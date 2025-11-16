Aajche Rashi Bhavishya 17 November: सोम प्रदोषामुळे 3 राशीच्या लोकांना होऊ शकतो धनलाभ! उघडतील नशिबाचे दरवाजे

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 November 2025 in Marathi: सोम प्रदोष व्रताचा शुभ दिवस अनेक राशींसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. आज सूर्य वृश्चिक राशीत असेल तर चंद्र देखील आपली राशी बदलेल. काही राशींना करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि सन्मान मिळेल, तर काहींना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.
मेष
मेष, तुमच्या कामात अडथळा आणणारे सरकारी अडथळे आता दूर होत आहेत. प्रवास फायदेशीर ठरेल. तुम्ही घेतलेले कठीण निर्णय यशाकडे नेतील.
वृषभ
वृषभ, तुमचे वरिष्ठ आज तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा देतील. तुमच्या सहकाऱ्यांना वारंवार आदेश दिल्याने वैचारिक मतभेद होऊ शकतात. सौम्य स्वर ठेवा. आर्थिकदृष्ट्या दिवस खूप चांगला जाईल.
मिथुन
मिथुन राशीसाठी हा दिवस खूप शुभ ठरेल. आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय यशस्वी होतील. हा दिवस समाजात आदर मिळवून देईल. यशाच्या अभिमानाने इतरांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न करू नका. व्यावसायिक व्यवहार फायदेशीर ठरतील. तुम्ही कमी किमतीत काहीतरी खरेदी करू शकाल. आर्थिक बाबी देखील तुमच्या बाजूने आहेत.
कर्क
कर्क राशींनो, आज थोडे सावध राहा. तुमचे शत्रू तुमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करतील. तुमचे विचार बचावात्मक पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न करा. मालमत्ता किंवा कार खरेदीवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. आज तुमचे उत्पन्न चांगले राहील.
सिंह
सिंह राशींना आज इच्छित संधी मिळू शकतात. तुमचे काम वाढेल, परंतु जर तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांशी समजूतदारपणे वागलात तर तुमची प्रतिमा सुधारेल.
कन्या
कन्या राशीचे लोक मानसिकदृष्ट्या मजबूत राहतील. नवीन पद प्राप्त करणे शक्य आहे. नियम आणि नियमांचे पालन केल्याने तुमचे ध्येय साध्य करणे सोपे होईल. प्रामाणिकपणे काम केल्याने तुमचा आदर वाढेल.
तूळ
आज तूळ राशीचे लोकांचे भाग्य मजबूत असेल. एक लांब व्यवसाय सहल देखील शक्य आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्रशिक्षण तुमच्या कारकिर्दीत सुधारणा करण्यास मदत करेल. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला जाईल.
वृश्चिक
माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या वृश्चिक राशीच्या लोकांना परदेशात संधी मिळतील. यंत्रसामग्रीमध्ये तांत्रिक समस्या उद्भवू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक खर्च होऊ शकतो. कमाईच्या बाबतीत दिवस तुमच्या बाजूने आहे.
धनु
धनु राशीच्या लोकांना आज काही अनोखी ओळख मिळेल. तुमच्या कंपनीच्या नावाखाली उत्पादने सहज विकली जातील. भागीदारीत काम करणारे त्यांच्या जोडीदाराच्या नशिबामुळे आणि संबंधांमुळे व्यवसाय करार सुरक्षित करण्यात यशस्वी होतील. मोठी ऑर्डर देखील मिळू शकते, ज्यामुळे चांगला नफा होईल.
मकर
मकर राशीचे लोक आज त्यांच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करतील. प्रतिकूल परिस्थिती देखील त्यांना त्यांचे ध्येय साध्य करण्यापासून रोखणार नाही. त्यांच्या क्षमतेमुळे ते उच्च पदांवरून नवीन जबाबदाऱ्या आणि पदोन्नती मिळविण्यात यशस्वी होतील.
कुंभ
कुंभ राशीचे लोक कामाशी संबंधित ज्ञान मिळविण्यास उत्सुक असतील. समस्यांवर उपाय शोधणे सोपे होईल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल आणि एका महत्त्वाच्या बैठकीत एक मजबूत सादरीकरण मिळेल. तुम्हाला जुने कर्ज फेडण्याची संधी देखील मिळू शकते.
मीन
मीन राशीचे लोक अधिक तार्किक मानसिकता विकसित करतील. ते आर्थिक बाबींबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेतील. उत्साहात चुकीचे शब्द वापरणे टाळा. आत्मविश्वासाने तुमचे पैसे काढण्याचा प्रयत्न करा; वाटाघाटीद्वारे यश मिळण्याची शक्यता आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)