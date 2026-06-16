/Aajche Rashi Bhavishya 17 June 2026: कर्क राशीला एका जुन्या मित्राकडून व्यवसायात मोठा फायदा, तर वृषभ आणि मीन राशीच्या लोकांनी कौटुंबिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 February 2026 in Marathi: हिंदू पंचांगानुसार, उद्या ज्येष्ठ कृष्ण पक्षाची तृतीया तिथी आहे. पुनर्वसू नक्षत्र दुपारी १:३६ पर्यंत राहील आणि त्यानंतर पुष्य नक्षत्र सुरू होईल. चंद्र उद्या मिथुन राशीत राहील आणि सकाळी ८:१३ नंतर कर्क राशीत प्रवेश करेल.
मेष
करिअर आणि आर्थिक परिस्थिती - आजचा दिवस तुमच्यासाठी संधी आणि सावधगिरी दोन्ही घेऊन येतो. कामाच्या ठिकाणी घाईने घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरू शकतात, त्यामुळे विचारपूर्वक निर्णय घ्या. व्यावसायिकांना जुन्या ओळखींचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखा.
वृषभ
करिअर आणि आर्थिक लाभ - व्यवसायात चांगला नफा होण्याची शक्यता आहे. एखादे यश तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोतही निर्माण होऊ शकतात. नोकरदारांची बदली होऊ शकते किंवा त्यांच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात.
मिथुन
करिअर आणि यश - आज तुमची प्रतिष्ठा आणि आदर वाढू शकतो. व्यवसायात भरभराट होईल आणि तो फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे चांगले फळ मिळू शकते.
कर्क
व्यवसाय आणि नफा - व्यवसायात नफ्याचे संकेत आहेत. जुन्या मित्राला भेटल्याने भविष्यात फायदा होऊ शकतो. आपले काम गांभीर्याने केल्यास चांगले परिणाम मिळतील.
सिंह
करिअर आणि नोकरी - जे नोकरीत आहेत, त्यांना बढती किंवा प्रशंसा मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या शब्दांना महत्त्व दिले जाईल.
कन्या
करिअर आणि व्यवसाय - आज तुम्हाला महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागू शकतात. भागीदारीत काम करणे फायदेशीर ठरेल. नवीन प्रकल्प सुरू होण्याची शक्यता आहे.
तूळ
काम आणि यश - तुमची मेहनत आणि शिस्त लोकांना प्रभावित करेल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामावर खूश होऊ शकतात.
वृश्चिक
पैसा आणि व्यवसाय - फायदेशीर संधी निर्माण होतील, परंतु त्या मिळवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्नांची आवश्यकता असेल. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाची रणनीती बदलावी लागू शकते.
धनु
करिअर आणि शिक्षण - दिरंगाई करणे हानिकारक ठरू शकते. विद्यार्थी आणि ज्ञानाशी संबंधित व्यक्तींची प्रगती होईल.
मकर
व्यवसाय आणि आर्थिक बाबी - व्यवसायासाठी प्रवास करणे फायदेशीर ठरू शकते. सध्या मोठी गुंतवणूक टाळणे शहाणपणाचे ठरेल.
कुंभ
करिअर आणि नवीन संधी - तुम्हाला नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची प्रेरणा मिळू शकते. तुमचे वर्तन लोकांना प्रभावित करेल.
मीन
पैसा आणि योजना - आजचा दिवस सकारात्मक राहील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)