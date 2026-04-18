English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 18 April 2026 : कुंभ राशीच्या जाचकाच्या नात्यात जाणवणार तणाव, तर आजचा शनिवार या लोकांना देणार मेहनतीचं फळ; पाहा राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 April 2026 in Marathi : आज शनिवारीचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 18, 2026, 08:06 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 April 2026 in Marathi : आज वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळ उदय झाला आहे. तसंच शनिवार हा शनीदेव आणि हनुमानजीच्या आराधनाच्या दिवस आहे. शिवाय आज चंद्र मेष राशीत सूर्य आणि शुक्रासोबत युती झाली आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

Add Zee News as a Preferred Source

मेष (Aries Zodiac)   

आज शनिदेवाच्या कृपने तुमच्या आत्मविश्वासात वाढ होणार आहे. आज तुमचे विचार सामर्थ्य आणि स्पष्टपणे इतरांसमोर मांडणार आहात. आज तुम्हाला मानसिक ताण जाणवणार आहे. कोणताही निर्णय घाईत घेऊ नका. नात्यात अहंकाराला जागा देऊ नका, अन्यथा जोडीदारासोबत गैरसमज होतील. तुमच्या करिअरमध्ये नवीन जबाबदाऱ्या खांद्यावर पडणार आहे.

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आज तुम्हाला प्रसन्न आणि शांत वाटणार आहे. करिअरबद्दल तुम्ही अजून महत्त्वाकांक्षी होणार आहे. शिवाय प्रगतीचे नवीन मार्ग तुमच्यासमोर येणार आहे. मित्रांसोबत मतभेद होण्याचे संकेत आहेत. तुमच्या वाणीवर नियंत्रण ठेवा. आर्थिक बाबतीत कुटुंबाचा पाठिंबा मिळणार आहे. अचानक खर्च वाढणार आहे. नात्यात भावनिक दुरावा जाणवेल. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज तुमच्यासाठी अगदी लकी दिवस आहे असं म्हणणे वावग ठरणार नाही. तुम्हाला आर्थिक लाभ होणार आहे. इच्छापूर्ती होण्याचे शुभ संकेत आहेत. तुमचा विवेक आणि आत्मविश्वास मजबूत स्थितीत असणार आहे. पण कामाचा ताण किंवा मानसिक तणाव तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. तर जोडीदारासोबत आज तुम्ही कुठल्याही गोष्टीबद्दल स्पष्टपणे व्यक्त व्हा.  

 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज कामाच्या ठिकाणी तुमचं कौतुक होणार आहे. तुमच्या काही निर्णयामुळे काही गोंधळ किंवा अडथळा जाणवणार आहे. कोणत्याही कामात आज तुम्ही घाई करु नका. शब्दांचा वापर जपून करा. कुटुंबात मतभेद होण्याचे चिन्ह आहेत. आर्थिक गणित बिघडणार आहे. करिअरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे जोडीदाराला वेळ देणे कठीण होणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac) 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी लाभदायक असणार आहे. आर्थिक लाभासोबत प्रभावशाली व्यक्तीतून लाभ होण्याचे ग्रहांचे संकेत आहेत. तुमच्या मनातील भावनिक भीती तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. 
आज तुम्हाला आत्मविश्वासाची थोडी कमतरता वाटणार आहे. वाणी नियंत्रण आणि अहंकाराला बाजूला सारवून इतरांशी संवाद साधा. आज गुंतवणूक टाळणे हिताचे ठरणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आजचा दिवस नात्यांमधील गुंता सोडवणारा असणार आहे. अचानक विचारांचं वादळ तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत तणाव किंवा वाद घरातील शांती भंग करणार आहे. अचानक खर्च आणि आर्थिक स्थिती बिघडवणार आहे. आरोग्याची आज काळजी घ्या. तर कामाच्या ठिकाणीही कोणाशीही वाद घालू नका.
 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज तुमच्या जीवनात आकर्षण आणि सुसंवाद वाढणार आहे. पण आज तुम्हाला कामाचा ताण जाणवणार आहे. सहकाऱ्यांसोबत वाद होण्याचे संकेत आहेत. नात्यामध्ये अहंकाराला हावी होऊ देऊ नका. रोजच्या गरजेच्या गोष्टींवर अधिक खर्च होणार आहे. त्यामुळे महिन्याचे बजेट गडबडणार आहे. कामाच्या ताण तुमची मानसिक स्थिती गडबड करणार आहे. 

 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मनासारख्या गोष्टी होणार आहेत. अत्यंत शिस्तबद्ध आज तुम्ही वागणार आहात. तुमची निर्णयक्षमता कमकुवत असेल असं एका क्षणी वाटणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत आजचा दिवस थोडा अनिश्चित राहणार आहे.  मानसिक तणावामुळे तुमच्या पचनक्रियेवर परिणाम होणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आजचा दिवस नात्यात प्रेम वाढविणारा असणार आहे. घरातील वातावरण मात्र थोडं तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. मनःस्थितीतील बदलांमुळे अविचार तुमच्यावर हावी होऊ देऊ नका. मानसिक थकवा कामात अडथळा आणणार आहे. आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या.  कामाच्या ठिकाणी कोणतेही वाद तुमच्यासाठी नुकसानदायी ठरेल. पण आज तुम्हाला जोडीदाराची उत्तम साथ मिळणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आजचा शनिवार तुमच्यासाठी आनंदाचा असणार आहे. कुटुंबातील नात्यांमध्ये गोडवा जाणवणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला भावनिक सुरक्षितता जाणवणार आहे. अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे.  
आज वाणीवर नियंत्रण ठेवा आणि कठोर शब्दांचा वापर चुकूनही करु नका. प्रेमसंबंधांमध्ये थोडे अधिक संवेदनशील राहा आणि जोडीदाराशी स्पष्ट संवाद ठेवा. आज अनावश्यक खर्च करू नका. 

 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज तुम्ही निर्भय आणि धाडसी वृ्त्ती स्वीकारणार आहात. माहितीपूर्ण निर्णय घेणार आहात. दुसरीकडे आर्थिक परिस्थिती तुम्हाला तणावात टाकणार आहे. नात्यांमध्ये भावनिक दुरावा वाटणार आहे. संवादाच्या अभावामुळे तुमच्या जोडीदारासोबत गैरसमज वाढण्याची भीती आहे. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये नवीन उपक्रम राबवणार आहात. पण बोलण्यामध्ये स्पष्टता ठेवा नाहीतर समोरचा गोंधळात पडेल. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आजचा दिवस आनंद आणि कुटुंबाकडून भावनिक आधार देणारा असणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळणे हिताचे ठरणार आहे. विशेषतः आपल्या जोडीदारासोबत कठोर शब्दाचा वापर करु नका. आर्थिक दृष्ट्या आज कुठलीही जोखमीच्या गुंतवणुकी टाळा. आज करिअरसंबंधी कोणतेही मोठे निर्णय घेऊ नका. 

 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

