English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 17 March 2026: या 5 राशीच्या लोकांना मिळणाल लाभ आणि मान-सन्मान, कसं असेल 17 मार्चचं राशिफल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 March 2026 in Marathi: 17 मार्च 2026 रोजी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आणि मीन राशींसाठी त्यांच्या राशीनुसार राशीभविष्य.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 16, 2026, 11:11 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 March 2026 in Marathi:  मंगळवार, 17 मार्च हा चैत्र महिन्याच्या अंधार पंधरवड्याच्या तेराव्या दिवशी असेल. चंद्र शनीच्या अधिपत्याखालील कुंभ राशीत भ्रमण करेल. अनेक शुभ योग देखील तयार होतील. या काळात अनेक राशींना नशीबाची साथ मिळेल आणि काही अपूर्ण कामे पूर्ण करतील. बेरोजगारांना नोकरीच्या उत्तम संधी मिळू शकतात. मेष आणि मीन राशींसाठी दिवस कसा जाईल ते जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष

आजचा दिवस तुम्हाला प्रगतीच्या मार्गावर पुढे नेणारा आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कठोर परिश्रम फळ देतील, परंतु सहकाऱ्याने सांगितलेली गोष्ट तुम्हाला थोडी त्रास देऊ शकते. जर कोणतेही सरकारी काम बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असेल तर ते आज पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. रिअल इस्टेट किंवा मालमत्तेशी संबंधित बाबींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. इतरांना तुमचे लक्ष विचलित करू देऊ नका; त्याऐवजी, तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या आरोग्याबाबत थोडी काळजी घेणे चांगले.

वृषभ

आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप आनंदाचा असेल. तुम्ही घाईघाईने निर्णय घेणार नाही, ज्यामुळे तुम्हाला सकारात्मक परिणाम मिळतील. आज तुम्ही ऊर्जा आणि उत्साहाने भरलेले असाल, ज्यामुळे तुम्ही तुमची कामे सहजतेने पूर्ण करू शकाल. कुटुंबातील सदस्याबद्दल तुमच्या मनात असलेल्या कोणत्याही चिंता हळूहळू कमी होतील. तुम्हाला व्यवसायाशी संबंधित कामासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक ताणतणावातून मुक्तता मिळण्याची चिन्हे आहेत.

मिथुन

आज तुम्ही कोणत्याही कामात निष्काळजीपणा टाळावा. जर तुमचे तुमच्या वडिलांशी मतभेद झाले असतील तर ते चर्चेद्वारे सोडवता येईल. तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. गाडी चालवताना विशेष काळजी घ्या, कारण दुखापत होण्याचा धोका आहे. कामावर तुमच्या बॉसकडे दुर्लक्ष करणे चांगले ठरणार नाही; अन्यथा, तुमच्या पदोन्नतीवर परिणाम होऊ शकतो.

कर्क

आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंद आणि मजेने भरलेला असेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल, ज्यामुळे तुमचे मानसिक ताण कमी होतील. तुमच्या मुलांसोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला प्रचंड शांती आणि आनंद मिळेल. तुमच्या जोडीदाराची बढती किंवा यशामुळे घरातील वातावरण आणखी आनंदी होईल. कामावर तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागेल, परंतु निकाल उशिरा मिळू शकतात.

सिंह

आज तुमचे धैर्य आणि दृढनिश्चय वाढेल. तथापि, कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला अधिक सौम्य वर्तन स्वीकारावे लागेल, कारण तुमचा तापट स्वभाव काही लोकांना अस्वस्थ करू शकतो. अनोळखी लोकांपासून अंतर राखणे चांगले. कौटुंबिक समस्यांमुळे काही चिंता निर्माण होऊ शकतात, परंतु शहाणपणाने वागल्याने सर्व काही सुटेल. आज तुम्हाला तुमच्या मुलांना दिलेले वचन पूर्ण करावे लागू शकते.

कन्या

आज तुमच्यासाठी निश्चितच फलदायी दिवस असेल. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्याशी किरकोळ वाद होण्याची शक्यता आहे, परंतु प्रकरण विचारपूर्वक सोडवले जाईल. परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही चांगली बातमी मिळू शकते. कुटुंबातील जुने नाराजी संभाषणातून दूर होतील आणि संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण होतील. तुम्ही तुमच्या वडिलांसोबत नवीन वाहन खरेदी करण्याबद्दल चर्चा करू शकता.

तूळ

आज तुम्हाला दिखाऊपणा आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचा सल्ला देतो. सरकारी प्रकरणामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो आणि व्यवहाराशी संबंधित वाद कायदेशीर प्रकरणातही वाढू शकतो. तुमच्या मुलाच्या प्रवेशाबाबत तुम्ही त्यांच्या वरिष्ठांकडून किंवा अनुभवी व्यक्तीकडून सल्ला घेऊ शकता. तुम्ही स्वतःसाठी काही नवीन कपडे किंवा आवश्यक वस्तू खरेदी करण्याचा विचार देखील करू शकता. घरी पाहुण्यांचे आगमन आनंदी वातावरण आणेल.

वृश्चिक

आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास असेल. एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प अंतिम होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्ही उत्सव साजरा करण्यासाठी एक छोटी पार्टी देखील आयोजित करू शकता. व्यवसाय भागीदारी फायदेशीर ठरेल आणि चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना बनवू शकता. नवीन वाहन खरेदी करण्याचा विचार देखील मनात येऊ शकतो.

धनु

आज व्यवसाय आणि उत्पन्नात वाढ होईल. तुमचे उत्पन्न पूर्वीपेक्षा चांगले असेल आणि तुम्ही नवीन स्रोतांमधून कमाईच्या संधी शोधाल. जर कोणतेही सरकारी काम बराच काळ प्रलंबित असेल तर ते पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. तुम्ही तुमच्या मुलाला नवीन अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याचा विचार देखील करू शकता.

मकर

आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम आणेल. तथापि, तुमच्या जोडीदाराशी समन्वयाचा अभाव असल्याने छोट्या छोट्या गोष्टींवरून वाद होऊ शकतात. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे आरोग्य बिघडू शकते, ज्यामुळे तुमचे व्यस्त वेळापत्रक वाढू शकते. आज कामाचा ताण जास्त असू शकतो, कारण काही सहकारी रजेवर असू शकतात. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखणे महत्त्वाचे असेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती हळूहळू सुधारेल.

कुंभ

आजचा दिवस चांगली कामे करण्याचा आणि इतरांना मदत करण्याचा असेल. इतरांच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप टाळा. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बॉसशी किरकोळ मतभेद होण्याची शक्यता आहे, म्हणून संयम बाळगा. घरी पाहुण्यांचे आगमन आनंददायी वातावरण आणेल. छोट्या छोट्या गोष्टींमधून मोठे वाद निर्माण केल्याने संबंध बिघडू शकतात. तुमची आई तुमच्यावर एक महत्त्वाची जबाबदारी सोपवू शकते, जी तुम्ही सहजतेने हाताळू शकाल.

मीन

आज, तुम्ही तुमच्या गरजांनुसारच खर्च करावा, कारण वाढत्या खर्चामुळे तुमची चिंता वाढू शकते. एखाद्या शारीरिक समस्येमुळे तुम्हाला काही चिंता वाटू शकते, म्हणून तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

