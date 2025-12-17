English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Aajche Rashi Bhavishya 18 December: मार्गशीर्ष महिन्यातील शेवटचा गुरुवार कुणासाठी असेल फलदायी? पाहा 12 राशींचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 December 2025 in Marathi: कसा असेल गुरुवारचा दिवस? देवी लक्ष्मीची कुणावर राहील कृपा

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 17, 2025, 10:58 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 18 December: मार्गशीर्ष महिन्यातील शेवटचा गुरुवार कुणासाठी असेल फलदायी? पाहा 12 राशींचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 December 2025 in Marathi: मार्गशीर्ष महिन्यातील शेवटचा गुरुवार कसा असेल. 12 राशीच्या लोकांवर काय परिणाम होईल. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेष
राशीच्या लोकांनी कामावर येणाऱ्या सर्व समस्यांचे मूळ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जर तुम्ही तसे केले नाही तर तुम्ही त्रासात राहाल. आज तुम्ही गुंतवणुकीबद्दल विस्तृतपणे विचार करताना दिसाल. तुम्हाला या विषयावर सुज्ञपणे विचार करण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच, आज नवीन प्रकल्प सुरू करण्याशी संबंधित योजनांवर चर्चा केली जाईल.

वृषभ
 वृषभ राशीचे लोक आज त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. इतकेच नाही तर आज तुम्हाला काही चांगले यश मिळेल. आज पदोन्नतीची शक्यता देखील आहे. तुम्हाला आदर मिळेल.

मिथुन 
मिथुन राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या अधिकारात वाढ अनुभवायला मिळेल. व्यवस्थापनाशी संबंधित कामे तुम्हाला यश देतील. तुम्ही योजना तयार करण्यावर आणि त्या योग्यरित्या अंमलात आणण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित कराल. आज तुमच्या सहकाऱ्यांच्या सहकार्याचा तुम्हाला फायदा होईल.

कर्क 
कर्क राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीला आज त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अनुभवांचा फायदा घेण्याचा आणि कोणत्याही वादापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. व्यापारी त्यांचे काम वाढवण्यासाठी त्यांचे संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला जाईल.

सिंह 
 सिंह राशीचे लोक त्यांच्या कामातील अडचणींवर मात करण्यासाठी संशोधनावर लक्ष केंद्रित करतील. आज, काम करणारे व्यावसायिक त्यांची कामे सहजपणे पूर्ण करतील. आर्थिक बाबी तुमच्यासाठी खूप चांगला काळ असेल. तुम्ही आज सहजपणे पैसे कमवाल.

कन्या 
 कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असेल. व्यावसायिकांना आज काही विशेष फायदे मिळतील. शिवाय, तुमचा आत्मविश्वास उंच राहील. यामुळे, तुम्ही कठीण कामे देखील सहजपणे पूर्ण करू शकाल. कमाईसाठी दिवस चांगला राहील.

तुळ
 तूळ राशीचे लोक त्यांच्या वरिष्ठांशी चांगले संबंध ठेवतील. तुमची दैनंदिन दिनचर्या योग्यरित्या पाळल्यास, तुम्ही तुमचे ध्येय साध्य करू शकाल. संपत्ती आणि कमाईच्या बाबतीत हा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असेल. सरकारी स्रोतांकडून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक 
कुंभ राशीच्या लोक आज त्यांच्या संभाषणात एक अद्वितीय आत्मविश्वास दाखवतील. समाजातील आणि कामाच्या ठिकाणी लोक तुमच्या आत्मविश्वासाने आश्चर्यचकित होतील. तुम्ही पूर्वी गुंतवलेले पैसे आज फलदायी ठरतील, कारण तुम्हाला तुमच्या जुन्या गुंतवणुकीतून आर्थिक नफा मिळेल.

मीन 
मीन राशीसाठी दिवस खूप चांगला असेल. आज तुमची आभा वाढेल. तुम्ही सर्वांचा समान विचार कराल आणि त्यांच्या फायद्यासाठी काम कराल. आर्थिकदृष्ट्या, हा देखील एक चांगला काळ आहे

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

Manikrao Kokate Ministry: माणिकराव कोकाटेंचं क्रीडा खातं का...

महाराष्ट्र बातम्या