मित्राशी वाद होऊ शकतो, ज्यामुळे तणाव आणि कटुता निर्माण होईल. यामुळे नातेसंबंधांमध्ये कलह वाढू शकतो आणि तुमच्या आरोग्यात थोडीशी घसरण होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी नुकसान होण्याची शक्यता देखील आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)