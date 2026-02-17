English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Aajche Rashi Bhavishya 18 February 2026: मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल बुधवारचा दिवस?

Aajche Rashi Bhavishya 18 February 2026: मेष ते मीन राशींसाठी कसा असेल बुधवारचा दिवस?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 February 2026 in Marathi: 18 फेब्रुवारी 2026 चे राशीभविष्य सर्व राशींसाठी खास असेल. मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंत, उद्याचा दिवस पैसा, करिअर, शिक्षण आणि प्रेमाच्या बाबतीत कसा असेल?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 17, 2026, 11:03 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 February 2026 in Marathi: राशीनुसार, 18 फेब्रुवारी 2026 हा दिवस काही राशींसाठी संधी घेऊन येईल, तर काहींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. उद्याची राशी करिअर, व्यवसाय, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात कोणाला फायदा होईल आणि कोणाला सावधगिरीने पुढे जावे लागेल हे सांगते.

मेष
कायदेशीर बाबींमुळे ताण निर्माण होईल. आज तुमच्यासमोर येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुम्ही काळजीपूर्वक विचार करावा. काही सहकारी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तुमच्या कार्यशैलीवर नाराज असतील, परंतु ते तुम्हाला हे सांगणार नाहीत. आज तुमच्या मनात नवीन कल्पना असतील आणि तुम्ही जी कामे हाती घ्याल ती तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदे देतील.

वृषभ
आज तुमच्यासाठी अनुकूल दिवस असेल. तुमची सर्व नियोजित कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरेल. मुलीला कपडे दान करा आणि तिचा आशीर्वाद घ्या, तुम्हाला शुभ संधी मिळतील. यश मिळविण्यासाठी, अनावश्यक संघर्ष टाळा आणि तुमचे सर्व लक्ष तुमच्या कामावर केंद्रित करा.

मिथुन
आज तुम्हाला बरे आणि अधिक आत्मविश्वास वाटेल. तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे मूळ आणि अनुभवी लोकांच्या सल्ल्यानुसार पैसे गुंतवणे. घरगुती बाबींवर त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. तुमची निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो. भागीदारीसाठी चांगल्या संधी आहेत, परंतु काळजीपूर्वक विचार करूनच पुढे जा.

कर्क
आज तुम्हाला तुमचे खरे प्रेम मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याची मदत घ्यावी लागू शकते. नोकरी करणाऱ्यांसाठी, कामाच्या ठिकाणी बाहेर संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची कीर्ती वाढेल आणि तुम्ही लोकांना आकर्षित कराल. पैशांबाबत सावधगिरी बाळगा. दुखापत होण्याची शक्यता देखील आहे.

सिंह
आज, तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रमाने तुमच्या कुटुंबाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकाल. व्यापारी नवीन उपक्रम सुरू करू शकतात. काही महत्त्वाच्या कामात यश देखील मिळू शकते. आजचा दिवस माध्यमातील लोकांसाठी चांगला आहे. पिठाचे गोळे बनवा आणि ते माशांना खायला द्या, तुमचा दिवस चांगला जाईल.

कन्या
आज तुम्ही तुमचा मोकळा वेळ उपभोगू शकाल. बोलताना आणि आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घ्यावी लागेल. तुमच्या आईच्या आजारामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. तिचे लक्ष तिच्या आजारापासून दुसऱ्या गोष्टीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करा. आज ऑफिसचे वातावरण तुमच्यासाठी खूप कठीण असू शकते. अफवांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.

तूळ
आज, तुम्हाला तुमच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये यश मिळेल. जर तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेबद्दल काही आशा असतील तर त्या आज पूर्ण होऊ शकतात. कामावर सावधगिरी बाळगा; विचार न करता कोणतेही वचन देऊ नका. वडीलधारी आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तुम्ही तणावमुक्त राहाल.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. तुमच्या जोडीदाराशी सल्लामसलत करणे फायदेशीर ठरेल. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. मोठे आर्थिक निर्णय काळजीपूर्वक घेणे चांगले. कामावर सहकाऱ्याशी तुमचा वाद होऊ शकतो. बाहेर जाण्यापूर्वी, तुमच्या पालकांचे पाय स्पर्श करा; तुमच्या कामातील कोणतेही अडथळे दूर होतील.

धनु
आज तुम्हाला चांगले पैसे मिळतील, परंतु वाढत्या खर्चामुळे बचत करणे अधिक कठीण होईल. मित्र आणि नातेवाईक तुम्हाला मदत करतील आणि तुम्ही त्यांच्याशी खूप आनंदी व्हाल. वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित करणे टाळा; नवीन कल्पना फायदेशीर ठरतील. द्वेषाची भावना महागात पडू शकते.

मकर
आज यश मिळविण्यासाठी, तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील आणि सतर्क राहावे लागेल. तुम्हाला नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. अनपेक्षितपणे पैशाचा खर्च होईल आणि सहकाऱ्याशी वाद आणि मतभेद होण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकरीत असलेल्या लोकांना त्यांच्या कामाची प्रशंसा मिळण्याची शक्यता आहे.

कुंभ
आज, नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि व्यवसायातील अडचणी दूर होतील. घरातील वातावरण आनंददायी राहील. तुम्हाला अशा व्यक्तीची भेट होऊ शकते जी तुम्हाला महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक फायदे देईल. आज लोक तुमच्या सर्जनशीलतेने प्रभावित होतील. सकाळी उठल्यानंतर, सूर्याची प्रार्थना करा; तुमच्या कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील.

मीन
आज तुमची सर्जनशीलता मित्रांना आकर्षित करू शकते. व्यावसायिकांसाठी, हिरे, कोळसा आणि चुना यासारख्या क्षेत्रांमुळे नफा मिळू शकतो. तुमचे जीवन सोपे आणि सामान्य राहिले तर ते तुमच्यासाठी चांगले आहे. अचानक आलेल्या जबाबदारीमुळे तुमच्या दिवसाच्या योजनांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. आज तुम्हाला असे वाटेल की तुम्ही स्वतःसाठी कमी आणि इतरांसाठी जास्त करत आहात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

